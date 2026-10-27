إيراولا: إيزاك «يشعر بالثقة» بعد مسلسل الأهداف لليفربول

قال المدرب الإسباني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أندوني إيراولا، الثلاثاء، إن مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك «يشعر بثقة الجميع» بعد استعادته مستواه التهديفي مع النادي هذا الموسم.

وسجّل لاعب منتخب السويد 6 مرات في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينها 3 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وبعد موسم أول مضطرب ومليء بالإصابات، إثر انتقاله المثير للجدل من نيوكاسل، بدأ اللاعب البالغ 27 عاماً أخيراً في البرهنة على جدارة صفقته البالغة 125 مليون جنيه إسترليني (166 مليون دولار).

وقال إيراولا: «أعتقد أن لدى أليكس شيئاً واحداً، هو أنه يشعر بثقة الجميع. الجميع يثق بأنه إذا وضعناه في مواقع جيدة، فسيسجل الأهداف».

وأضاف: «لكن الأمر ليس هذا فقط، فأنا أقول دائماً لأليكس: أنت تفعل الأشياء، وأنا سأسجل، لكن عليك أن تساعدنا لنتمكن من منحك الفرص. عليك أن تعطينا شيئاً لنعطيك بالمقابل، وأعتقد أنه يفهم هذه الضرورة وهذه العلاقة، وآمل أن نواصل بالمستوى نفسه».

وكان إيراولا يتحدث للصحافيين عشية مباراة فريقه في الدور الرابع من كأس الرابطة أمام تشيلسي على ملعب أنفيلد.

وسئل المدرب السابق لبورنموث، الساعي إلى فوز خامس توالياً في جميع المسابقات، عما إذا كان يشعر بأي ضغط لتحقيق لقب في موسمه الأول في أنفيلد، فقال: «كل مسابقة فرصة، خصوصاً عندما تكون مدرب ليفربول. عليك أن تقارب الأمر هكذا».

وأضاف: «أحب أن أفوز غداً وأحظى بفرصة التقدم في المسابقة، لكنني أعلم أننا سنضطر إلى اللعب جيداً وهزيمة فريق جيد جداً».

وقال الإسباني إن عليه أن يكسب «حقّ حبّ الجميع» في ليفربول بعد خلافته الهولندي أرني سلوت، الذي أقيل بعد موسمين على رأس الفريق.

واستطرد قائلاً: «لا تحصل على ذلك إلا بالأداء الجيد، بالانتصارات. وهذا سيستغرق وقتاً. لكنني سعيد لأنني شعرت قبل أيام (الفوز على برايتون 2-0 الأحد) بأن الجماهير ساعدتنا كثيراً».

وأضاف: «كانوا يستمتعون بالطريقة نفسها التي كنا نستمتع بها، وأعتقد أن اللاعبين قدموا أداءً محبوباً جداً. بذلوا كل شيء، كنا نصدّ كل شيء، كنا نتدخل، كنا نقاتل، كنا نفوز بالالتحامات، كنا نقوم بالانطلاقات خلف الدفاع. هذه هي الأشياء التي نريد رؤيتها، يريد الجميع رؤيتها».

وأوضح أنه متفائل بإمكانية مشاركة الألماني فلوريان فيرتس أمام تشيلسي، لكن فرص الإسباني فيكتور مونيوس، والمجري دومينيك سوبوسلاي، تبدو أقل.

وأكد: «ستكون هناك تغييرات حتماً. لكننا نريد الفوز بالمباراة، نريد أن نكون تنافسيين. علينا أن نرى حالة الأرجل (الحالة البدنية)».