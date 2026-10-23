هالاند جاهز لقيادة مان سيتي أمام أستون فيلا

من المقرر أن يعود الهداف النرويجي إرلينغ هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي في المباراة التي سيخوضها الفريق خارج أرضه أمام أستون فيلا نهاية هذا الأسبوع ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشارك المهاجم النرويجي المتألق في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا ضد أيك أثينا اليوناني في منتصف الأسبوع، بوصفه إجراء احترازياً بعد تعرضه لكدمة في قدمه خلال المباراة السابقة أمام إيبسويتش تاون.

وكان هالاند قد سجل هدفين في مرمى إيبسويتش يوم السبت الماضي، ليصل برصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم، لكنه غادر الملعب وهو يعرج في نهاية المباراة، وظل على مقاعد البدلاء دون مشاركة أمام آيك يوم الثلاثاء الماضي.

وفي الوقت نفسه، يواصل الجهاز الفني لمانشستر سيتي تقييم حالة كل من نيكو أورايلي، وماتيو كوفاسيتش، وماتيوس نونيس، الذين تعرضوا أيضاً لكدمات في المباراة نفسها.

وقال المدير الفني إنزو ماريسكا، الجمعة: «ربما يكونوا جميعاً متاحين، أو ربما لا، فالشكوك لا تزال قائمة. هالاند هو الوحيد الجاهز بنسبة 100في المائة، أما بالنسبة للثلاثة الآخرين، فيجب علينا الانتظار».

واستهل مانشستر سيتي الموسم بشكل رائع، إذ أصبح ماريسكا أول مدرب يفوز في أول سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توليه قيادة ناد جديد.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه آرسنال (حامل اللقب)، قبل رحلته السبت إلى ملعب «فيلا بارك».

ولم يتلقَّ الفريق سوى هزيمتين هذا الموسم؛ الأولى أمام آرسنال (حامل اللقب) في مباراة الدرع الخيرية مطلع الموسم الحالي، والثانية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أقوى الفرق في القارة العجوز، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كما لم يتأثر أداء مانشستر سيتي بالضجة التي أحاطت بالنادي منذ صدور حكم بإدانته بانتهاك اللوائح المالية الشهر الماضي.

وأضاف ماريسكا في تصريحاته التي أوردتها «وكالة الأنباء البريطانية»: «الأجواء جيدة للغاية. نحن سعداء ببدايتنا، لكننا نتطلع للمزيد من الانتصارات».

وعلى الصعيد الهجومي، أحرز الفريق 23 هدفاً في آخر 6 مباريات، ومع ذلك يرى ماريسكا أن هناك مجالاً لمزيد من التحسن، حيث شدد قائلاً: «يتعين علينا إيجاد التوازن الصحيح بين الأهداف التي نسجلها والأهداف التي نتلقاها».

وتابع: «في الوقت الحالي، نحن نسجل الكثير من الأهداف، لكنني على يقين بأننا قادرون على التطور، فدائماً هناك جوانب يمكننا تحسينها. هذا هو هدفنا».

وفي المقابل، عانى أستون فيلا من البداية المخيبة هذا الموسم بعد رحيل لاعبين أساسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يتعرض لأي هزيمة في مبارياته الست الأخيرة، كما قدم أداء لافتاً في المنافسات الأوروبية.

وتحدث المدرب الإيطالي عن أستون فيلا، قائلاً: «أكن احتراماً كبيراً لـ(المدرب) أوناي إيمري فهو مدير فني رائع، وفريقه يقدم مستويات مميزة للغاية».

وأتم ماريسكا حديثه، حيث قال: «يمكنكم بوضوح رؤية ما يطمحون إليه، فهم يلعبون بضغط مكثف للغاية عندما لا تكون الكرة بحوزتهم، كما أنهم يمرون حالياً بفترة إيجابية ويحققون الانتصارات. أنا على يقين تام، بنسبة 100في المائة، بأنها ستكون مباراة صعبة».