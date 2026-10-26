الصديق الوفي لبينانت مهاجم آرسنال السابق ينقذه من هجوم كلب آخر

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جيرمين بينانت جناح آرسنال وليفربول السابق نجا بفضل كلبه بعد أن هاجمه كلب آخر من فصيلة جيرمان شيبارد في الشارع.

واستلزمت إصابة بينانت أكثر من 50 قطبة (غرزة) جراحية بعد الواقعة.

ونشر اللاعب السابق (43 عاماً) صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ساقه اليمنى ملفوفة بضمادات كثيفة.

وكتب بينانت، الذي اعتزل اللعب في 2018، على تطبيق «إنستغرام»: «تعرضت لهجوم من كلب من فصيلة جيرمان شيبارد وحاولت حماية (كلبي) كينغ، لكن الكلب (الآخر) عقر ساقي».

وأضاف: «كنت مُلقى على الأرض والكلب لا يزال ممسكاً بي دون أن يظهر أي بوادر على إفلاتي إلى أن تدخل كينغ... لقد أبعد الكلب وأنقذني مما كان يمكن أن يكون موقفاً مروعاً لي».

وتعرَّض الكلب كينج لإصابة طفيفة في ساقه.

وكتب بينانت: «بطلي، ما زلت تحميني وتحاول الاعتناء بي، أنت أسطورة يا كينغ، أحبك، إنه أوفى صديق للإنسان».