«البريميرليغ»: آرسنال يهزم إيفرتون... ويشارك مان سيتي الصدارة

فاز آرسنال على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، السبت، ليتساوى مع مانشستر سيتي في قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد مرور 8 جولات من المسابقة.

ويدين آرسنال بهذا الفوز لقلبي الدفاع، إزري كونسا، وغابرييل ماغالايش، اللذين سجّلا الهدفين في الدقيقتين 7 و68 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب «الإمارات» بالعاصمة لندن.

وحقق الفريق اللندني فوزه الثالث توالياً، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متساوياً مع مانشستر سيتي الذي تلقّى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة 1-2 أمام أستون فيلا في وقت سابق، السبت.

ولكن السيتي بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا يتفوق بفارق الأهداف عن آرسنال حامل اللقب.

في المقابل، واصل إيفرتون بقيادة مدربه المخضرم، ديفيد مويس، الترنح بعد خسارة ثانية على التوالي، ليواصل النزيف بعد 3 تعادلات في الجولات الست الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع.

ويرفع هذا الفوز من معنويات آرسنال ومديره الفني ميكيل أرتيتا قبل اختبار صعب في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفاً على ليفربول في ملعب «أنفيلد» في أول نوفمبر (تشرين الثاني).

أما إيفرتون فسيكون على موعد مع مواجهة ثقيلة جديدة خارج أرضه عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد.