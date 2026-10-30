«إن بي إيه»: غريزليز يُلحق الهزيمة الأولى ببليزرز ويحافظ على سجله المثالي

نجح ممفيس غريزليز في حسم مواجهته التي جمعت فريقين لم يتذوّقا طعم الخسارة منذ انطلاق موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، بتخطيه مضيفه بورتلاند ترايل بليزرز 124-103 الخميس.

وقاد الوافد الجديد إلى صفوف غريزليز، كاميرون بوزر، فريقه إلى فوز عريض بعدما قدّم أداءً استثنائياً سجّل خلاله 18 نقطة مع 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، محققاً بذلك ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل).

وبهذا الإنجاز الشخصي، بات بوزر، الاختيار الثالث في درافت هذا العام، ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري يحقق «تريبل دابل» بعمر 19 عاماً و103 أيام، خلف جوش غيدي الذي سبقه إلى ذلك عام 2022 عندما كان يبلغ 19 عاماً و84 يوماً.

وعلّق بوزر على إنجازه قائلاً: «إنه أمر رائع. سأواصل العمل على المنوال نفسه. لا يزال الموسم في بدايته، وما زال أمامنا 77 مباراة».

وبهذا الانتصار، رفع غريزليز رصيده إلى خمسة انتصارات من دون أي خسارة، وموجّها الأنظار بعيداً عن عودة جا مورانت لمواجهة فريقه السابق الذي شهد انطلاق مسيرته في الدوري.

وعاش مورانت، صانع ألعاب ترايل بليزرز، أمسية صعبة أمام فريق اختاره في درافت عام 2019 ودافع عن ألوانه طوال سبعة مواسم، قبل أن يغادره بعد سنوات شهدت معاناته من إصابات متكررة.

واكتفى مورانت بتسجيل 14 نقطة، قبل أن يضطر إلى مغادرة أرض الملعب خلال الربع الأخير إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ليتابع من مقاعد البدلاء الخسارة الأولى لفريقه هذا الموسم.

وباستثناء ممفيس، لا يزال هيوستن روكتس الفريق الوحيد الذي يحافظ على سجله خالياً من الهزائم، بعدما حقق بدوره خمسة انتصارات متتالية.

واحتاج نيو أورليانز بيليكانز إلى خمس مباريات حتى يحقق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما قاده جيرمايا فيرز إلى انتصار على ساكرامنتو كينغز 132-120 بتسجيله 22 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

وقال صانع الألعاب البالغ 20 عاماً عقب المباراة: «لم تكن بدايتنا جيدة على الإطلاق، لكن المؤكد أننا بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح ونعمل على تغيير مسارنا».

وكان بيليكانز قد استهل الموسم بأربع هزائم متتالية، قبل أن ينجح أخيراً في فك عقدة الانتصارات.

في المقابل، تلقى ساكرامنتو هزيمته الخامسة، رغم الأداء اللافت للاعبه الصاعد داريوس أكوف جونيور الذي سجّل 34 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، مواصلاً تألقه بعدما أحرز 33 نقطة الأسبوع الماضي أمام بورتلاند.

وفي مباراة أخرى، حقق أتلانتا هوكس فوزاً صعباً على كليفلاند كافالييرز 114-111، مستفيداً من انتفاضة هجومية خلال الربع الثالث سجّل خلالها 43 نقطة.

وتألق أونييكا أوكونغوو بتسجيله 29 نقطة مع 12 متابعة، فيما أضاف الكندي نيكيل ألكسندر-ووكر 25 نقطة، وأسهم آرون ويغينز بـ20 نقطة من مقاعد البدلاء، ليمنحوا أتلانتا أول انتصار له على أرضه في موسم 2026-2027.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعدما أهدر دونوفان ميتشل، صاحب الـ22 نقطة، محاولتين من خارج القوس، كان من شأن نجاح إحداهما أن يمنح كليفلاند فرصة فرض التمديد وانتزاع وقت إضافي.