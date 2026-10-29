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الرياضة رياضة عالمية

دالاس مافريكس يمدد عقد الفرنسي ريزاشيه حتى 2028

الفرنسي زاكاري ريزاشيه (رويترز)
الفرنسي زاكاري ريزاشيه (رويترز)
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دالاس مافريكس يمدد عقد الفرنسي ريزاشيه حتى 2028

الفرنسي زاكاري ريزاشيه (رويترز)
الفرنسي زاكاري ريزاشيه (رويترز)

أعلن دالاس مافريكس تمديد عقد لاعبه الفرنسي زاكاري ريزاشيه حتى عام 2028، بعد البداية الجيدة التي قدمها مع الفريق في الموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه).

وأوضح النادي، الأربعاء، أنه قرر تفعيل البند الاختياري في عقد اللاعب لموسم 2027 - 2028، ليضمن استمرار الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً، الذي كان الاختيار الأول في «درافت» عام 2024، ضمن صفوفه.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تألق ريزاشيه في فوز دالاس على أوكلاهوما سيتي بنتيجة 120-96، الأربعاء، بعدما سجل 13 نقطة وأضاف ست متابعات، مواصلاً عروضه الإيجابية منذ انطلاق الموسم.

وأعرب اللاعب الفرنسي عن سعادته بثقة إدارة النادي، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بالنسبة إلى لاعب شاب، هذا أفضل وضع ممكن. أنا ممتن لفرصة اللعب هنا، وممتن أيضاً لإتاحة المجال أمامي للاستمرار لعامين إضافيين على الأقل».

وكان ريزاشيه قد انضم إلى دالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من أتلانتا هوكس، بعد موسم ثانٍ لم يرقَ إلى التوقعات، شهد تراجع مستواه وفقدانه مكانه في التشكيلة الأساسية، ما أثر في ثقته بنفسه.

لكن انتقاله إلى مافريكس منحه فرصة جديدة لاستعادة مستواه، إذ بات يحصل على دقائق لعب أكثر، مستفيداً من الثقة التي يمنحها له المدرب الجديد داستي ماي.

ويُعد ريزاشيه من أبرز المواهب الفرنسية الصاعدة في الدوري الأميركي، بفضل إمكاناته الفنية وقدراته الدفاعية، فيما يسعى إلى تطوير أدائه الهجومي وترسيخ مكانته مع فريقه الجديد.

ويلعب الفرنسي إلى جانب الموهبة الشابة كوبر فلاغ والنجم المخضرم كايري إيرفينغ، في تشكيلة يتطلع من خلالها دالاس إلى المنافسة بقوة هذا الموسم.

واستهل مافريكس مشواره في الموسم الجديد بثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين، في بداية يأمل الفريق البناء عليها خلال المباريات المقبلة.

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الرياضة رياضة عالمية

فروسينوني يكتسح ليتشي بخماسية ويصعد إلى المركز السادس

دانييل بيرليغا لاعب فروسينوني يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أمام ليتشي (إ.ب.أ)
دانييل بيرليغا لاعب فروسينوني يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أمام ليتشي (إ.ب.أ)
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فروسينوني يكتسح ليتشي بخماسية ويصعد إلى المركز السادس

دانييل بيرليغا لاعب فروسينوني يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أمام ليتشي (إ.ب.أ)
دانييل بيرليغا لاعب فروسينوني يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أمام ليتشي (إ.ب.أ)

حقق فروسينوني فوزاً عريضاً على ضيفه ليتشي بنتيجة 5-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليواصل تقدمه في جدول الترتيب ويقترب من المراكز الأربعة الأولى.

ورفع فروسينوني رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان الخامس، وثلاث نقاط عن كومو صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليتشي عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وافتتح ماتيو سيتشيلا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، قبل أن يعزز جياكومو كالو تقدم فروسينوني بإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل فروسينوني تفوقه، وأضاف أنطونيو ريموندو الهدف الثالث في الدقيقة 59، قبل أن يسجل دانييل بيرليغا الهدف الرابع في الدقيقة 72، ليؤكد سيطرة فريقه على مجريات اللقاء.

ونجح ليتشي في تقليص الفارق عن طريق جويل مونتيرو في الدقيقة 82، لكن فروسينوني رد في اللحظات الأخيرة، بعدما عاد بيرليغا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، عزز فروسينوني موقعه في النصف العلوي من جدول الترتيب، فيما تلقى ليتشي خسارة ثقيلة أبقته في المركز الرابع عشر.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
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زفيريف يعتلي صدارة التصنيف العالمي للتنس للمرة الأولى في مسيرته

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بضمان اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للتنس للمرة الأولى في مسيرته (د.ب.أ)
الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بضمان اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للتنس للمرة الأولى في مسيرته (د.ب.أ)
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زفيريف يعتلي صدارة التصنيف العالمي للتنس للمرة الأولى في مسيرته

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بضمان اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للتنس للمرة الأولى في مسيرته (د.ب.أ)
الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بضمان اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للتنس للمرة الأولى في مسيرته (د.ب.أ)

ضمن الألماني ألكسندر زفيريف اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس للمرة الأولى في مسيرته، اعتباراً من الاثنين المقبل، بعدما تغلب على الهولندي تالون خريكسبور بمجموعتين دون رد، الخميس، ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة فيينا النمساوية، المصنفة ضمن دورات الـ500 نقطة.

وحسم زفيريف، البالغ من العمر 29 عاماً، المواجهة بنتيجة 6-4 و7-5، ليحقق إنجازاً تاريخياً ويصبح اللاعب الثلاثين الذي يصل إلى المركز الأول في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس، مستفيداً من غياب الإيطالي يانيك سينر، المتصدر الحالي، بسبب الإصابة.

وكان اللاعب الألماني قد ضمن بالفعل إنهاء الموسم في صدارة التصنيف، لكنه سيعتلي المركز الأول رسمياً مع صدور التصنيف الجديد الاثنين، قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم، المقررة الشهر المقبل.

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الهولندي تالون خريكسبور (د.ب.أ)

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لموسم استثنائي عاشه زفيريف في عام 2026، بعدما نجح في التخلص من عقدته في البطولات الأربع الكبرى، بإحراز لقبَي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، ليضيف إليهما إنجاز الوصول إلى قمة التصنيف العالمي.

ولطالما طاردت زفيريف الانتقادات بسبب اقترابه المتكرر من الألقاب الكبرى دون النجاح في حسمها، قبل أن يقلب المعادلة هذا الموسم ويثبت مكانته بين أبرز نجوم اللعبة.

وسيبلغ زفيريف 29 عاماً و196 يوماً عند صدور التصنيف الجديد، ليصبح ثاني أكبر لاعب سناً يعتلي صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى، بعد الأسترالي جون نيوكومب.

وكان سينر قد أعلن إنهاء موسمه مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بسبب إصابة في الركبة، ما فتح الباب أمام زفيريف لانتزاع المركز الأول، وهو ما نجح في تحقيقه بعد فوزه في أول مباراتين له بدورة فيينا.

واستهل الألماني مشواره في البطولة بفوز صعب على الإسباني مارتن لاندالوس، الثلاثاء، بعدما اضطر إلى إنقاذ أربع كرات لحسم المباراة، قبل أن يقدم أداء أكثر ثباتاً أمام خريكسبور في الدور ثمن النهائي.

وبدأ زفيريف مواجهة الخميس بقوة؛ إذ كسر إرسال منافسه الهولندي، البالغ من العمر 30 عاماً، منذ الشوط الأول، قبل أن يحافظ على تقدمه ويحسم المجموعة الافتتاحية 6-4، مستفيداً من قوة إرسالاته.

وفي المجموعة الثانية، اشتدت المنافسة بين اللاعبين، واستمر التعادل حتى 5-5، قبل أن ينجح زفيريف في كسر إرسال خريكسبور والتقدم 6-5، ليقترب من حسم المباراة.

وشهدت اللحظات الأخيرة حادثة غير معتادة، بعدما تسببت ضربة ساحقة نفذها زفيريف في إلحاق ضرر جزئي باللوحة الإلكترونية الموجودة خلف منافسه، ما أدى إلى توقف اللعب لفترة قصيرة.

واضطر حكم الكرسي إلى تغطية الجزء المتضرر بمنشفة، قبل استئناف المباراة، ليحسم زفيريف المواجهة بإرسال قوي عجز خريكسبور عن إعادته.

وبهذا الفوز، حجز الألماني مقعده في ربع نهائي دورة فيينا، وكتب اسمه في سجلات تاريخ التنس، بعدما نجح أخيراً في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته.

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دوري أبطال أوروبا للسيدات: يوفنتوس يكتسح أوستريا فيينا برباعية

ألبا رودوندو لاعبة يوفنتوس الإيطالي تحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقها أمام أوستريا فيينا النمساوي (رويترز)
ألبا رودوندو لاعبة يوفنتوس الإيطالي تحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقها أمام أوستريا فيينا النمساوي (رويترز)
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دوري أبطال أوروبا للسيدات: يوفنتوس يكتسح أوستريا فيينا برباعية

ألبا رودوندو لاعبة يوفنتوس الإيطالي تحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقها أمام أوستريا فيينا النمساوي (رويترز)
ألبا رودوندو لاعبة يوفنتوس الإيطالي تحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقها أمام أوستريا فيينا النمساوي (رويترز)

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزه الثاني توالياً في دوري أبطال أوروبا للسيدات لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أوستريا فيينا النمساوي بنتيجة 4-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

ورفع الفريق الإيطالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، مواصلاً انتفاضته بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام بنفيكا البرتغالي 1-2، قبل أن يستعيد توازنه بفوز عريض على هاكن السويدي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

في المقابل، تجمد رصيد أوستريا فيينا عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى خسارة جديدة في البطولة.

وافتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق ماتيلد بافان في الدقيقة 39، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

كيشا سيلا لاعبة يوفنتوس الإيطالي تحتفل بتسجيل الهدف الثالث لفريقها أمام أوستريا فيينا النمساوي (رويترز)

وفي الشوط الثاني، عززت ألبا رودوندو تقدم الفريق الإيطالي بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن تقلص لوتا كوردز الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

لكن رد يوفنتوس جاء سريعاً، إذ أعادت كيشا سيلا فارق الهدفين بتسجيلها الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن تختتم جوليا بارتل الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مؤكدة التفوق الإيطالي.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض هاكن السويدي التعادل على ضيفه باريس إف سي الفرنسي بنتيجة 1-1، بعدما أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

وتقدم الفريق الفرنسي مبكراً عن طريق إيفان فينير في الدقيقة الثانية، وظل محافظاً على تقدمه حتى الوقت بدل الضائع، حين سجلت أنا أنفيجورد هدف التعادل لهاكن في الدقيقة الرابعة منه.

وبهذه النتيجة، رفع باريس إف سي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر، فيما حصد هاكن نقطته الأولى في البطولة، ليحتل المركز السادس عشر في مرحلة الدوري التي تضم 18 فريقاً.

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