شكّل استقبال شي جينبينغ لدونالد ترمب عند سلم الطائرة في مطار شنجن، الأربعاء، خطوة غير معهودة منذ عقود لرئيس صيني في الترحيب بمسؤول أجنبي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويزور الرئيس الأميركي المدينة الواقعة في جنوب الصين، لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والأهم عقد اجتماع ثلاثي غير مسبوق مع نظيريه الصيني والروسي فلاديمير بوتين.

وبعيد هبوط الطائرة الرئاسية الأميركية «إير فورس وان»، نزل ترمب منها على سلم تغطيه السجادة الحمراء، وكان شي في انتظاره عند أسفله.

وتبادل قائدا أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مصافحة وعناقاً مقتضباً، قبل أن يتوجه كل منهما نحو سيارته، فيما كان فتية وفتيات يهتفون ويلوحون بأعلام أميركية وصينية.

وخصّ شي جينبينغ دونالد ترمب بهذا الاستقبال على عكس قادة آخرين وصلوا إلى شنجن هذا الأسبوع لحضور المنتدى، ومنهم بوتين الذي كان في استقباله كاي تشي، أحد أقرب مساعدي الرئيس شي. ولم يسبق لزعيم صيني أن استقبل زائراً أجنبياً في المطار منذ عقود.

وعندما زار ترمب بكين في مايو (أيار)، استقبله نائب الرئيس هان تشنغ.

لكن زيارته هذه المرة إلى شنجن تأتي عقب زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول)، إذ خصّه ترمب كذلك ببادرة استقباله عند سلم الطائرة، وهي خطوة غير معهودة كذلك من قِبل رئيس أميركي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن شي جينبينغ قال لترمب على أرض المطار، الأربعاء، إنه خلال زيارته للولايات المتحدة «حضر الرئيس وزوجته شخصياً إلى المطار وأقاما مراسم استقبال حافلة».

وأضاف أن «الصين أمة تتمتع بتقاليد قائمة على اللياقة، وتُقدّر رد حسن النية بالمثل»، وفق «شينخوا».

تباين

وأشار مدير «مركز جون إل. ثورنتون للصين» في معهد «بروكينغز رايان هاس» إلى أن ترمب بدا «مسروراً جداً بهذه اللفتة من شي».

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن بكين تسعى إلى الحفاظ على الهدوء في علاقتها مع واشنطن، ولذلك «سيسعى شي لاغتنام الفرص لإظهار المجاملة والاحترام تجاه ترمب خلال زيارته، وهو ما تجلى في استقباله له على أرض المطار».

وأضاف: «لقد أضفى ذلك طابعاً إيجابياً على زيارة ترمب، وشكّل تبايناً مع الضجة الإعلامية التي أثيرت حول فضيحة جنسن هوانغ قبيل وصول ترمب إلى شنجن».

واستقال هوانغ الأسبوع الماضي من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد اعترافه بإقامة علاقة مع امرأة يشتبه في أنها جاسوسة لحساب الصين.

وشكّلت مراسم الاستقبال في شنجن انعكاساً لحال العلاقات بين الصين والدول التي يمثلها الزائرون.

وبينما حظي بعض القادة المشاركين في قمة «أبيك» بمراسم استقبال حافلة وترحيبية، اتسم وصول آخرين بالبرودة.

وعلى سبيل المثال، كان في استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حرس الشرف وسيدة قالت وسائل إعلام في طوكيو إنها مسؤولة المراسم في وزارة الخارجية الصينية.

وتفاقم التوتر في العلاقات بين الصين واليابان بعدما ألمحت تاكايتشي العام الماضي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال نشوب أي صراع حول تايوان.