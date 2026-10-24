أتلتيكو يهزم لاكورونيا ويلاحق برشلونة قبل الكلاسيكو

قلص أتلتيكو مدريد الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى نقطتين مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، والذي سيواجه ريال مدريد الأحد في كلاسيكو الكرة الإسبانية والعالمية وقمة مباريات الجولة.

ويبتعد أتلتيكو مدريد عن غريمه التقليدي الريال، صاحب المركز الثالث، بفارق أربع نقاط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وسجل أتلتيكو مدريد هدفه الوحيد عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 48.