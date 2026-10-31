«جائزة المكسيك»: معاقبة فرستابن ولاوسون... والتحقيق مع حجار

تلقَّى ماكس فرستابن سائق ريد بول، وليام لاوسون سائق ريسنغ بولز، عقوبة التراجع مركزاً واحداً عند الانطلاق بعد اصطدامهما على الحلبة خلال حصة التجارب الثانية ضمن سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، الجمعة.

كما تمَّ توقيع نقطة جزاء على السائقَين بعد اصطدام سيارتيهما ببعض.

واستمع مراقبو السباق إلى كلا السائقين بعد حصة التجارب، ووافق السائقان على أن ما حدث كان غير ضروري وغير مناسب.

وقال مراقبو السباق، في بيان، إنهم قرَّروا «تشديد العقوبة من التحذير الرسمي المعتاد إلى تخفيض مركز الانطلاق»، لأنهم كانوا قد حذَّروا مديري الفريقين في وقت سابق، في ضوء حوادث مماثلة وقعت هذا العام بين السائقين خلال حصص التجارب.

وتنافس السائقان - وكلاهما متعاقد مع شركة ريد بول التي تمتلك الفريقين - جنباً إلى جنب بعد مرور 13 دقيقة على بدء الحصة، إذ اندفع فرستابن، بطل العالم 4 مرات، من الجهة الداخلية ناحية سيارة لاوسون عند المنعطف 12. وحافظ السائق النيوزيلندي على موقعه خلال المنعطف 13 قبل اصطدامهما.

وأدى الاصطدام إلى تناثر الحطام على طول الحلبة، مما أدى إلى توقف الحصة لإزالة الحطام.

وكان لاوسون وفرستابن زميلين في فريق ريد بول هذا العام في أثناء إصابة إسحاق حجار، وكذلك لفترة وجيزة في سباقين في بداية الموسم الماضي.

وقال فرستابن للصحافيِّين قبل الاجتماع مع مراقبي السباق: «ربما لم يكن ما حاول فعله هناك تصرفاً ذكياً للغاية. في النهاية لن يغير هذا من مسار اليومين المقبلين، لكن لو كنت مكانه لتصرفت بذكاء أكبر. عندما تكون تقاتل من أجل مقعدك، فإن هذا التصرف ليس ذكياً على الإطلاق. ليس تصرفاً عقلانياً من شخص في موقعه، أن يفتعل شجاراً معي».

وقال لاوسون، الذي لم يؤكد ريسنغ بولز بعد استمراره مع الفريق الموسم المقبل عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق، «لقد صدم سيارتي مباشرة».

ولم يعجب آلان بيرمان رئيس فريق ريسنغ بولز، بأي من السائقين.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كلمة واحدة - غير ضروري. أقول ذلك عن كليهما. لم أسمع ما قاله ماكس. أنا متأكد من أن لديه آراءه الخاصة، كما أن ليام لديه رأيه أيضاً. لكن من وجهة نظري هذا الأمر ليس ضرورياً، وبإمكان كليهما تقديم ما هو أفضل».

إسحاق حجار سائق ريد بول يمثل للتحقيق بالمكسيك (أ.ب)

من جهة أخرى استُدعي سائق «فورمولا 1»، الفرنسي إسحاق حجار (ريد بول) للمثول أمام مراقبي السباق، بعد أن دفع أحد المشجعين الذي كان يريد التقاط صورة «سيلفي» معه، الجمعة، في المنطقة المخصصة للفرق (بادوك).

وأوضح المراقبون، في بيان مساء الجمعة، أن حجار (22 عاماً)، إلى جانب ممثل عن فريقه، سيمثلان أمامهم عند الساعة 10:15 صباحاً بالتوقيت المحلي السبت (16:15 بتوقيت غرينتش) للنظر في واقعة «سوء سلوك».

وقبيل انطلاق الحصة الأولى من التجارب الحرة، ظهر الجمعة، دخل حجار في احتكاك بسيط مع أحد المشجعين. وبينما كان متوجهاً إلى مرآب ريد بول، وبعد أن سمح لمشجع شاب بالتقاط صور عدة معه، اعترض مشجع آخر طريقه.

وفي أثناء محاولته التقاط صورة «سيلفي» معه، أبعده السائق الفرنسي بذراعه في البداية، ثم بعد التقاط الصورة، ومع استمرار المشجع في الوقوف في طريقه، دفعه بيد واحدة قبل أن يواصل سيره نحو مرآبه.

ويخوض حجار، الذي قد يتعرَّض لعقوبة، موسمه الثاني في «فورمولا 1»، والأول مع ريد بول إلى جانب بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن المُتوَّج باللقب 4 مرات.

ويحتل حالياً المركز الثامن في ترتيب بطولة العالم للسائقين بعدما صعد على منصتَي تتويج خلال الموسم.

وكان الفريق النمساوي قد مدَّد عقده حتى عام 2027 في منتصف سبتمبر (أيلول).