عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الشكوك تحيط بمشاركة فيرتز مع ليفربول بسبب إصابة في الكاحل

فلوريان فيرتز (أ.ف.ب)
فلوريان فيرتز (أ.ف.ب)
TT
TT

الشكوك تحيط بمشاركة فيرتز مع ليفربول بسبب إصابة في الكاحل

فلوريان فيرتز (أ.ف.ب)
فلوريان فيرتز (أ.ف.ب)

تحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الألماني فلوريان فيرتز مع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في مباراتيه المرتقبتين أمام تشيلسي وآرسنال هذا الأسبوع، بعدما اضطر صانع الألعاب إلى مغادرة الملعب خلال الفوز على برايتون 2 - 0؛ بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.

وباتت مشاركة فيرتز غير مؤكدة في مباراة تشيلسي، المقررة يوم الأربعاء ضمن دور الـ16 من «كأس الرابطة الإنجليزية»، وكذلك في مواجهة آرسنال، حامل لقب الدوري، يوم الأحد المقبل.

وقال آندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول: «للأسف، اضطر فلوريان إلى مغادرة الملعب بعدما التوى كاحله قليلاً. لا يبدو الأمر خطيراً، لكننا نخوض مباراة كل 3 أيام؛ لذا فعلينا الانتظار لمعرفة حالته».

ولا يتوقع فيرتز الغياب طويلاً، وقال لشبكة «سكاي»: «لم نخضع لأي فحوصات حتى الآن، ولا أعتقد أن الإصابة سيئة للغاية. لقد التوى كاحلي مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، وأحتاج إلى التعامل مع هذه المشكلة».

وقدم فيرتز أداء قوياً أمام برايتون، في المباراة التي شهدت تحقيق ليفربول أول انتصار له على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومنحت تسديدة من فيرتز (23 عاماً) ليفربول التقدم، بعدما حولها باسكال غروس، لاعب المنتخب الألماني السابق، بالخطأ إلى شباك فريقه، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني بعد ذلك بوقت قصير.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ليفربول الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الصديق الوفي لبينانت مهاجم آرسنال السابق ينقذه من هجوم كلب آخر

رياضة عالمية جيرمين بينانت (حسابه في إنستغرام)

الصديق الوفي لبينانت مهاجم آرسنال السابق ينقذه من هجوم كلب آخر

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جيرمين بينانت جناح آرسنال وليفربول السابق نجا بفضل كلبه بعد أن هاجمه كلب آخر من فصيلة جيرمان شيبارد في الشارع.

رياضة عالمية هانسي فليك (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فليك بعد خسارة الكلاسيكو: نشعر بخيبة أمل

أبدى هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، استياءه من افتقاد لاعبيه للحيوية، عقب الخسارة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 1 - 2.

«الشرق الأوسط» (برشلونة )
رياضة عالمية مايكل كاريك (رويترز)
رياضة عالمية

أزمة مانشستر يونايتد تتجاوز كاريك... الجماهير تصعّد ضد الإدارة

تبدو نهاية مايكل كاريك مع مانشستر يونايتد أقرب من أي وقت مضى، بعدما تلقى الفريق خسارة قاسية على أرضه أمام بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية ماكس إيبرل (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

إيبرل: فوز بايرن على فرايبورغ أكبر من مجرد 3 نقاط

قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، إنه لا يعتقد أن أفراد النادي يدركون تماماً حجم ما حققوه، خلال الأسبوع الحالي.

«الشرق الأوسط» (برلين )
رياضة عالمية يانيك سينر (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«التصنيف العالمي للتنس»: زفيريف يواصل الاقتراب من سينر

حافظ الإيطالي يانيك سينر على المركز الأول في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب «إيه تي بي»، لكن الفارق مع منافسه الألماني ألكسندر زفيريف تقلص مجدداً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

الشكوك تحيط بمشاركة فيرتز مع ليفربول بسبب إصابة في الكاحل

فلوريان فيرتز (أ.ف.ب)
فلوريان فيرتز (أ.ف.ب)
TT
TT

الشكوك تحيط بمشاركة فيرتز مع ليفربول بسبب إصابة في الكاحل

فلوريان فيرتز (أ.ف.ب)
فلوريان فيرتز (أ.ف.ب)

تحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الألماني فلوريان فيرتز مع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في مباراتيه المرتقبتين أمام تشيلسي وآرسنال هذا الأسبوع، بعدما اضطر صانع الألعاب إلى مغادرة الملعب خلال الفوز على برايتون 2 - 0؛ بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.

وباتت مشاركة فيرتز غير مؤكدة في مباراة تشيلسي، المقررة يوم الأربعاء ضمن دور الـ16 من «كأس الرابطة الإنجليزية»، وكذلك في مواجهة آرسنال، حامل لقب الدوري، يوم الأحد المقبل.

وقال آندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول: «للأسف، اضطر فلوريان إلى مغادرة الملعب بعدما التوى كاحله قليلاً. لا يبدو الأمر خطيراً، لكننا نخوض مباراة كل 3 أيام؛ لذا فعلينا الانتظار لمعرفة حالته».

ولا يتوقع فيرتز الغياب طويلاً، وقال لشبكة «سكاي»: «لم نخضع لأي فحوصات حتى الآن، ولا أعتقد أن الإصابة سيئة للغاية. لقد التوى كاحلي مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، وأحتاج إلى التعامل مع هذه المشكلة».

وقدم فيرتز أداء قوياً أمام برايتون، في المباراة التي شهدت تحقيق ليفربول أول انتصار له على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومنحت تسديدة من فيرتز (23 عاماً) ليفربول التقدم، بعدما حولها باسكال غروس، لاعب المنتخب الألماني السابق، بالخطأ إلى شباك فريقه، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني بعد ذلك بوقت قصير.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ليفربول الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

ناومي أوساكا: سأعتزل التنس إذا طلبت ابنتي ذلك

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
TT
TT

ناومي أوساكا: سأعتزل التنس إذا طلبت ابنتي ذلك

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

شككت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والـ19 حالياً، في مستقبلها، وقالت إنها ستفكر في اعتزال كرة المضرب إذا طلبت منها ابنتها، البالغة ثلاث سنوات، ذلك.

وابتعدت اليابانية المتوَّجة بـ4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (أستراليا 2019 و2021 والولايات المتحدة 2018 و2020)، 15 شهراً عن ملاعب الكرة الصفراء بعد ولادة ابنتها شاي، قبل أن تعود في عام 2023.

وتتواجد أوساكا حالياً في طوكيو للمشاركة في دورة بان باسيفيك المفتوحة، هذا الأسبوع، وقالت إن الأمومة أعادت ترتيب أولوياتها.

وقالت اللاعبة، البالغة 29 عاماً: «لا أقول إنني ألعب بدوام جزئي، لكن يومي كله لا يقتصر على ذلك».

وأضافت: «الأمر صعب، أحياناً أنظر إلى مستقبلي وأتساءل غالباً إلى متى سأواصل اللعب».

وتابعت: «لو قالت ابنتي إنها لا تريد أن أسافر كثيراً، فأنا لست من النوع الذي يتجاهل ذلك».

وابتعدت أوساكا عن عالم الكرة الصفراء في عام 2021 لإعطاء صحتها النفسية الأولوية.

وأردفت: «عقليتي تتغير كثيراً» مع التقدم في العمر، و«ابنتي هي أولويتي الكبرى».

واستطردت قائلة: «أحاول قدر استطاعتي أن أضع أكبر قدر ممكن من الطاقة في كرة المضرب».

وختمت: «إذا فكرت في الأمر بطرق معينة، فأنا فخورة جداً بما وصلت إليه الآن؛ لأنه ليس بإمكاني أن أُكرس كل وقتي للرياضة».

مواضيع
تنس رياضة اليابان
الرياضة رياضة عالمية

الصديق الوفي لبينانت مهاجم آرسنال السابق ينقذه من هجوم كلب آخر

جيرمين بينانت (حسابه في إنستغرام)
جيرمين بينانت (حسابه في إنستغرام)
TT
TT

الصديق الوفي لبينانت مهاجم آرسنال السابق ينقذه من هجوم كلب آخر

جيرمين بينانت (حسابه في إنستغرام)
جيرمين بينانت (حسابه في إنستغرام)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جيرمين بينانت جناح آرسنال وليفربول السابق نجا بفضل كلبه بعد أن هاجمه كلب آخر من فصيلة جيرمان شيبارد في الشارع.

واستلزمت إصابة بينانت أكثر من 50 قطبة (غرزة) جراحية بعد الواقعة.

ونشر اللاعب السابق (43 عاماً) صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ساقه اليمنى ملفوفة بضمادات كثيفة.

وكتب بينانت، الذي اعتزل اللعب في 2018، على تطبيق «إنستغرام»: «تعرضت لهجوم من كلب من فصيلة جيرمان شيبارد وحاولت حماية (كلبي) كينغ، لكن الكلب (الآخر) عقر ساقي».

وأضاف: «كنت مُلقى على الأرض والكلب لا يزال ممسكاً بي دون أن يظهر أي بوادر على إفلاتي إلى أن تدخل كينغ... لقد أبعد الكلب وأنقذني مما كان يمكن أن يكون موقفاً مروعاً لي».

وتعرَّض الكلب كينج لإصابة طفيفة في ساقه.

وكتب بينانت: «بطلي، ما زلت تحميني وتحاول الاعتناء بي، أنت أسطورة يا كينغ، أحبك، إنه أوفى صديق للإنسان».

مواضيع
الرياضة كرة القدم آرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي