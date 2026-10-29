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خيتافي ينجو من المفاجأة وأوساسونا يتأهل بسداسية

خيتافي ينجو من مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا (إ.ب.أ)
خيتافي ينجو من مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا (إ.ب.أ)
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خيتافي ينجو من المفاجأة وأوساسونا يتأهل بسداسية

خيتافي ينجو من مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا (إ.ب.أ)
خيتافي ينجو من مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا (إ.ب.أ)

نجا خيتافي من مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه ليبريجانا، المنتمي إلى دوري الدرجة الخامسة، إلى فوز مثير بنتيجة 3 - 2، الخميس، ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة، فيما حقق أوساسونا انتصاراً عريضاً على أتلتيكو كالاتايود بسداسية نظيفة.

ووجد خيتافي، الذي يحتل المركز السابع عشر في الدوري الإسباني، نفسه أمام خطر الخروج المبكر، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدفين خلال الدقائق الـ23 الأولى من المباراة.

وافتتح بيبي تيجيرو التسجيل لفريق ليبريجانا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف رشيد شواهنة النتيجة في الدقيقة الـ23، ليضع الفريق الضيف تحت ضغط كبير.

لكن خيتافي نجح في العودة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما قلص المدافع المغربي عبد الكبير عبقار الفارق، ثم أدرك بورخا مايورال التعادل، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الشوط الثاني، أكمل خيتافي انتفاضته بتسجيل هدف الفوز عن طريق أوريل مانغالا في الدقيقة الـ68، ليحسم المواجهة بنتيجة 3 – 2، ويضمن تأهله إلى الدور التالي، بعدما تفادى خروجاً مفاجئاً أمام منافس يلعب في الدرجة الخامسة.

وفي مباراة أخرى، لم يواجه أوساسونا صعوبة في تجاوز مضيفه أتلتيكو كالاتايود، المنتمي إلى دوري الدرجة السادسة، بعدما اكتسحه بنتيجة 6 - 0.

وتألق راؤول غارسيا بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، فيما أضاف كل من كيكي بارخا وجوناثان دوباسين وأسيير بونيل هدفاً، ليحجز أوساسونا مقعده في الدور المقبل.

وشهدت المباريات أيضاً تأهل إلدينسي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، عقب فوزه على أتلتيكو بالياريس بهدف دون رد.

ويحظى إلدينسي باهتمام خاص بعدما اشترى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤخراً حصة الأغلبية في أسهم النادي.

كما نجح سبتة في بلوغ الدور التالي بفوزه على بوبلينسي بنتيجة 2 - 1.

في المقابل، ودّع ريال أوفييدو منافسات البطولة مبكراً، بعد خسارته أمام نومانسيا بركلات الترجيح 2 - 4، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3 - 3، ليكون من أبرز ضحايا الدور التمهيدي.

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برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
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برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)

واصل برشلونة الإسباني عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعدما اكتسح مضيفه كوج الدنماركي بنتيجة 8-0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، محققاً انتصاره الثالث توالياً في المسابقة.

وعزز الفريق الكاتالوني صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد كوج عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وافتتحت النرويجية كارولين غراهام هانسن مهرجان الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن تضاعف زميلتها إيفا بايور النتيجة في الدقيقة 33، لينهي برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، وأضاف ستة أهداف أخرى، بدأتها إيزمي بروغتس في الدقيقة 54، قبل أن تسجل باتريشيا غويغارو الهدف الرابع في الدقيقة 59.

لاعبات برشلونة إيفا بايور وكارولين غراهام هانسن وباتريشيا غويغارو خلال مواجهة كوج الدنماركي (إ.ب.أ)

وبعد ثلاث دقائق، أحرزت كلارا سيرا الهدف الخامس، فيما أضافت كيكا نازاريث الهدف السادس في الدقيقة 67، قبل أن تتألق كلوديا بينا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 70 و85، لتختتم مهرجان الأهداف وتؤكد التفوق الكاسح للفريق الإسباني.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض باريس سان جيرمان الفرنسي التعادل على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة تسجيل هدفي اللقاء.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 85 لافتتاح التسجيل عبر خديجة شاو، لكن الفريق الباريسي نجح في إدراك التعادل سريعاً بواسطة تارا إلمبي في الدقيقة 88، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي ثلاث نقاط في المركز العاشر.

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دوري أبطال أوروبا كرة القدم للسيدات الدنمارك إسبانيا
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إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
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إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)

حجز إيفرتون مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1، الخميس، ليضرب موعداً مع فليتوود تاون، مفاجأة المسابقة، الذي أطاح بأرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب «هيل ديكنسون»، افتتح جيمس غارنر التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 34، قبل أن يعزز هايدن هاكني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ، هو الأول له بقميص الفريق منذ انتقاله من ميدلزبره خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الشوط الثاني، وسّع المهاجم الفرنسي تييرنو باري الفارق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما قلّص دان بيرن النتيجة لمصلحة نيوكاسل في وقت متأخر، من دون أن يتمكن فريقه من العودة في المباراة.

كريستيان نورغارد، لاعب إيفرتون، يدخل بديلاً خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية (رويترز)

وبهذا الانتصار، أنهى إيفرتون سلسلة من ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، وأبقى آماله قائمة في المنافسة على لقب طال انتظاره.

وسيحل الفريق الملقب بـ«التوفيز» ضيفاً على فليتوود تاون، المنافس في دوري الدرجة الرابعة، في الدور ربع النهائي، في مواجهة يسعى خلالها إلى الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى منذ عام 1984.

لاعبو نيوكاسل يونايتد بازومانا توري ودان بيرن وجاكوب مورفي يبدون خيبة أملهم عقب الخسارة أمام إيفرتون (رويترز)

وكان فليتوود قد فجّر واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، الثلاثاء، بعدما أطاح بأرسنال بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليواصل مغامرته الاستثنائية في المسابقة.

ولم يسبق لإيفرتون التتويج بلقب كأس الرابطة، رغم وصوله إلى المباراة النهائية مرتين، عامي 1977 و1984، فيما يعود آخر ألقابه إلى عام 1995، عندما أحرز كأس إنجلترا.

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ديوكوفيتش يودّع دورة بازل ويبتعد عن نهائيات تورينو

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يبدي انفعاله خلال مواجهته الألماني يان لينارد شتروف (إ.ب.أ)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يبدي انفعاله خلال مواجهته الألماني يان لينارد شتروف (إ.ب.أ)
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ديوكوفيتش يودّع دورة بازل ويبتعد عن نهائيات تورينو

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يبدي انفعاله خلال مواجهته الألماني يان لينارد شتروف (إ.ب.أ)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يبدي انفعاله خلال مواجهته الألماني يان لينارد شتروف (إ.ب.أ)

ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عشر عالمياً، دورة بازل السويسرية للتنس من الدور الثاني، الخميس، بعد خسارته أمام الألماني يان لينارد شتروف، المصنف السابع والأربعين عالمياً، بنتيجة 7 - 6 (7 - 4) و5 - 7 و6 - 7 (5 - 7)، ليهدر فرصة مهمة لتعزيز حظوظه في التأهل إلى البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، المقررة في تورينو الإيطالية بين 15 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفي مواجهة جمعت لاعبين مخضرمين، يبلغ ديوكوفيتش 39 عاماً، وشتروف 36 عاماً، احتاج الألماني إلى ساعتين و35 دقيقة لحسم اللقاء، مستفيداً من أدائه الهجومي وإرسالاته القوية، ليحقق انتصاره الأول على النجم الصربي بعد ثماني هزائم متتالية أمامه.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يغادر الملعب عقب خسارته أمام الألماني يان لينارد شتروف (إ.ب.أ)

واستهل ديوكوفيتش المباراة بصورة جيدة، ونجح في حسم المجموعة الأولى عبر شوط كسر التعادل، بعدما حافظ اللاعبان على إرسالهما طوال المجموعة.

لكن شتروف عاد في المجموعة الثانية، وتمكن من كسر إرسال منافسه عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 5 - 5، قبل أن يحسم المجموعة لصالحه ويفرض الاحتكام إلى مجموعة ثالثة.

وفي المجموعة الحاسمة، واصل الألماني تفوقه على مستوى الإرسال، في وقت عجز فيه ديوكوفيتش، المتوج بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، عن استغلال أي من فرص كسر الإرسال الست التي حصل عليها خلال المباراة.

واحتكم اللاعبان مجدداً إلى شوط كسر التعادل، الذي حسمه شتروف بنتيجة 7 - 5، لينهي مشوار المصنف الأول عالمياً سابقاً في البطولة ويحقق فوزاً لافتاً في سجل مواجهاتهما المباشرة.

وجاءت الخسارة في توقيت حساس بالنسبة إلى ديوكوفيتش، الذي يسعى إلى حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى البطولة الختامية في تورينو، التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين وفق تصنيف «السباق إلى تورينو»، المعتمد على نتائج الموسم الحالي، مع غياب الإيطالي يانيك سينر الذي أعلن انسحابه.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الحادي عشر في سباق التأهل، علماً بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة الختامية برصيد سبعة ألقاب.

ولم يتمكن الصربي من استغلال تعثر أحد منافسيه المباشرين على بطاقة التأهل، الإسباني رافايل جودار، صاحب المركز التاسع في السباق، الذي ودّع بدوره دورة بازل من الدور الثاني بعد خسارته أمام لاعب موناكو فالنتان فاشرو.

وبذلك، ازدادت صعوبة مهمة ديوكوفيتش في بلوغ نهائيات تورينو، بعدما فقد فرصة إضافة نقاط ثمينة إلى رصيده مع اقتراب نهاية الموسم.

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