كوجان: نملك سلطة إجبار ملاك الأندية في «البريميرليغ» على البيع

قال رئيس الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم في إنجلترا، ديفيد كوجان، إن الهيئة الجديدة تملك صلاحية إلزام أي مالك بالتخارج من ناديه، كما يمكنها فتح تحقيق مستقل في قضية مانشستر سيتي بعد البت في استئناف النادي على الحكم الذي خلص إلى ارتكابه 114 مخالفة مزعومة للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح كوجان أن الهيئة ستُخضع ملاك الأندية وكبار مسؤوليها لاختبارات النزاهة وفق معاييرها الخاصة، مع امتلاكها سلطة استبعاد أي مالك لا يستوفي تلك المعايير.

وقال خلال بودكاست «ذا ريست إز فوتبول»: «لدينا صلاحية مطالبة أي مالك بالتخارج من النادي إذا رأينا أنه لا يُدار بطريقة سليمة أو عادلة أو مناسبة».

وعندما سأله المذيع المشارك أليستير كامبل عما إذا كان بإمكان المالك رفض ذلك، أجاب: «لا، إطلاقاً. لدينا السلطة الكاملة للقيام بذلك».

وأُنشئت الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم في يوليو (تموز) 2025، بهدف حماية الاستدامة المالية للعبة في إنجلترا، ومنحت صلاحيات واسعة للإشراف على الملاك والمديرين والتدخل عند تعرّض الأندية لمخاطر مالية.

واكتسبت صلاحيات الهيئة أهمية خاصة في ظل استئناف مانشستر سيتي للحكم الصادر بحقه. وأكد كوجان أن الهيئة ستنتظر انتهاء جميع الإجراءات قبل أن تقرر ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً منفصلاً.

وقال: «لن أستبق الأمور بإصدار أي حكم قبل اتضاح جميع الحقائق. وبعد ذلك سنقرر ما إذا كنا سنفتح تحقيقاً خاصاً بنا، وما الاستنتاجات التي سنخلص إليها، وما الإجراءات التي قد نتخذها».

وأضاف: «التسرع في مثل هذه القضية سيكون خطأ فادحاً».

وأشار كوجان إلى أن دور الهيئة يختلف عن دور الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ينصب تركيزها على الأشخاص الذين يملكون الأندية أو يديرونها، لا على معاقبة الأندية نفسها.

وقال: «سنُخضع الملاك والمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين لمعاييرنا، وسنقيّم تصرفات هؤلاء الأفراد».

وأضاف: «لسنا في موقع يسمح لنا بفرض عقوبات رياضية على الأندية، خلافاً للدوري الإنجليزي الممتاز الذي يستطيع فرض غرامات أو خصم نقاط أو اتخاذ إجراءات مماثلة».

وأكد كوجان أيضاً أن التشريعات التي أنشأت الهيئة لا تمنحها صلاحية منع الاستحواذات المدعومة من الدول على الأندية الإنجليزية بشكل تلقائي.

وقال: «القانون لا يتيح لنا رفض صفقة لمجرد أن الجهة المالكة صندوق ثروة سيادي، على سبيل المثال».

وأضاف: «نحن ملتزمون بالإطار الذي وضعت ضمنه هذه التشريعات، وهو لا يحظر مثل هذه الاستحواذات».

وخلال المقابلة مع غاري لينيكر وأليستير كامبل، كشف كوجان عن تفاصيل مقترحات تهدف إلى إنهاء الخلاف المستمر حول توزيع الإيرادات بين الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية.

وقال: «يتحدث الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً عن أكثر من مضاعفة ما يدفعه سنوياً ضمن ما يُعرف بمدفوعات التضامن، وهي الأموال التي تتدفق إلى الدرجات الأدنى».

وأوضح أن المقترحات تتضمّن خفض المدفوعات المخصصة للأندية الهابطة من الدوري الممتاز، مقابل زيادة كبيرة في الأموال الموجهة إلى أندية دوري الدرجة الثانية.

وأضاف أن هذه التعديلات من شأنها تقليص الفجوة المالية بين الأندية الهابطة التي تحصل على مدفوعات الهبوط ومنافسيها في دوري الدرجة الثانية، بما يعزّز التوازن التنافسي ويزيد من إثارة المنافسة.

كما أبدى كوجان استغرابه من حجم الإنفاق على وكلاء اللاعبين، مشيراً إلى أن إجمالي عمولاتهم تجاوز 500 مليون جنيه إسترليني.

وقال: «أتعاب الوكلاء مبالغ فيها بشكل لا يُصدق. نحن نتحدث عن أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، أي نصف مليار جنيه».

وأضاف «بصراحة، أفضّل كثيراً أن أرى هذه الأموال تُنفق على اللاعبين».

ولفت كوجان أيضاً إلى مصدر قلق آخر يتمثّل في المستحقات المالية المتبادلة بين الأندية، التي تُقدّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية، مشيراً إلى أن ديون صفقات الانتقالات تواصل الارتفاع بوتيرة متسارعة.