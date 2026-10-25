فليك يتحدى مورينيو: الصدارة والسداسية وسلاح الهجوم

الكلاسيكو يجمع المتصدر بملاحقه وسط تفوق كاتالوني واضح، وتحولات تكتيكية يقودها المدرب البرتغالي لاستعادة التوازن المدريدي.

تتجه الأنظار، الأحد، إلى ملعب «كامب نو»، حيث يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد في مواجهة كلاسيكو تحمل أبعاداً تنافسية وتكتيكية استثنائية، وسط تفوق واضح للفريق الكاتالوني في المواجهات الأخيرة، ومحاولات البرتغالي جوزيه مورينيو إعادة بناء المنظومة الدفاعية للفريق المدريدي، بعد موسمين متتاليين دون تحقيق بطولة كبرى.

وبحسب تقرير موسع نشرته «The Athletic»، يدخل برشلونة المواجهة متصدراً الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن ريال مدريد، بعدما حقق تسعة انتصارات متتالية منذ بداية الموسم، معادلاً الرقم القياسي لأفضل انطلاقة في تاريخ المسابقة، الذي سجله ريال مدريد موسم 1968 - 1969،

لاعبو برشلونة من الحصص التدريبية الأخيرة قبل الكلاسيكو (إ.ب.أ)

بينما يحتاج إلى انتصار عاشر لتحطيم الرقم التاريخي.

وسجَّل الفريق الكاتالوني 39 هدفاً خلال مبارياته التسع، مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه، في أرقام تعكس القوة الهجومية التي يتمتع بها تحت قيادة الألماني هانزي فليك، الذي قاد برشلونة إلى الفوز بست من آخر سبع مواجهات أمام ريال مدريد في مختلف البطولات.

ويبحث برشلونة عن لقبه الثالث توالياً في الدوري الإسباني، بعدما عزز صفوفه خلال الصيف بالتعاقد مع الإنجليزي أنتوني غوردون، والإسباني رودري، الذي فضّل الانتقال إلى النادي الكاتالوني على الانضمام إلى ريال مدريد، عقب قيادته منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويعتمد فليك على منظومة هجومية تضم لامين يامال ورافينيا، الذي بات يؤدي دور المهاجم الصريح، إلى جانب كريم أديمي وغوردون وفيرمين لوبيز، بينما يشكل بيدري ورودري محوراً أساسياً للتحكم بإيقاع المباريات، وتوفير التوازن بين الاستحواذ والتحولات الهجومية.

ورغم النتائج المميزة، يواجه برشلونة تحديات دفاعية قبل الكلاسيكو، أبرزها الغيابات والإصابات، إذ تأكد غياب إريك غارسيا وداني أولمو، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية الفرنسي جول كوندي.

وتأتي المواجهة بعد خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 2 في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، وهي نتيجة وضعت الفريق أمام اختبار مهم لقدرته على استعادة توازنه سريعاً.

وكان فليك قد منح رودري راحة نسبية أمام الفريق الباريسي، قبل الدفع به في الدقيقة الستين، بالتزامن مع خروج بيدري ورافينيا، وسط توقعات بمشاركة الثلاثي أساسياً أمام ريال مدريد.

وفي المقابل، يدخل الفريق المدريدي المباراة وسط مرحلة انتقالية تحت قيادة مورينيو، الذي عاد إلى تدريب ريال مدريد في يونيو (حزيران) الماضي، بعدما قرر الرئيس فلورنتينو بيريز الاستعانة به مجدداً لإنهاء فترة الإخفاقات التي شهدت غياب البطولات الكبرى لعامين متتاليين.

وعانى ريال مدريد من تذبذب النتائج في بداية الموسم، بعدما خسر أمام ريال بيتيس، ثم أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 - 1، قبل أن يستعيد جانباً من ثقته بفوز مثير على روما بنتيجة 4 - 3 في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان متأخراً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباريات الأربع الأخيرة تحولات فنية في الفريق، أبرزها انتقال الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي إلى مركز الظهير الأيمن، وتصاعد دور التركي أردا غولر في خط الوسط، إلى جانب تألق الإيفواري يان ديوماندي، الذي انضم في أغسطس (آب) الماضي بصفقة تصل قيمتها إلى 140 مليون يورو.

واستفاد ديوماندي من غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب عقوبة الإيقاف أربع مباريات، بينما استعاد الفرنسي كيليان مبابي جانباً كبيراً من مستواه الهجومي، في محاولة لتعويض الفوارق الفنية التي ظهرت بين الفريقين خلال المواجهات السابقة.

وتبرز الأرقام الدفاعية بوصفها أحد أكبر التحديات أمام مورينيو، بعدما خسر ريال مدريد ستاً من آخر سبع مباريات رسمية أمام برشلونة، واستقبل خلالها 24 هدفاً، رغم تسجيل مبابي ستة أهداف في تلك المواجهات.

ويعمل المدرب البرتغالي على تغيير أسلوب الضغط الدفاعي الذي اعتمده الفريق سابقاً، عندما كان يتمركز دون الكرة بطريقة 4 - 4 - 2، مع وجود مبابي وفينيسيوس في الخط الأمامي، وهي الطريقة التي أتاحت لبرشلونة تجاوز الضغط بسهولة والوصول إلى المساحات بين خطوط الفريق المدريدي.

وأظهرت المواجهات السابقة قدرة باو كوبارسي على تمرير الكرات بين الخطوط، مستفيداً من تحركات بيدري وأولمو وفيرمين لوبيز، ما تسبب في كشف وسط ريال مدريد وإجبار مدافعيه على التعامل مع هجمات متكررة.

وفي محاولة لمعالجة هذه الثغرات، بدأ مورينيو اعتماد طريقة 4 - 2 - 3 - 1 خلال الضغط دون الكرة، مع توجيه لاعبيه إلى التقدم بصورة أكثر شراسة عند تنفيذ المنافس ركلات المرمى أو إعادة الكرة إلى الخلف، والاعتماد على الرقابة الفردية لإغلاق خيارات التمرير.

وظهرت ملامح هذا التحول خلال مواجهة لايبزيغ، عندما تقدم الرباعي الهجومي للضغط على مدافعي الفريق الألماني، بينما تحرك إدواردو كامافينغا وبرناردو سيلفا إلى الأمام، مع تقدم دين هويسن من الخط الخلفي لإغلاق المساحات وفرض ضغط مباشر على حامل الكرة.

وتمنح هذه الطريقة ريال مدريد فرصة أكبر لاستعادة الكرة في مناطق متقدمة، وتهيئة المساحات أمام جود بيلينغهام ومبابي وديوماندي، غير أنها تحمل مخاطر دفاعية إذا لم يتحرك اللاعبون بصورة متزامنة، خصوصاً أمام فريق يمتلك سرعة التحولات الهجومية التي يتمتع بها برشلونة.

لامين يامال (إ.ب.أ)

ويواجه فليك بدوره تحدياً في التعامل مع الضغط المدريدي المتوقع، إذ يعتمد برشلونة على خط دفاع متقدم للغاية، مما يجعله عرضة للكرات خلف المدافعين، فضلاً عن معاناته في بعض المواقف المرتبطة بالكرات الثابتة.

وتاريخياً، يعكس سجل الكلاسيكو حجم التنافس بين الناديين، بعدما حقق كل فريق 106 انتصارات في المواجهات الرسمية، مقابل 52 تعادلاً، في توازن نادر يمتد منذ أول مواجهة بينهما في الدوري الإسباني عام 1929.

ويحتفظ الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرقم القياسي لأهداف الكلاسيكو برصيد 26 هدفاً خلال 45 مباراة، بينما شهد تاريخ المواجهات محطات بارزة، بينها انتصار برشلونة بخماسية نظيفة عام 1974 بقيادة يوهان كرويف، وتكرار النتيجة عام 2010 تحت قيادة بيب غوارديولا، إلى جانب فوز ريال مدريد في كامب نو عام 2012 بهدف حاسم من كريستيانو رونالدو.

وعلى مستوى التوقعات، رجحت غالبية التحليلات الفنية التي قدمها سبعة من كتاب الصحيفة تفوق برشلونة، إذ توقع خمسة منهم فوزه، مقابل اثنين رجحا التعادل، دون أن يتوقع أي منهم انتصار ريال مدريد.

وتراوحت توقعات فوز برشلونة بين 3 - 1 و5 - 1، بينما ذهبت توقعات التعادل إلى نتيجتي 2 - 2 و3 - 3، في مؤشر إلى الثقة بالقوة الهجومية للفريق الكاتالوني، مقابل استمرار الشكوك حول قدرة ريال مدريد على معالجة مشكلاته الدفاعية.

وتضع هذه المعطيات مورينيو أمام اختبار مهم في عودته إلى الكلاسيكو، إذ يسعى إلى كسر سلسلة النتائج السلبية أمام برشلونة، وتقليص الفارق في صدارة الدوري، بينما يتطلع فليك إلى تعزيز تفوقه على الغريم التقليدي، وتحقيق انتصار عاشر متتالٍ يمنح فريقه رقماً قياسياً جديداً في تاريخ المسابقة.