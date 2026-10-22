الصين وإسبانيا تتأهلان إلى ثمن نهائي مونديال الناشئات

حجز منتخبا الصين وإسبانيا مقعدَيهما في دور الـ16 من كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في المغرب، بعدما حققا فوزهما الثاني توالياً، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واكتسح المنتخب الصيني نظيره منتخب ساموا بسبعة أهداف دون رد، ضمن المجموعة الخامسة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن الولايات المتحدة التي خاضت مباراة واحدة، في حين بقي منتخب ساموا في المركز الأخير دون نقاط.

وافتتحت فانغ تشن تشو التسجيل للصين من ركلة جزاء حصلت عليها بعد تعرضها للعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن تضيف شو يوي هدفين متتاليين، ثم سجلت تشنغ واندي الهدف الرابع بضربة رأس غيّرت اتجاهها نحو الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضافت تشنغ هدفها الشخصي الثاني من ركلة جزاء، قبل أن تعزز البديلتان ليو يو شي ويانغ لان النتيجة بهدف لكل منهما، لتكتمل سباعية المنتخب الصيني الذي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

وفي المباراة الأخرى، تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأسترالي بنتيجة 3-1، بفضل تألق أنخيلا غالفيس التي سجلت هدفين، في حين أضافت إيلينا فيزويتي الهدف الثالث، مواصلة عروضها المميزة بعدما برزت في المواجهة السابقة أمام المكسيك.

ومنحت غالفيس التقدم لإسبانيا في الدقيقة العاشرة بتسديدة متقنة، قبل أن تضاعف فيزويتي النتيجة بعد دقائق بضربة رأس ساقطة من مسافة بعيدة.

وفي منتصف الشوط الثاني، حصلت البديلة ماريا أيميريتش على ركلة جزاء إثر تعرضها للعرقلة داخل المنطقة، لتنجح غالفيس في تنفيذها وتسجيل هدفها الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلادها.

وقلّصت فريدا كارابيريس الفارق لأستراليا في الدقائق الأخيرة بتسديدة ملتفة، لكن المنتخب الإسباني حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى ست نقاط في صدارة مجموعتها، في حين تجمد رصيد أستراليا عند نقطة واحدة في المركز الثالث مؤقتاً، بانتظار استكمال مباريات الجولة.

وتُستكمل منافسات الخميس بمواجهة الولايات المتحدة وكينيا، في حين تلتقي تشيلي مع المكسيك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.