قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن كوريا الشمالية تعمل على توسيع منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن منشأة قائمة في مركز يونجبيون النووي شهدت مزيداً من التوسع منذ سبتمبر (أيلول). وقال غروسي إن توسيع برنامج تخصيب اليورانيوم «لا يزال مثيراً لقلق شديد».

ولم تسمح بيونغ يانغ لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد منذ سنوات. ومع ذلك، تواصل الوكالة مراقبة المنشآت النووية في كوريا الشمالية، بما في ذلك عبر صور الأقمار الاصطناعية.

ويمكن استخدام اليورانيوم عالي التخصيب في صنع أسلحة نووية. وتواصل كوريا الشمالية المضي قدماً في برنامجها للأسلحة النووية، وفقاً لتصريحات رسمية صادرة عن بيونغ يانغ.

وشددت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، الأسبوع الماضي، على أن امتلاك مثل هذه الأسلحة هو «الضمان الأقوى» لسيادة كوريا الشمالية. ورفضت تشوي المطالبة الأخيرة لمجموعة الدول السبع بنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل.

ومن المرجح أن تكون مسألة نزع الأسلحة من الترسانة النووية العالمية مطروحة للنقاش، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اجتماع القمة مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في مدينة شنجن الصينية.

ويسود التوتر شبه الجزيرة الكورية بسبب قيام كوريا الشمالية بتجارب للصواريخ الباليستية وتجارب نووية، مما أدى لفرض عقوبات دولية على بيونغ يانغ.