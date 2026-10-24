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الرياضة رياضة عالمية

أتلتيكو يهزم لاكورونيا ويلاحق برشلونة قبل الكلاسيكو

لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ألفاريز (رويترز)
لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ألفاريز (رويترز)
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أتلتيكو يهزم لاكورونيا ويلاحق برشلونة قبل الكلاسيكو

لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ألفاريز (رويترز)
لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ألفاريز (رويترز)

قلص أتلتيكو مدريد الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى نقطتين مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، والذي سيواجه ريال مدريد الأحد في كلاسيكو الكرة الإسبانية والعالمية وقمة مباريات الجولة.

ويبتعد أتلتيكو مدريد عن غريمه التقليدي الريال، صاحب المركز الثالث، بفارق أربع نقاط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وسجل أتلتيكو مدريد هدفه الوحيد عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 48.

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الدوري الإسباني إسبانيا

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«الشرق الأوسط» (برشلونة)
الرياضة رياضة عالمية

لانس يهزم باريس إف سي ويحرمه الانفراد بصدارة الدوري الفرنسي

الإيطالي في فريق باريس كوليوشو يتعرض لملاحقة السعودي سعود عبدالحميد من فريق لانس (رويترز)
الإيطالي في فريق باريس كوليوشو يتعرض لملاحقة السعودي سعود عبدالحميد من فريق لانس (رويترز)
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لانس يهزم باريس إف سي ويحرمه الانفراد بصدارة الدوري الفرنسي

الإيطالي في فريق باريس كوليوشو يتعرض لملاحقة السعودي سعود عبدالحميد من فريق لانس (رويترز)
الإيطالي في فريق باريس كوليوشو يتعرض لملاحقة السعودي سعود عبدالحميد من فريق لانس (رويترز)

قلب لانس تأخره إلى فوز ثمين على ضيفه باريس إف سي بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

ولم يستغل الفريق الباريسي تقدمه في الشوط الأول بهدف سجله لوكا كوليوشو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بل أدرك لانس التعادل بهدف للمهاجم المخضرم، فلوريان توفان، في الدقيقة 63.

وخطف أصحاب الأرض نقاط الفوز بهدف ثان في الدقيقة 83 سجله البلجيكي، ثورجان هازارد، الشقيق الأصغر لإيدين هازارد نجم ريال مدريد وتشيلسي السابق.

بهذه النتيجة، يواصل لانس صحوته بفوز ثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

أما باريس إف سي فرط في نتيجة إيجابية كانت كفيلة بوضعه في قمة الترتيب منفردا، حيث تجمد رصيده عند 14 نقطة، ليبقى متساويا مع فرسان الصدارة أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان وليل وموناكو.

ويحتل باريس إف سي المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن ليون وسان جيرمان وليل، ومتفوقا بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الخامس.

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الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

لاتسيو إلى صدارة الدوري الإيطالي من شباك بارما

لاتسيو إلى الصدارة (إ.ب.أ)
لاتسيو إلى الصدارة (إ.ب.أ)
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لاتسيو إلى صدارة الدوري الإيطالي من شباك بارما

لاتسيو إلى الصدارة (إ.ب.أ)
لاتسيو إلى الصدارة (إ.ب.أ)

صعد لاتسيو لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما 2/1، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه فيورنتينا، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بارما عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم لاتسيو عن طريق كينيث تايلور في الدقيقة 50، ثم سجل دييجو كارلوس لاعب بارما الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل دييجو لونتاني الهدف الوحيد لبارما.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

أتلتيكو يهزم لاكورونيا ويلاحق برشلونة قبل الكلاسيكو

لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ألفاريز (رويترز)
لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ألفاريز (رويترز)
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أتلتيكو يهزم لاكورونيا ويلاحق برشلونة قبل الكلاسيكو

لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ألفاريز (رويترز)
لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف ألفاريز (رويترز)

قلص أتلتيكو مدريد الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى نقطتين مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، والذي سيواجه ريال مدريد الأحد في كلاسيكو الكرة الإسبانية والعالمية وقمة مباريات الجولة.

ويبتعد أتلتيكو مدريد عن غريمه التقليدي الريال، صاحب المركز الثالث، بفارق أربع نقاط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وسجل أتلتيكو مدريد هدفه الوحيد عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 48.

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