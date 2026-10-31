«إن بي إيه»: الإصابات تضرب أوكلاهوما... هولمغرين يغيب لـ8 أسابيع

سيغيب لاعب الارتكاز في أوكلاهوما سيتي ثاندر تشيت هولمغرين ما بين ثمانية وعشرة أسابيع بسبب تمزق في وتر الركبة، وفق ما أعلن فريقه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الجمعة، في أحدث ضربة يتلقاها بطل «إن بي إيه» لعام 2025 على صعيد الإصابات.

وأوضح ثاندر في بيان أن هولمغرين شعر بانزعاج في ركبته اليمنى في 25 أكتوبر (تشرين الأول): «بعد سلسلة من الاستشارات مع الأطباء المتخصصين، تقرر إجراء علاج بيولوجي (الجمعة) لمعالجة تمزق صغير في وتر الرضفة».

وأضاف: «تكللت العملية العلاجية بالنجاح، ومن المتوقع أن يتعافى هولمغرين بشكل كامل ويعود إلى الملاعب خلال فترة تتراوح بين ثمانية وعشرة أسابيع».

كما أعلن ثاندر أن لاعب الارتكاز كايسون والاس خضع لإجراء طبي لمعالجة تمزق في غضروف بمفصل كتفه اليسرى، وسيُعاد تقييم حالته «قبل نهاية الموسم المنتظم 2026-2027».

وكان أوكلاهوما سيتي قد أعلن هذا الأسبوع أن والاس والمهاجم جايلن وليامز سيغيبان إلى أجل غير مسمى بسبب إصابات تستلزم تدخلاً جراحياً.

وتعرض وليامز لكسر في عظمة الشظية وخلع في الكاحل الأيسر خلال الفوز على لوس أنجليس كليبرز الأحد، وهي المباراة نفسها التي أصيب خلالها والاس.

واستهل ثاندر الموسم الجديد بأربعة انتصارات متتالية مستفيداً من المساهمات القوية للاعبين، قبل أن يتلقى هزيمته الأولى أمام دالاس، الأربعاء.

وكان وليامز يحقق معدلات بلغت 13.7 نقطة و4.7 متابعات و3.3 تمريرات حاسمة وسرقة كرة واحدة في المباراة الواحدة، فيما سجل والاس في المتوسط 6.3 نقاط و2.3 متابعة و2.3 سرقة كرة و1.3 تمريرة حاسمة.

أما هولمغرين فكان يحقق معدلاً بلغ 12 نقطة و9.3 متابعات في المباراة الواحدة.