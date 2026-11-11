نغوموها يحلم بالكرة الذهبية مستلهماً إنجاز كين

تغيير المدرب لن يكون كافياً لإعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح ما لم تمتد المراجعة إلى الإدارة (أ.ب)

ترك مايكل كاريك مركز تدريب مانشستر يونايتد في كارينغتون صباح الثلاثاء، من دون أن يعرف ما إذا كان سيظل في منصبه مع نهاية اليوم، في مشهد يعكس حجم الارتباك الذي يعيشه النادي الإنجليزي، وسط ترقب قرار إقالته من جانب المالك المشارك السير جيم راتكليف وإدارته. وتتصاعد الانتقادات لطريقة تعامل إدارة النادي مع مستقبل المدرب، في وقت تبدو فيه المسؤولية عن التراجع أوسع من الجهاز الفني، وتمتد إلى أصحاب القرار الذين لا يواجهون ضغوطاً مماثلة.

ورغم أن إقالة كاريك ستكون ضربة لكبريائه، فإن مغادرته قد تكون فرصة للخروج من منظومة إدارية تعاني الفوضى، وسوء التخطيط. فقد وجد المدرب نفسه مراراً مضطراً للدفاع عن قرارات يصعب تبريرها، ومحاولة إظهار قدر من الاستقرار وسط الاضطرابات، بينما يلتزم راتكليف والرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس الصمت إزاء الانتقادات المتصاعدة.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، لا يبدو كاريك المشكلة الكبرى في مانشستر يونايتد، خصوصاً أن الفريق أظهر في الآونة الأخيرة مؤشرات على التمسك بمدربه، بعدما نجح لاعبوه في العودة من التأخر بفارق هدفين خلال مباراتين في غضون أسبوع واحد. ومع ذلك، يجد المدرب نفسه مهدداً بالإقالة، في وقت لا يواجه فيه ويلكوكس أي عواقب تذكر، رغم الانتقادات الموجهة إلى قراراته في سوق الانتقالات، ودورها في تفاقم المشكلات الدفاعية للفريق.

وتتحمل الإدارة مسؤولية الإخفاق في استثمار المركز الثالث الذي حققه يونايتد الموسم الماضي، وتعزيز صفوف الفريق استعداداً للمنافسة، خصوصاً أن مهمة ويلكوكس خلال الصيف كانت تدعيم التشكيلة بعدد من الصفقات النوعية، تشمل ظهيراً أيسر، وقلب دفاع، ومهاجماً. لكن النادي اتجه بدلاً من ذلك إلى إنفاق نحو 145 مليون جنيه إسترليني على ثلاثة لاعبين في خط الوسط، في ظل سياسة انتقالات تقوم على معالجة منطقة واحدة من الفريق في كل فترة، بدلاً من بناء تشكيلة متوازنة.

وتبدو نتائج تلك القرارات واضحة في بداية الموسم الحالي، بعدما وجد مانشستر يونايتد نفسه في المركز الثامن عشر بعد عشر جولات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل برايتون المركز الثاني. ولا يمكن تفسير هذا التراجع بأخطاء المدرب وحده، خصوصاً أن يونايتد جمع 47 نقطة منذ تعيين كاريك مدرباً مؤقتاً في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم يتفوق عليه في هذه الفترة سوى آرسنال، ومانشستر سيتي، وإن كانت 83 في المائة من تلك النقاط قد تحققت في الموسم الماضي.

وتتزايد التساؤلات أيضاً بشأن دور الرئيس التنفيذي عمر برادة، الذي سبق له العمل في مانشستر سيتي، ومدى مسؤوليته عن إدارة المشروع الرياضي للنادي. كما تعود إلى الواجهة وعود راتكليف باستقطاب أفضل الكفاءات لشغل المناصب الرئيسة، وهي الوعود التي تحولت إلى مادة لسخرية جماهير يونايتد خلال الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث، عندما هتفت: «أفضل الكفاءات؟ أنتم تمزحون».

وتثير مؤهلات ويلكوكس تساؤلات بشأن قدرته على قيادة مشروع إعادة بناء مانشستر يونايتد، إذ إن أبرز إنجازاته لاعباً كان الفوز بالدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن روفرز عام 1995، فيما كانت تجربته الإدارية السابقة مديراً تقنياً في ساوثهامبتون، وهي تجربة لا تقارن بحجم الضغوط والتوقعات المحيطة بالعمل في أولد ترافورد.

وفي مفارقة لافتة، يجد ويلكوكس نفسه في موقع المسؤول عن اتخاذ القرار بشأن مستقبل كاريك، الذي يمثل أحد الروابط المهمة مع حقبة المجد تحت قيادة السير أليكس فيرغسون. وكان كاريك لاعباً أساسياً في خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، كما نجح خلال تجربته التدريبية في قيادة يونايتد إلى انتصارات على مانشستر سيتي، وآرسنال، وتشيلسي، وليفربول في موسمه الأول مدرباً دائماً.

ولا تتوقف أسباب الأزمة عند الإدارة التنفيذية، بل تمتد إلى راتكليف نفسه، الذي يواجه انتقادات بسبب اعتقاده أن التغييرات التي أجراها نجحت في بناء ثقافة قائمة على التميز، فضلاً عن ابتعاد عائلة غليزر، المالكة للأغلبية، عن إدارة النادي بصورة مباشرة. كما أسهم الاستحواذ على يونايتد عبر الديون -وتقديم المصالح التجارية على النجاح الرياضي- في استمرار حالة التراجع، والابتعاد عن المكانة التي اعتاد النادي احتلالها.

وفي ظل هذه الظروف، تبرز تساؤلات بشأن المدرب الذي قد يقبل تولي المهمة خلفاً لكاريك، رغم ارتباط اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالمنصب. ورغم ما يمتلكه من خبرة وقدرات تدريبية، فإن استمرار المشكلات الإدارية قد يجعل مهمته محفوفة بالمخاطر، مع احتمال أن يجد نفسه مضطراً إلى الرحيل بعد 18 شهراً فقط، مقابل تعويض مالي ضخم.

وتبقى إقالة كاريك، إذا حدثت، قراراً لن يعالج جذور الأزمة، إذ إن تغيير المدرب لن يكون كافياً لإعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح ما لم تمتد المراجعة إلى الإدارة التي تتحمل مسؤولية التعاقدات، والتخطيط، وبناء المشروع الرياضي للنادي.