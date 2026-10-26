«إن بي إيه»: تألق دونتشيتش وسقوط ليبرون جيمس وأسوأ بداية لحامل اللقب منذ 2011

سجَّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 52 نقطة، وقاد لوس أنجليس ليكرز نحو مواصلة بدايته المثالية بفوزه على مضيفه يوتا جاز 132-123، في حقبة ما بعد ليبرون جيمس الذي تعرض لخسارته الأولى مع فريقه الجديد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام ضيفه ديترويت بيستونز 93-106 الأحد، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

وبعد رحيل «الملك» جيمس هذا الصيف إلى فيلادلفيا، بات دونتشيتش النجم الأول بلا منازع في صفوف ليكرز؛ حيث قدَّم عرضاً استثنائياً تضمن -بالإضافة إلى رصيده التهديفي- 10 تمريرات حاسمة، و8 متابعات، و8 رميات ثلاثية ناجحة، بالإضافة إلى سرقتين.

وحظي دونتشيتش (27 عاماً) بدعم كبير من زميله أوستن ريفز الذي سجل 29 نقطة، ليتمكن الفريق الضيف من حسم المباراة لصالحه في الدقائق الأربع الأخيرة، بعد أن كان متأخراً في النتيجة فترات طويلة من اللقاء.

وقال دونتشيتش: «إنه شعور رائع، أن تخوض مباراة متقاربة في لحظاتها الحاسمة، وتنجح في تسجيل تلك الرميات الثلاثية».

وأضاف: «لقد لعبنا بأسلوبنا المعهود. نحن نتعلم من أخطائنا... لا يمكننا بدء المباريات بهذا الشكل مجدداً».

وهي المرة الأولى هذا الموسم التي يسجل فيها لاعب 50 نقطة أو أكثر، علماً بأن دونتشيتش تصدَّر قائمة هدافي الدوري في الموسم الماضي.

وبعد تحقيقه انتصارات مريحة في مستهل الموسم أمام غولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس كليبرز، واجه ليكرز أول اختبار حقيقي له هذا الموسم في مدينة سولت ليك.

سيطر يوتا جاز على مجريات الشوط الأول، موسعاً الفارق في بعض الفترات ليصل إلى 18 نقطة، بفضل الأداء المتألق للاعب الفنلندي لاوري ماركانن (28 نقطة).

لكن ليكرز نجح في العودة؛ حيث سجل دونتشيتش رمية ثلاثية قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الربع الثاني، ليمنح فريقه تقدماً طفيفاً مع نهاية الشوط الأول.

وفي الربع الرابع، استعاد يوتا جاز التقدم بفارق ضئيل قبل نحو 4 دقائق من النهاية، قبل أن ينجح دونتشيتش في تسجيل رمية ثلاثية أخرى عدَّل بها النتيجة لتصبح 116-116.

وواصل دونتشيتش وريفز تألقهما الهجومي؛ حيث تفوقا بمفردهما على مجموع نقاط لاعبي يوتا جاز في الربع الأخير، ليقودا ليكرز لتحقيق انطلاقة مثالية بسجل خالٍ من الهزائم مع 3 انتصارات توالياً.

وأردف دونتشيتش: «نحن مجموعة متماسكة. أعتقد أن جميع اللاعبين الجدد شعروا بترحيب كبير هنا، وهذا بالضبط ما نريده».

وفي الوقت نفسه، تلقى سفنتي سيكسرز الذي كان قد فاز في مبارياته الثلاث الافتتاحية، هزيمة أمام بيستونز بفارق 13 نقطة، في مباراة اكتفى خلالها جيمس، ابن الـ41 عاماً، بتسجيل 18 نقطة.

وفرض بيستونز الذي تصدر المنطقة الشرقية في الموسم الماضي، سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، موسعاً الفارق إلى 21 نقطة خلال الربع الثاني.

وحاول تايريز ماكسي، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 29 نقطة، جاهداً، إعادة سفنتي سيكسرز إلى أجواء المباراة بتسجيله 18 نقطة في الربع الأخير، ولكن الفريق الضيف نجح في الصمود أمام الضغوطات، ليحقق بدوره فوزه الثالث توالياً.

وقال كايد كانينغهام، الذي كان أفضل مسجل في صفوف بيستونز برصيد 26 نقطة: «نحن نحافظ على ثباتنا، ولا نستبق الأحداث».

وتعرض نيويورك نيكس، حامل اللقب، لخسارته الثالثة توالياً، وجاءت أمام أورلاندو ماجيك بنتيجة 102-111، رغم تألق جايلن برونسون في صفوف الخاسر بتسجيله 28 نقطة.

وهي أسوأ بداية موسم بالنسبة لفريق يحمل اللقب، منذ أن حدث ذلك مع دالاس مافريكس في عام 2011.

وقال مايك براون مدرب نيكس: «الحقيقة هي أن السماح للمنافس بتسجيل 40 نقطة في الربع الرابع هو أمر مبالغ فيه للغاية... عندما لا تكون دقيقاً في الرميات، كما هي حالنا حالياً. عليك إيجاد طرق أخرى لتحقيق الفوز».

وسجل الألماني فرانتس فاغنر 21 نقطة، من إجمالي 23، في الربع الرابع وحده، وقاد أورلاندو لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

وتألق الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، بتسجيله 34 نقطة، وقاده للفوز على لوس أنجليس كليبرز 108-101.

لكن هذا الانتصار شابته إصابة قوية لجايلن ويليامس الذي تعرض لالتواء مروع في كاحله أثناء اختراقه نحو السلة، ما استدعى نقله خارج الملعب على محفة.

وقال غيلجوس-ألكسندر الذي بدا متأثراً لدرجة البكاء بعد إصابة زميله: «أشعر بأسف شديد من أجله... علينا الآن الصمود والحفاظ على تماسك الفريق حتى يعود».

وأضاف مارك داينولت مدرب ثاندر: «إنها لحظات صعبة للغاية. نحن لا نمر بأفضل حالاتنا، وهذا أمر قاسٍ على اللاعبين».

وفرض أنتوني إدواردز نفسه أفضل مسجل برصيد 26 نقطة، في فوز فريقه مينيسوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 117-94.

وهو الفوز الثالث توالياً لتمبروولفز الذي يحتل صدارة المنطقة الغربية، متساوياً مع كل من: ليكرز، وممفيس غريزليز، وثاندر، وهيوستن روكتس.