«الكرة الذهبية»: الإسبانية فيكي لوبيز تحتفظ بجائزة أفضل لاعبة شابة للعام الثاني توالياً

حصدت الإسبانية فيكي لوبيز جائزة أفضل لاعبة كرة قدم شابة لهذا العام، وذلك خلال حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية.
وخلال الحفل الذي يقام الآن بالعاصمة البريطانية لندن، حصلت لوبيز، موهبة فريق برشلونة الإسباني، على التكريم الذي تستحقه، حيث حرصت على شكر إدارة النادي الكتالوني وزميلاتها عقب تتويجها بالجائزة.
يشار إلى أن هذه هي الجائزة الثانية على التوالي للوبيز بعد فوزها بالجائزة ذاتها في العام الماضي أيضا.
وساهمت لوبيز (20 عاما) بفوز برشلونة برباعية ألقاب الدوري الإسباني للسيدات وكأس ملكة إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي.