«الدوري الإيطالي»: روما يكتسح أودينيزي بملعبه بخماسية... ويواصل المنافسة على القمة

حقق روما فوزاً كبيراً على مضيّفه أودينيزي 2/5، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف المتصدر إنتر ميلان ووصيفه لاتسيو، حيث سيلعب الأول في وقت لاحق من السبت مع ميلان في ديربي ميلانو، فيما يلعب لاتسيو الأحد مع كالياري ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أودينيزي عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم روما في الدقيقة العاشرة عن طريق بريان كريستانتي، ثم أضاف زميله رودريغو مورا الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 33 سجل دونيل مالين الهدف الثالث لروما، وأكمل إيفان نديكا الرباعية في الدقيقة 37.

وسجل نيكولو زانيولو الهدف الأول لأودينيزي في الدقيقة 50، قبل أن يسجل زميله ماتيو بالما الهدف الثاني في الدقيقة 78.

واختتم روما خماسيته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق دانيال جيلاردي.