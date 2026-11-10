فان دايك وبروبي يغيبان عن هولندا أمام اليونان وألمانيا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن فيرجيل فان دايك، قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنجليزي، سيغيب عن مباراتَي الفريق المقبلتين ببطولة دوري أمم أوروبا أمام منتخبَي اليونان وألمانيا.
كما استُبعد برايان بروبي، مهاجم فريق سندرلاند الإنجليزي، من قائمة المنتخب الهولندي، حيث لم يكن أي من اللاعبين في حالة بدنية تسمح له بالمشاركة، عقب المباريات التي خاضاها مع نادييهما مطلع الأسبوع، ولن يقوم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، باستدعاء بديليْن لهما.
ويتربع المنتخب الهولندي على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية، متساوياً برصيد 8 نقاط مع أقرب مُلاحقيه المنتخب اليوناني.
ويستضيف المنتخب الهولندي نظيره اليوناني، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يحلّ ضيفاً على منتخب ألمانيا، يوم الاثنين المقبل، في آخِر جولتين بالمجموعة، التي يتأهل المتصدر والوصيف بها للأدوار الإقصائية للبطولة، حيث من المقرر أن تقام في شهر مارس (آذار) المقبل.