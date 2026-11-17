دعا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، نظيره الإسباني غوسيب غوارديولا، لقبول منصب المدير الفني للمنتخب الأميركي لكرة القدم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بوكتينيو لتولي تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يرى المدرب، الذي يستعد للرحيل عن منصب المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، أن تدريب المنتخب الأميركي أصبح يحظى بمكانة مرموقة للغاية، لا سيما بعد الفترة الناجحة التي قضاها هو نفسه مع الفريق على مدار عامين.

ويستعد بوكتينيو لتوديع منتخب الولايات المتحدة قبل انتقاله المرتقب إلى مانشستر يونايتد، وفي عشية رحيله، أعرب عن دعمه القوي لغوارديولا، مشجعاً إياه على قبول هذا المنصب، حيث تشير تقارير عديدة إلى أن المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني، يعدّ من أبرز المرشحين لخلافة بوكتينيو.

ويقضي غوارديولا حالياً فترة راحة لمدة عام واحد، بعد رحيله عن تدريب مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي، فيما يعتقد بوكتينيو أن قيادة المنتخب الأميركي تمثل فرصة استثنائية لأي مدرب من النخبة، مشيراً إلى أن منظومة كرة القدم في الولايات المتحدة تمضي بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح.

وخلال مؤتمره الصحافي الأخير، أشاد بوكتينيو بهذا المنصب، مسلطاً الضوء على كفاءة اللاعبين والمرافق التدريبية الجديدة بوصفهما عوامل جذب رئيسية ربما تهم غوارديولا.

ونقلت شبكة «إي إس بي إن» عن بوكتينيو قوله: «إنها اللحظة المثالية للانضمام للاتحاد الأميركي لكرة القدم. إنني أنصح غوارديولا بقبول المهمة، فسوف يجد هناك أشخاصاً رائعين ولاعبين مميزين، كما أن هؤلاء اللاعبين يتناسبون تماماً مع أسلوبه التدريبي».

كما يرى بوكتينيو أن انتقاله إلى يونايتد دليل على المكانة المرموقة التي بات يتمتع بها منصب المدير الفني للمنتخب الأميركي حالياً، حيث قال: «أصبح تولي منصب المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة أمراً يحظى بتقدير كبير في الوقت الراهن».

وكان بوكتينيو تولى مسؤولية تدريب المنتخب الأميركي قبل 26 شهراً، وهو يغادر اليوم، تاركاً الفريق في وضع قوي للغاية.

واعترف بوكتينيو بأن الثقافة الداخلية للفريق كانت أسوأ بكثير مما كان يعتقده الناس حين وصل لأول مرة، ولكن شدد على أنه رغم استمتاعه بالتوازن في نمط الحياة الذي يوفره العمل الدولي، فإنه افتقد حدة العمل اليومي في الأندية.

بيب غوارديولا (د.ب.أ)

وكشف بوكتينيو: «في العمل الدولي، أنت تفكر في الحاضر، ثم تنتظر المعسكر في الشهر المقبل. لكن ماذا تفعل في شهر مارس (آذار) مثلاً؟ تتعين عليك متابعة المباريات، والسفر، والقيام بمهام إدارية، وهو أمر جيد وممتع».

وأوضح: «لكن الانخراط اليومي الكامل، والمؤتمرات الصحافية والتدريبات وكل التفاصيل الأخرى، هو ما يجعلك تقول: (نعم، أريد ذلك) عندما تتاح فرصة مثل تدريب مانشستر يونايتد. إنني أرغب في أن أثبت جدارتي مرة أخرى».

ويقود بوكتينيو المنتخب الأميركي للمرة الأخيرة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في مواجهة هايتي بإياب دور الثمانية لبطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، حيث يمتلك فريقه حالياً أفضلية مريحة للغاية، عقب فوزه 6 - صفر في لقاء الذهاب، الذي جرى على ملعب منافسه.

وعقب صافرة نهاية المباراة التي تقام في سينسيناتي، سيستقل المدرب الأرجنتيني طائرة خاصة متوجهاً مباشرة إلى إنجلترا، وسينصب تركيزه بعد ذلك مباشرة على مهمة إعادة البناء الضخمة التي تنتظره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مباراته الأولى المرتقبة بصفته مديراً فنياً لمانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل؛ إذ يواجه الفريق اختباراً نارياً أمام ليفربول على ملعب «أنفيلد».