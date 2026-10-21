كورتوا يسخر من شبيه فينيسيوس ويرشح مبابي للكرة الذهبية

علّق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، بسخرية على ظهور شخص يشبه زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكداً في الوقت ذاته أحقية الفرنسي كيليان مبابي في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال كورتوا، في تصريحات للنسخة البلجيكية من منصة «دازن»، مازحاً بشأن شبيه فينيسيوس: «إنه فينيسيوس الحقيقي».

وتطرق الحارس البلجيكي إلى الأجواء داخل غرفة ملابس ريال مدريد، كاشفاً عن أن اللاعبين يتعاملون بروح الدعابة مع وصف مبابي بـ«الديكتاتور»، مضيفاً: «نضحك كثيراً على هذا اللقب، لدرجة أننا نردده أحياناً على شكل أغنية داخل غرفة الملابس».

وفي حديثه عن سباق الكرة الذهبية، عدّ كورتوا أن مبابي يستحق الجائزة بالنظر إلى مستواه الفردي، رغم إخفاق ريال مدريد في حصد الألقاب خلال الموسم الماضي.

وأوضح: «على الصعيد الفردي، لم يقدم أي لاعب أداءً أفضل من كيليان، لكن للأسف لم ننجح في الفوز بأي لقب».

وقارن كورتوا بين أداء مبابي والإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، مشيراً إلى أن الأخير لم يقدم المستوى الفردي نفسه في كأس العالم 2026، لكنه نجح في التتويج باللقب مع منتخب بلاده، إلى جانب إحراز الدوري الإسباني مع برشلونة.

وأضاف: «كان أداء لامين يامال في كأس العالم أقل، لكنه توج بالبطولة وفاز بالدوري مع برشلونة، وقدم موسماً جيداً».

وكان مبابي قد أنهى مشاركته في مونديال 2026 بالمركز الرابع مع المنتخب الفرنسي، لكنه توج بجائزة الحذاء الذهبي بعدما تصدر قائمة هدافي البطولة.