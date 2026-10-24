«الكونفيدرالية الأفريقية»: زد المصري يودّع بالخسارة أمام عزام التنزاني

واصل فريق فولهام صحوته بفوز ثمين خارج أرضه على كوفنتري سيتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

سجل النرويجي أوسكار بوب الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 80.

وكان هذا الهدف كفيلاً لفريق المدرب الإسباني، ألفارو أربيلوا، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على هال سيتي بالنتيجة نفسها في الجولة الماضية.

واستغل أربيلوا فارق الخبرات والأمور الفنية بين لاعبيه والفريقين الصاعدين للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يرتقي الفريق اللندني للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

في المقابل، لم يهنأ كوفنتري سيتي بفوزين متتاليين، ليتلقى خسارتين متتاليتين أمام توتنهام وفولهام، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي الجولة المقبلة، سيلعب كوفنتري سيتي بقيادة مدربه فرانك لامبارد على أرضه أمام سندرلاند، بينما يستعد فولهام لاختبار جديد خارج أرضه بمواجهة أصعب أمام أستون فيلا.