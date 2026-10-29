عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
TT
TT

إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)

تأهلت أندية إشبيلية وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تجنبت مفاجآت الدور التمهيدي وحققت انتصارات مريحة على منافسيها من الدرجات الأدنى.

وتغلب إشبيلية على سبورتينغ هورتاليزا، أحد فرق دوري الهواة، بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز مقعده في الدور التالي دون صعوبات.

من جانبه، حقق أتلتيك بلباو فوزاً عريضاً على مضيفه برات، المنافس في دوري الدرجة الخامسة، بنتيجة 6-1، في واحدة من أبرز نتائج الدور.

ولحق ديبورتيفو لاكورونيا بركب المتأهلين، بعدما تفوق على سينتيد أكاديمي، أحد فرق الدرجة الخامسة، بثلاثية نظيفة.

وفي بقية المواجهات، تغلب قادس على خيريث بنتيجة 3-1، فيما حسم راسينغ سانتاندير تأهله بالفوز على ريباديسيلا بهدفين دون رد.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

خيتافي ينجو من المفاجأة وأوساسونا يتأهل بسداسية

رياضة عالمية خيتافي ينجو من مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا (إ.ب.أ)

خيتافي ينجو من المفاجأة وأوساسونا يتأهل بسداسية

نجا خيتافي من مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه ليبريجانا.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية فيليب ديالو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رئيس «الاتحاد الفرنسي»: الجدل حول تصريحات مبابي «مُبالغ فيه»

عدَّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، أن الجدل الذي أثارته تصريحات النجم كيليان مبابي بشأن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ «مُبالغ فيه بعض الشيء».

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية مورينيو اختار نهجاً أقل ثباتاً في الشكل وأكثر ارتباطاً بخصائص اللاعبين بكل مباراة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مورينيو والفوضى... هل أُسيء فهم عبقرية مدرب ريال مدريد؟

لم تكن السخرية التي يواجهها جوزيه مورينيو من جماهير برشلونة، التي تطلق عليه لقب «المترجم» في إشارة إلى بداياته المهنية، كافية لحجب المسيرة التدريبية.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية برشلونة يسعى إلى التعويض أمام ألافيس والحفاظ على صدارة الدوري الإسباني (أ.ب)
رياضة عالمية

بعد حسم الكلاسيكو... برشلونة يدافع عن الصدارة وريال مدريد يطارد القمة

يستأنف برشلونة وريال مدريد صراعهما على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الريال 2-1.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية إيدير سارابيا مديراً فنياً لإسبانيول (رويترز)
رياضة عالمية

إسبانيول يعيّن سارابيا مدرباً جديداً بعد إقالة غونزاليس

أعلن نادي إسبانيول الإسباني، الأربعاء، تعيين إيدير سارابيا مديراً فنياً للفريق، خلفاً لمانولو غونزاليس.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
TT
TT

إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)

تأهلت أندية إشبيلية وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تجنبت مفاجآت الدور التمهيدي وحققت انتصارات مريحة على منافسيها من الدرجات الأدنى.

وتغلب إشبيلية على سبورتينغ هورتاليزا، أحد فرق دوري الهواة، بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز مقعده في الدور التالي دون صعوبات.

من جانبه، حقق أتلتيك بلباو فوزاً عريضاً على مضيفه برات، المنافس في دوري الدرجة الخامسة، بنتيجة 6-1، في واحدة من أبرز نتائج الدور.

ولحق ديبورتيفو لاكورونيا بركب المتأهلين، بعدما تفوق على سينتيد أكاديمي، أحد فرق الدرجة الخامسة، بثلاثية نظيفة.

وفي بقية المواجهات، تغلب قادس على خيريث بنتيجة 3-1، فيما حسم راسينغ سانتاندير تأهله بالفوز على ريباديسيلا بهدفين دون رد.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
TT
TT

برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)

واصل برشلونة الإسباني عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعدما اكتسح مضيفه كوج الدنماركي بنتيجة 8-0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، محققاً انتصاره الثالث توالياً في المسابقة.

وعزز الفريق الكاتالوني صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد كوج عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وافتتحت النرويجية كارولين غراهام هانسن مهرجان الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن تضاعف زميلتها إيفا بايور النتيجة في الدقيقة 33، لينهي برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، وأضاف ستة أهداف أخرى، بدأتها إيزمي بروغتس في الدقيقة 54، قبل أن تسجل باتريشيا غويغارو الهدف الرابع في الدقيقة 59.

لاعبات برشلونة إيفا بايور وكارولين غراهام هانسن وباتريشيا غويغارو خلال مواجهة كوج الدنماركي (إ.ب.أ)

وبعد ثلاث دقائق، أحرزت كلارا سيرا الهدف الخامس، فيما أضافت كيكا نازاريث الهدف السادس في الدقيقة 67، قبل أن تتألق كلوديا بينا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 70 و85، لتختتم مهرجان الأهداف وتؤكد التفوق الكاسح للفريق الإسباني.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض باريس سان جيرمان الفرنسي التعادل على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة تسجيل هدفي اللقاء.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 85 لافتتاح التسجيل عبر خديجة شاو، لكن الفريق الباريسي نجح في إدراك التعادل سريعاً بواسطة تارا إلمبي في الدقيقة 88، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي ثلاث نقاط في المركز العاشر.

مواضيع
دوري أبطال أوروبا كرة القدم للسيدات الدنمارك إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
TT
TT

إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)

حجز إيفرتون مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1، الخميس، ليضرب موعداً مع فليتوود تاون، مفاجأة المسابقة، الذي أطاح بأرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب «هيل ديكنسون»، افتتح جيمس غارنر التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 34، قبل أن يعزز هايدن هاكني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ، هو الأول له بقميص الفريق منذ انتقاله من ميدلزبره خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الشوط الثاني، وسّع المهاجم الفرنسي تييرنو باري الفارق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما قلّص دان بيرن النتيجة لمصلحة نيوكاسل في وقت متأخر، من دون أن يتمكن فريقه من العودة في المباراة.

كريستيان نورغارد، لاعب إيفرتون، يدخل بديلاً خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية (رويترز)

وبهذا الانتصار، أنهى إيفرتون سلسلة من ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، وأبقى آماله قائمة في المنافسة على لقب طال انتظاره.

وسيحل الفريق الملقب بـ«التوفيز» ضيفاً على فليتوود تاون، المنافس في دوري الدرجة الرابعة، في الدور ربع النهائي، في مواجهة يسعى خلالها إلى الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى منذ عام 1984.

لاعبو نيوكاسل يونايتد بازومانا توري ودان بيرن وجاكوب مورفي يبدون خيبة أملهم عقب الخسارة أمام إيفرتون (رويترز)

وكان فليتوود قد فجّر واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، الثلاثاء، بعدما أطاح بأرسنال بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليواصل مغامرته الاستثنائية في المسابقة.

ولم يسبق لإيفرتون التتويج بلقب كأس الرابطة، رغم وصوله إلى المباراة النهائية مرتين، عامي 1977 و1984، فيما يعود آخر ألقابه إلى عام 1995، عندما أحرز كأس إنجلترا.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا