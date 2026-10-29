إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

تأهلت أندية إشبيلية وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تجنبت مفاجآت الدور التمهيدي وحققت انتصارات مريحة على منافسيها من الدرجات الأدنى.

وتغلب إشبيلية على سبورتينغ هورتاليزا، أحد فرق دوري الهواة، بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز مقعده في الدور التالي دون صعوبات.

من جانبه، حقق أتلتيك بلباو فوزاً عريضاً على مضيفه برات، المنافس في دوري الدرجة الخامسة، بنتيجة 6-1، في واحدة من أبرز نتائج الدور.

ولحق ديبورتيفو لاكورونيا بركب المتأهلين، بعدما تفوق على سينتيد أكاديمي، أحد فرق الدرجة الخامسة، بثلاثية نظيفة.

وفي بقية المواجهات، تغلب قادس على خيريث بنتيجة 3-1، فيما حسم راسينغ سانتاندير تأهله بالفوز على ريباديسيلا بهدفين دون رد.