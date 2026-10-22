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الصين وإسبانيا تتأهلان إلى ثمن نهائي مونديال الناشئات

اكتسح المنتخب الصيني نظيره منتخب ساموا بسبعة أهداف دون رد (فيفا)
اكتسح المنتخب الصيني نظيره منتخب ساموا بسبعة أهداف دون رد (فيفا)
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الصين وإسبانيا تتأهلان إلى ثمن نهائي مونديال الناشئات

اكتسح المنتخب الصيني نظيره منتخب ساموا بسبعة أهداف دون رد (فيفا)
اكتسح المنتخب الصيني نظيره منتخب ساموا بسبعة أهداف دون رد (فيفا)

حجز منتخبا الصين وإسبانيا مقعدَيهما في دور الـ16 من كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في المغرب، بعدما حققا فوزهما الثاني توالياً، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واكتسح المنتخب الصيني نظيره منتخب ساموا بسبعة أهداف دون رد، ضمن المجموعة الخامسة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن الولايات المتحدة التي خاضت مباراة واحدة، في حين بقي منتخب ساموا في المركز الأخير دون نقاط.

وافتتحت فانغ تشن تشو التسجيل للصين من ركلة جزاء حصلت عليها بعد تعرضها للعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن تضيف شو يوي هدفين متتاليين، ثم سجلت تشنغ واندي الهدف الرابع بضربة رأس غيّرت اتجاهها نحو الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضافت تشنغ هدفها الشخصي الثاني من ركلة جزاء، قبل أن تعزز البديلتان ليو يو شي ويانغ لان النتيجة بهدف لكل منهما، لتكتمل سباعية المنتخب الصيني الذي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

وفي المباراة الأخرى، تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأسترالي بنتيجة 3-1، بفضل تألق أنخيلا غالفيس التي سجلت هدفين، في حين أضافت إيلينا فيزويتي الهدف الثالث، مواصلة عروضها المميزة بعدما برزت في المواجهة السابقة أمام المكسيك.

ومنحت غالفيس التقدم لإسبانيا في الدقيقة العاشرة بتسديدة متقنة، قبل أن تضاعف فيزويتي النتيجة بعد دقائق بضربة رأس ساقطة من مسافة بعيدة.

وفي منتصف الشوط الثاني، حصلت البديلة ماريا أيميريتش على ركلة جزاء إثر تعرضها للعرقلة داخل المنطقة، لتنجح غالفيس في تنفيذها وتسجيل هدفها الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلادها.

وقلّصت فريدا كارابيريس الفارق لأستراليا في الدقائق الأخيرة بتسديدة ملتفة، لكن المنتخب الإسباني حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى ست نقاط في صدارة مجموعتها، في حين تجمد رصيد أستراليا عند نقطة واحدة في المركز الثالث مؤقتاً، بانتظار استكمال مباريات الجولة.

وتُستكمل منافسات الخميس بمواجهة الولايات المتحدة وكينيا، في حين تلتقي تشيلي مع المكسيك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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التعمري يقود رين لانتزاع تعادل ثمين أمام يوفنتوس في الدوري الأوروبي

الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
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التعمري يقود رين لانتزاع تعادل ثمين أمام يوفنتوس في الدوري الأوروبي

الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)

قاد الدولي الأردني موسى التعمري فريقه رين الفرنسي إلى انتزاع تعادل ثمين من مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2 – 2، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتألق التعمري في المواجهة التي أقيمت بمدينة تورينو، بعدما سجل هدف التعادل الأول لفريقه، وأسهم في تهديد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، ليحرم يوفنتوس من تحقيق انتصاره الثالث توالياً في المسابقة القارية.

وافتتح التركي زكي تشيليك التسجيل للفريق الإيطالي مبكراً في الدقيقة الخامسة، إثر تمريرة من الألماني نيك فولتيماده، قبل أن يرد التعمري بهدف التعادل في الدقيقة 15، مستفيداً من تمريرة رأسية للأميركي برايان رينولدز، ليضع الكرة بلمسة متقنة في الشباك.

الأردني موسى التعمري، مهاجم رين الفرنسي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول أمام يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)

وقبل نهاية الشوط الأول، منح السنغالي بولاي ديا التقدم لرين بعدما ترجم ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 43، إثر مخالفة ارتكبها البرازيلي دوغلاس لويز.

وواصل التعمري حضوره الهجومي في الشوط الثاني، إذ تجاوز الحارس غولييلمو فيكاريو في الدقيقة 48، لكن دفاع يوفنتوس أبعد تمريرته، قبل أن يعود اللاعب الأردني ويهدد المرمى بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 53.

ونجح فولتيماده في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ليصبح أول لاعب يسجل في مبارياته الثلاث الأولى بالأدوار الرئيسية لإحدى البطولات الأوروبية الكبرى بقميص النادي الإيطالي خلال القرن الحادي والعشرين.

وكاد يوفنتوس أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء هدف سجله الكولومبي جون لوكومي في الدقيقة 90.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع مؤقتاً، بعدما كان قد استهل مشواره بانتصارين على سيلتا فيغو الإسباني 2 - 1 ونيميخن الهولندي 5 - 0.

ولم ينجح التعادل في تخفيف الضغوط عن مدربه لوتشانو سباليتي، خصوصاً بعد خسارة الفريق أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

في المقابل، رفع رين رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتاً، بعدما سبق له الفوز على أوفي كريت اليوناني 2 - 1 والتعادل سلباً مع شتورم غراتس النمساوي.

وجاء التعادل ليمنح الفريق الفرنسي دفعة معنوية عقب خسارته أمام باريس إف سي بنتيجة 3 - 4 في الدوري المحلي.

وفي بقية المباريات، تغلب باير ليفركوزن الألماني على أوفي كريت اليوناني بهدفين دون رد، وتعادل ليخ بوزنان البولندي مع سندرلاند الإنجليزي 1 – 1، فيما فاز نيميخن الهولندي على دينامو زغرب الكرواتي 4 - 2.

كما واصل مرسيليا الفرنسي نتائجه السلبية، بعدما تلقى خسارته الثالثة توالياً في المسابقة، بسقوطه أمام شتورم غراتس النمساوي بهدف دون رد.

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الرياضة رياضة عالمية

صلاح يقود طرابزون لهزيمة هارتس الاسكوتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
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صلاح يقود طرابزون لهزيمة هارتس الاسكوتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)

واصل طرابزون سبور التركي انطلاقته القوية في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه هارتس الاسكوتلندي بهدفين دون رد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

ورفع الفريق التركي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف باناثيناكوس اليوناني المتصدر، فيما تجمد رصيد هارتس عند نقطة واحدة في المركز الخامس والعشرين، ضمن مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقاً.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لطرابزون سبور من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يعزز زميله فرانكولينو غلودا دجو تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليؤكد فوز الفريق التركي وحصده النقاط الثلاث.

محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة هارت أوف ميدلوثيان الاسكوتلندي (رويترز).

وفي مباراة أخرى، تعرض خيتافي الإسباني لخسارة ثقيلة على أرضه أمام لوجانو السويسري بنتيجة 2 - 5، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز السادس والعشرين، بينما رفع الفريق السويسري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني.

وبدأت المواجهة بإيقاع سريع، إذ افتتح إيفان أثون التسجيل لخيتافي في الدقيقة الثانية، لكن ألبيان أبيتي أدرك التعادل للوجانو بعد دقيقة واحدة.

ولم ينتظر الضيوف طويلاً للتقدم، بعدما سجل يانيس سيمناتي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود أبيتي ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 26.

وواصل لوجانو تفوقه خلال الشوط الثاني، حيث سجل أوران بيسلمي الهدف الرابع في الدقيقة 50، فيما قلص بورخا مايورال الفارق لخيتافي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، اختتم كيفن بيرنس خماسية الفريق السويسري، ليؤكد انتصار لوجانو خارج أرضه.

وفي بقية مباريات الجولة، انتهت مواجهة برايتون الإنجليزي ومضيفه يابلونيتس التشيكي بالتعادل السلبي، فيما تعادل نورشيلاند الدنماركي مع سيسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2 - 2.

وحقق بران النرويجي فوزاً على كاوناس زالغيريس الليتواني بنتيجة 4 – 1، بينما تغلب يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني على إنتر كلوب الأندوري بنتيجة 3 - 1.

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«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
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«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن 78 منتخباً من أصل 189 مشاركاً في كأس العالم تحت 15 عاماً، التي تنطلق في أذربيجان السبت المقبل، ستخوض أول مشاركة لها في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي، على مستوى مختلف الفئات العمرية.

وأوضح «فيفا»، عبر موقعه الرسمي، الخميس، أن النسخة الجديدة من البطولة، المقرر انطلاقها في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تمثل محطة تاريخية في مسيرة كرة القدم العالمية، مع مشاركة واسعة تمنح عشرات المنتخبات فرصة الظهور للمرة الأولى على الساحة الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستشكل بالنسبة إلى العديد من اللاعبين أول تجربة خارج بلادهم منذ انضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية، ما يمنحهم فرصة اكتساب الخبرة والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

ولا تقتصر البطولة على المنافسات داخل الملعب؛ إذ يتضمن برنامجها أنشطة تعليمية وتوعوية، إلى جانب لقاءات مع عدد من أساطير كرة القدم المرتبطين بـ«فيفا»، في إطار مبادرة تهدف إلى الجمع بين تطوير المواهب الشابة والاستمتاع بتجربة المشاركة الدولية.

وتضم قائمة المنتخبات التي تسجل ظهورها الأول في بطولات الاتحاد الدولي عدداً من المنتخبات العربية، أبرزها لبنان وفلسطين وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر والصومال، إلى جانب منتخبات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين وأوقيانوسيا.

ومن بين المنتخبات المشاركة للمرة الأولى أيضاً أفغانستان وألبانيا وأندورا وبنغلاديش وبوتان وكمبوديا وقبرص وإستونيا وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود ونيبال وباكستان وسنغافورة وسريلانكا وتركمانستان وزيمبابوي.

وتأتي البطولة ضمن توجّه «فيفا» لتوسيع قاعدة المشاركة الدولية في الفئات العمرية الصغيرة، وإتاحة فرص أكبر أمام المنتخبات الناشئة لخوض المنافسات العالمية، مع التركيز على الجوانب التعليمية والتطويرية إلى جانب النتائج الرياضية.

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