دالاس مافريكس يمدد عقد الفرنسي ريزاشيه حتى 2028

أعلن دالاس مافريكس تمديد عقد لاعبه الفرنسي زاكاري ريزاشيه حتى عام 2028، بعد البداية الجيدة التي قدمها مع الفريق في الموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه).

وأوضح النادي، الأربعاء، أنه قرر تفعيل البند الاختياري في عقد اللاعب لموسم 2027 - 2028، ليضمن استمرار الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً، الذي كان الاختيار الأول في «درافت» عام 2024، ضمن صفوفه.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تألق ريزاشيه في فوز دالاس على أوكلاهوما سيتي بنتيجة 120-96، الأربعاء، بعدما سجل 13 نقطة وأضاف ست متابعات، مواصلاً عروضه الإيجابية منذ انطلاق الموسم.

وأعرب اللاعب الفرنسي عن سعادته بثقة إدارة النادي، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بالنسبة إلى لاعب شاب، هذا أفضل وضع ممكن. أنا ممتن لفرصة اللعب هنا، وممتن أيضاً لإتاحة المجال أمامي للاستمرار لعامين إضافيين على الأقل».

وكان ريزاشيه قد انضم إلى دالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من أتلانتا هوكس، بعد موسم ثانٍ لم يرقَ إلى التوقعات، شهد تراجع مستواه وفقدانه مكانه في التشكيلة الأساسية، ما أثر في ثقته بنفسه.

لكن انتقاله إلى مافريكس منحه فرصة جديدة لاستعادة مستواه، إذ بات يحصل على دقائق لعب أكثر، مستفيداً من الثقة التي يمنحها له المدرب الجديد داستي ماي.

ويُعد ريزاشيه من أبرز المواهب الفرنسية الصاعدة في الدوري الأميركي، بفضل إمكاناته الفنية وقدراته الدفاعية، فيما يسعى إلى تطوير أدائه الهجومي وترسيخ مكانته مع فريقه الجديد.

ويلعب الفرنسي إلى جانب الموهبة الشابة كوبر فلاغ والنجم المخضرم كايري إيرفينغ، في تشكيلة يتطلع من خلالها دالاس إلى المنافسة بقوة هذا الموسم.

واستهل مافريكس مشواره في الموسم الجديد بثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين، في بداية يأمل الفريق البناء عليها خلال المباريات المقبلة.