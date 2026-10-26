الكشف عن ترتيب 20 لاعبة في سباق جائزة الكرة الذهبية للسيدات

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن ترتيب 20 لاعبة في سباق المنافسة على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم هذا العام.

تنظم المجلة الفرنسية حفل جوائز الأفضل في العاصمة البريطانية لندن بشكل استثنائي بمناسبة مرور 70 عاماً على إطلاق النسخة الأولى من الجائزة المرموقة، حيث كان الحفل ينظم سنوياً في العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ منظمو الحفل العد التنازلي بالكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعبة التي يتنافس عليها 28 لاعبة.

اليابانية يوي هاسيغاوا لاعبة مانشستر سيتي في المركز الـ11 بترتيب الكرة الذهبية (رويترز)

احتلت المراكز من 11 إلى 15 على التوالي، كل من اليابانية يوي هاسيغاوا (مانشستر سيتي)، والألمانية كلارا بول (بايرن ميونيخ)، الإسبانية ماريونا كالديني (آرسنال الإنجليزي)، الفرنسية ويندي رينارد (أولمبيك ليون)، الإسبانية كاتا كول (برشلونة).

فيما جاءت بالمراكز من 16 إلى 20 كل من الإسبانية مابي ليون (برشلونة)، الهولندية إسمي بروغتس (برشلونة)، الزامبية باربرا باندا (أورلاندو برايد الأميركي)، البلجيكية تيسا وولارت (إنتر ميلان)، والفرنسية سلمى باشا (أولمبيك ليون).

واحتلت كل من المكسيكية سكارلت كامبيروس (كلوب أميركا المكسيكي)، واليابانية ماناكا ماتسوكوبو (نورث كارولينا الأميركي)، ومواطنتها موموكو تانيكاوا (بايرن ميونيخ)، والهولندية كرستين كاسباري (مانشستر سيتي)، والاسكوتلندية كارولينا وير (ريال مدريد) المراكز من 21 إلى 25 على التوالي.

وجاءت الإنجليزية أليكس غرينوود (مانسشتر سيتي) في المركز 26، تليها الأميركية روز لافيلي (جوثام الأميركي) في المركز 27، بينما تساوت كل من البرازيلية لورينا (كانساس سيتي الأميركي)، والفرنسية ميلفين مالارد (مانسشتر يونايتد) والهولندية فيفيا ميديما (مانشستر سيتي) في المركز 28.