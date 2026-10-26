«الكرة الذهبية»: خطأ إلكتروني يعلن فوز كين ومبابي ويامال بالجائزة قبل حسمها

شهد الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، مساء الاثنين، خطأً مثيراً للجدل، بعدما تم نشر 3 ملفات منفصلة تعلن فوز الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال بالجائزة، قبل أن تُحذف جميعها لاحقاً.

وبحسب شبكة «The Athletic»، فإن مجلة «فرانس فوتبول»، الجهة المنظمة للجائزة، نشرت عبر الموقع الرسمي 3 مقالات، حمل كل منها إعلاناً بفوز اللاعب المعني بالكرة الذهبية، رغم أن هوية الفائز لم تكن قد أُعلنت رسمياً.

وأثار الخطأ تساؤلات بشأن آلية تجهيز المواد الإعلامية الخاصة بالحفل، خصوصاً أن المقالات الثلاثة تضمنت إعلان فوز 3 مرشحين مختلفين بالجائزة نفسها.

ومن المتوقع أن يثير حذف الملفات جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يستعد فيه المنظمون للكشف عن الفائز خلال الحفل.

وفي سياق متصل، أُعلنت المراكز من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين في ترتيب الكرة الذهبية للرجال، وجاء البرازيلي غابرييل ماغالايش لاعب آرسنال في المركز الحادي والعشرين، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان في الثاني والعشرين، والبرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان في الثالث والعشرين، والكولومبي لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ في الرابع والعشرين، والبرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان في الخامس والعشرين.