ماريسكا: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام أستون فيلا

قال إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وصرح ماريسكا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «قدمنا أداءً جيداً، ولكن للأسف خسرنا، أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل، ولكن علينا المضي قدماً».

وأضاف المدرب الإيطالي: «واجهنا صعوبة كبيرة في أول 10 إلى 15 دقيقة، لأن المنافس لعب بأسلوب مختلف عما توقعناه، ثم قمنا بإجراء تعديلات، وسيطرنا على مجريات المباراة».

وتابع: «عندما سجلنا هدفاً، سيطرنا على المباراة بالكامل، وخلقنا عدة فرص، لكن لم نستغلها».

وختم إنزو ماريسكا: «وفي الشوط الثاني، سمحنا لأستون فيلا ببناء هجمة مرتدة واحدة، وسجلوا منها، هذا سوء حظ، وسنتعلم من هذه المباراة».

وبهذه النتيجة يتلقّى مانشستر سيتي أول خسارة له في الدوري هذا الموسم تحت قيادة إنزو ماريسكا.