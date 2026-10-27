رابطة الدوري الإسباني تدين السلوكيات العنيفة خلال الكلاسيكو

نددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء بإهانات وتصرفات عنيفة من مشجعي برشلونة وريال مدريد خلال الكلاسيكو الأحد، من بينها رُشِق لاعب النادي الملكي الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا بمقذوفات.

وأدرجت الرابطة في تقريرها الأسبوعي المرسل إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف في الاتحاد الإسباني، 17 حادثة وقعت خلال الكلاسيكو الذي فاز فيه ريال مدريد 2 - 1 على ملعب كامب نو ضمن المرحلة العاشرة، عشر منها تخص مشجعي برشلونة وسبع للمدريديين.

وأشارت الهيئة خصوصاً إلى واقعة في نهاية المباراة، أثناء الاحتفال بهدف «لوس بلانكوس» الثاني، حين كان كامافينغا، صانع هدف مواطنه كيليان مبابي، هدفاً لرشق بمقذوفات (زجاجات وعلب مشروبات وولاعات وسيجارة إلكترونية).

وحاول أحد أعضاء مجموعة المشجعين «غرادا غول 1957» حتى ضرب كامافينغا بعلم، بحسب التقرير الصادر الثلاثاء. وحُددت هويته وسيمنع من دخول الملاعب، «إضافة إلى الإجراءات مع الشرطة» التي سيقدر الاتحاد «أنها مناسبة».

وتتمثل الحوادث الأخرى في هتافات وإهانات وجهها مشجعو الفريقين خلال المباراة.