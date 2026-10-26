الشكوك تحيط بمشاركة فيرتز مع ليفربول بسبب إصابة في الكاحل

تحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الألماني فلوريان فيرتز مع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في مباراتيه المرتقبتين أمام تشيلسي وآرسنال هذا الأسبوع، بعدما اضطر صانع الألعاب إلى مغادرة الملعب خلال الفوز على برايتون 2 - 0؛ بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.

وباتت مشاركة فيرتز غير مؤكدة في مباراة تشيلسي، المقررة يوم الأربعاء ضمن دور الـ16 من «كأس الرابطة الإنجليزية»، وكذلك في مواجهة آرسنال، حامل لقب الدوري، يوم الأحد المقبل.

وقال آندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول: «للأسف، اضطر فلوريان إلى مغادرة الملعب بعدما التوى كاحله قليلاً. لا يبدو الأمر خطيراً، لكننا نخوض مباراة كل 3 أيام؛ لذا فعلينا الانتظار لمعرفة حالته».

ولا يتوقع فيرتز الغياب طويلاً، وقال لشبكة «سكاي»: «لم نخضع لأي فحوصات حتى الآن، ولا أعتقد أن الإصابة سيئة للغاية. لقد التوى كاحلي مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، وأحتاج إلى التعامل مع هذه المشكلة».

وقدم فيرتز أداء قوياً أمام برايتون، في المباراة التي شهدت تحقيق ليفربول أول انتصار له على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومنحت تسديدة من فيرتز (23 عاماً) ليفربول التقدم، بعدما حولها باسكال غروس، لاعب المنتخب الألماني السابق، بالخطأ إلى شباك فريقه، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني بعد ذلك بوقت قصير.