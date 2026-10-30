رونالدو يسجل «الهاتريك» رقم 67 في مسيرته… ويقترب من «الألف هدف»

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بزملائه في فريق النصر السعودي، وذلك بعد تسجيله 3 أهداف (هاتريك) لتقربه أكثر من هدفه المنشود بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة.

وأصبح يفصل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي السابق عن هدفه الألف 15 هدفاً فقط.

وسجَّل رونالدو (41 عاماً)، أهدافه الـ3 في غضون 15 دقيقة خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز النصر 5 - 3 على الخلود، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، أمس (الخميس).

رونالدو يقترب من الهدف الألف (عبد العزيز النومان)

وهذه الثلاثية هي رقم 67 في مسيرة رونالدو، ليرفع النجم الحائز جائزة الكرة الذهبية 5 مرات رصيده إلى 985 هدفاً في مشواره الكروي، وهو رقم يعدّه الكثيرون بالفعل رقماً قياسياً عالمياً على مستوى الرجال.

وكتب رونالدو عبر حسابه الخاص على تطبيق «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي: «فوز رائع، وأداء جماعي متميز. أنا سعيد بمساهمتي بتسجيل 3 أهداف».

ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتمكَّن رونالدو من زيادة حصيلته التهديفية مع المنتخب البرتغالي، فقد غاب عن صفوف الفريق في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه سوف يكون متاحاً للمشارَكة مجدَّداً في مباريات دوري أمم أوروبا المقرَّرة الشهر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إيقاف استمرَّت 30 يوماً.

وكان رونالدو أشار في وقت سابق إلى أن هذا الموسم قد يكون الأخير له لاعباً، حال نجح في الوصول إلى حاجز الـ1000 هدف.