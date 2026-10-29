فروسينوني يكتسح ليتشي بخماسية ويصعد إلى المركز السادس

حقق فروسينوني فوزاً عريضاً على ضيفه ليتشي بنتيجة 5-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليواصل تقدمه في جدول الترتيب ويقترب من المراكز الأربعة الأولى.

ورفع فروسينوني رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان الخامس، وثلاث نقاط عن كومو صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليتشي عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وافتتح ماتيو سيتشيلا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، قبل أن يعزز جياكومو كالو تقدم فروسينوني بإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل فروسينوني تفوقه، وأضاف أنطونيو ريموندو الهدف الثالث في الدقيقة 59، قبل أن يسجل دانييل بيرليغا الهدف الرابع في الدقيقة 72، ليؤكد سيطرة فريقه على مجريات اللقاء.

ونجح ليتشي في تقليص الفارق عن طريق جويل مونتيرو في الدقيقة 82، لكن فروسينوني رد في اللحظات الأخيرة، بعدما عاد بيرليغا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، عزز فروسينوني موقعه في النصف العلوي من جدول الترتيب، فيما تلقى ليتشي خسارة ثقيلة أبقته في المركز الرابع عشر.