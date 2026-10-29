برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

واصل برشلونة الإسباني عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعدما اكتسح مضيفه كوج الدنماركي بنتيجة 8-0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، محققاً انتصاره الثالث توالياً في المسابقة.

وعزز الفريق الكاتالوني صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد كوج عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وافتتحت النرويجية كارولين غراهام هانسن مهرجان الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن تضاعف زميلتها إيفا بايور النتيجة في الدقيقة 33، لينهي برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، وأضاف ستة أهداف أخرى، بدأتها إيزمي بروغتس في الدقيقة 54، قبل أن تسجل باتريشيا غويغارو الهدف الرابع في الدقيقة 59.

لاعبات برشلونة إيفا بايور وكارولين غراهام هانسن وباتريشيا غويغارو خلال مواجهة كوج الدنماركي (إ.ب.أ)

وبعد ثلاث دقائق، أحرزت كلارا سيرا الهدف الخامس، فيما أضافت كيكا نازاريث الهدف السادس في الدقيقة 67، قبل أن تتألق كلوديا بينا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 70 و85، لتختتم مهرجان الأهداف وتؤكد التفوق الكاسح للفريق الإسباني.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض باريس سان جيرمان الفرنسي التعادل على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة تسجيل هدفي اللقاء.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 85 لافتتاح التسجيل عبر خديجة شاو، لكن الفريق الباريسي نجح في إدراك التعادل سريعاً بواسطة تارا إلمبي في الدقيقة 88، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي ثلاث نقاط في المركز العاشر.