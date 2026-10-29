وعكة صحية تبعد أنتونيلي عن الإعلام قبل حسم لقب فورمولا 1 في المكسيك

تعرض الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، لوعكة صحية قبل انطلاق جائزة المكسيك الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، ما دفع فريقه إلى إعفائه من التزاماته الإعلامية، الخميس، في وقت يستعد فيه لحسم لقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته.

وأوضح فريق مرسيدس أن سائقه البالغ من العمر 20 عاماً يتعافى من عدوى فيروسية تسببت في شعوره بالتوعك، مشيراً إلى أن قرار إعفائه من الأنشطة الإعلامية جاء إجراءً احترازياً لمنحه الوقت الكافي للراحة قبل انطلاق منافسات الجولة.

وقالت متحدثة باسم الفريق: «كإجراء احترازي، أعفاه الاتحاد الدولي للسيارات من التزاماته الإعلامية الإلزامية، لمنحه فرصة للراحة قبل عطلة نهاية الأسبوع، ونتوقع عودته غداً».

وتأتي هذه التطورات في توقيت حاسم لأنتونيلي، الذي بات على أعتاب دخول تاريخ فورمولا 1 بوصفه أصغر بطل للعالم، إذ يكفيه إنهاء سباق الأحد المقبل على حلبة «إيرمانوس رودريغيز» ضمن المراكز التسعة الأولى لضمان اللقب، حتى في حال فوز أقرب منافسيه وزميله في مرسيدس، البريطاني جورج راسل.

ويتصدر السائق الإيطالي الترتيب العام بفارق 123 نقطة عن راسل، مع تبقي خمسة سباقات على نهاية الموسم، و125 نقطة متاحة كحد أقصى، ما يمنحه أفضلية كبيرة لحسم البطولة في المكسيك.

وكان أنتونيلي قد عزز موقعه في الصدارة بفوزه في سباق تكساس مطلع الأسبوع الحالي، ليقترب خطوة إضافية من تحقيق إنجاز تاريخي في سن العشرين.

ولم يكن سائق مرسيدس الوحيد الذي عانى مشكلات صحية قبل انطلاق الجولة، إذ تعرض الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق كاديلاك، لوعكة مماثلة دفعته إلى الحصول على يوم راحة.

وأكد فريق كاديلاك أن غياب بوتاس إجراء احترازي، موضحاً أنه لا يؤثر في الوقت الحالي على مشاركته في بقية فعاليات جائزة المكسيك الكبرى.

وتتجه الأنظار إلى الحالة الصحية لأنتونيلي خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بعودته إلى نشاطه المعتاد الجمعة، قبل خوض سباق قد يمنحه أول ألقابه العالمية ويجعله أصغر بطل في تاريخ فورمولا 1.