إيمري: سعيد بالفوز على سيتي «أحد أفضل 5 أندية في العالم»

أعرب أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عن سعادته بالفوز 2 - 1 على مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال إيمري عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم، السبت: «لقد كانت مباراة رائعة في أعلى مستويات كرة القدم، إنها اختبار جيد لنا، وقدمنا تضحيات كبيرة على المستوى الدفاعي في أغلب فترات المباراة، وكنا متماسكين على مستوى الدفاع وحراسة المرمى، ونتحسن باستمرار».

أضاف المدرب الإسباني: «قدمنا مباراة رائعة، وهذا ما نطمح إليه، ونحاول الحفاظ عليه، أنا سعيد للغاية، لكن أمامنا الكثير من العمل، ونريد أن تكون مثل هذه المباريات نموذجاً لطموحاتنا».

وأشاد مدرب أستون فيلا بمنافسه، مضيفاً: «مانشستر سيتي يقدم أداءً مذهلاً، ويتصدر الدوري، ويبقى أحد أفضل 5 فرق في العالم».

وواصل: «علينا أخذ استراحة بعدما بذل الجميع جهداً كبيراً اليوم، وأنا منهم، وسنواصل المضي قدماً في هذا المسار».

وانتقل أوناي إيمري للحديث عن السنغالي نيكولاس جاكسون الذي سجل هدفي أستون فيلا، قائلاً: «أعرفه منذ كنت مدرباً في فياريال، وكان يتمتع بخبرات كبيرة عند انتقاله إلى إنجلترا».

وختم إيمري: «أعرف جيداً كيف بإمكاني استغلال قدرات جاكسون، فهو لاعب متواضع، ويؤدي بعقلية مميزة وتركيز شديد في التدريبات، وملتزم في حياته الخاصة».