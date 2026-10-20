ريال مدريد يطالب سداسي إنجلترا بتكاليف تأسيس دوري السوبر الأوروبي

يسعى ريال مدريد إلى الحصول على مساهمات لتغطية تكاليف تأسيس مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم الذي فشل، من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الستة التي انسحبت بعد وقت قصير من إطلاقه، وذلك حسب ما أكد النادي الإسباني لـ«رويترز» الثلاثاء.

وأفادت صحيفة «ذا أثليتيك» بأن إجمالي التكاليف قد يصل إلى 80 مليون يورو (89.9 مليون دولار). ويسعى ريال مدريد إلى الحصول على مدفوعات من آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وكانت هذه الأندية الستة من بين تسعة أندية من أصل 12 نادياً مؤسساً للمسابقة، وانسحبت خلال ثلاثة أيام من إطلاقها في عام 2021 وسط معارضة واسعة النطاق.

ولم يؤكد ريال مدريد على الفور ما إذا كان يسعى أيضاً للحصول على مدفوعات من الأندية الثلاثة الأخرى التي انسحبت مبكراً، وهي ميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

وقال ريال مدريد إن الأندية الإنجليزية الستة تتحمل المسؤولية عن التكاليف التي تم تكبدها لتأسيس المسابقة، والتي تم تغطيتها حتى الآن من قبل يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

ورفض توتنهام التعليق، بينما لم ترد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الخمسة الأخرى على الفور على طلبات «رويترز» للتعليق.

وأعلن ريال مدريد والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ورابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مبادئ في 11 فبراير (شباط) يهدف إلى تسوية النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر.