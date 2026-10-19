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هندرسون: تشيلسي يسير في الاتجاه الصحيح

جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي (أ.ف.ب)
جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي (أ.ف.ب)
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هندرسون: تشيلسي يسير في الاتجاه الصحيح

جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي (أ.ف.ب)
جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي (أ.ف.ب)

قال جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي، إن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بعدما ارتقى للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وخسر تشيلسي أمام برنتفورد بثلاثية دون رد في آخر جولة للدوري قبل فترة التوقف الدولي، ثم استعاد توازنه بعد التوقف بفوزين متتاليين أمام بورنموث وإيفرتون.

وسجل هندرسون (36 عاماً) هدفين في الفوز 5-1 على بورنموث، قبل أن يشارك في مباراة كاملة انتهت بالفوز 3-صفر على إيفرتون.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أستمتع كثيراً بلعب كرة القدم في الفترة الحالية».

وأضاف: «لقد تعافيت من الإصابة منذ شهر، وأتشرف باللعب بجوار هذه المجموعة المميزة من اللاعبين».

وتابع: «أستمتع بكل لحظة مع الفريق؛ سواء في التدريبات اليومية أو المباريات. تشيلسي يضم مجموعة من المواهب المميزة، ويكتسب هويته تدريجياً بانسجام الفريق وتماسكه».

وأوضح: «لقد طرأت على الفريق تغييرات كثيرة في الصيف، مع وصول مدرب جديد ولاعبين جدد. وأشعر بأن روح الفريق بدأت تظهر داخل الملعب وخارجه، وهذا أمر مهم للفترة القادمة، وأنا مستمتع بهذه الأجواء».

وختم هندرسون: «أعلم أن أمامنا الكثير لتحسينه، ولكنني أشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح خلال الأسبوعين الماضيين، وعلينا مواصلة العمل بجدية في التدريبات».

ويستعد تشيلسي لاستضافة توتنهام على ملعب «ستامفورد بريدج» السبت المقبل، قبل أن يخرج لمواجهة خارج أرضه أمام ليفربول، في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويغيب عن تشيلسي حارس مرماه الأساسي إيميليانو مارتينيز الذي أصيب بكسر في الفك خلال المباراة الأخيرة، وقال الحارس الأرجنتيني الدولي إنه سيعود إلى الملاعب بعد أسابيع قليلة.

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الرياضة رياضة عالمية

هندرسون: تشيلسي يسير في الاتجاه الصحيح

جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي (أ.ف.ب)
جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي (أ.ف.ب)
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TT

هندرسون: تشيلسي يسير في الاتجاه الصحيح

جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي (أ.ف.ب)
جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي (أ.ف.ب)

قال جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي، إن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بعدما ارتقى للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وخسر تشيلسي أمام برنتفورد بثلاثية دون رد في آخر جولة للدوري قبل فترة التوقف الدولي، ثم استعاد توازنه بعد التوقف بفوزين متتاليين أمام بورنموث وإيفرتون.

وسجل هندرسون (36 عاماً) هدفين في الفوز 5-1 على بورنموث، قبل أن يشارك في مباراة كاملة انتهت بالفوز 3-صفر على إيفرتون.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أستمتع كثيراً بلعب كرة القدم في الفترة الحالية».

وأضاف: «لقد تعافيت من الإصابة منذ شهر، وأتشرف باللعب بجوار هذه المجموعة المميزة من اللاعبين».

وتابع: «أستمتع بكل لحظة مع الفريق؛ سواء في التدريبات اليومية أو المباريات. تشيلسي يضم مجموعة من المواهب المميزة، ويكتسب هويته تدريجياً بانسجام الفريق وتماسكه».

وأوضح: «لقد طرأت على الفريق تغييرات كثيرة في الصيف، مع وصول مدرب جديد ولاعبين جدد. وأشعر بأن روح الفريق بدأت تظهر داخل الملعب وخارجه، وهذا أمر مهم للفترة القادمة، وأنا مستمتع بهذه الأجواء».

وختم هندرسون: «أعلم أن أمامنا الكثير لتحسينه، ولكنني أشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح خلال الأسبوعين الماضيين، وعلينا مواصلة العمل بجدية في التدريبات».

ويستعد تشيلسي لاستضافة توتنهام على ملعب «ستامفورد بريدج» السبت المقبل، قبل أن يخرج لمواجهة خارج أرضه أمام ليفربول، في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويغيب عن تشيلسي حارس مرماه الأساسي إيميليانو مارتينيز الذي أصيب بكسر في الفك خلال المباراة الأخيرة، وقال الحارس الأرجنتيني الدولي إنه سيعود إلى الملاعب بعد أسابيع قليلة.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي تشيلسي إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: مدرب فياريال صديقي... ولكن!

مدرب ليفربول الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
مدرب ليفربول الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
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إيراولا: مدرب فياريال صديقي... ولكن!

مدرب ليفربول الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
مدرب ليفربول الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)

أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، الإسباني أندوني إيراولا، الاثنين، أنه يتوقع مواجهة «استثنائية وغريبة» أمام صديقه ومساعده السابق إينييغو بيريز الذي يتولى حالياً قيادة فياريال الإسباني، وذلك قبيل مواجهة الفريقين الثلاثاء على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال إيراولا (44 عاماً)، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «إنها مباراة خاصة بالنسبة لي. إينييغو صديق، ونعرف بعضنا بعضاً منذ مركز تنشئة اللاعبين في أتلتيك بلباو، كما لعبنا معاً في الفريق الأول. وبمجرد اعتزاله كرة القدم، سارعت إلى ضمه إلى جهازي الفني مساعداً لي، وعشنا معاً الكثير من التجارب».

وكان بيريز (38 عاماً) قد انضم إلى الجهاز الفني لإيراولا مساعداً له في رايو فايكانو عام 2022، عقب اعتزاله اللعب مباشرة.

وأضاف مدرب ليفربول: «إنه يعرفني جيداً، ويعرف كل شيء عني، لكنني أتابع فريقه، وأعرف لاعبيه أيضاً. لذلك، ستكون المواجهة غريبة، ولكن بالمعنى الإيجابي للكلمة».

وأوضح إيراولا أن العلاقة الوثيقة التي تجمعه ببيريز جعلت التواصل بينهما يتراجع تدريجياً كلما اقترب موعد المواجهة المرتقبة.

وأردف: «مثل هذه المواقف ليست جيدة لعلاقتنا. أتحدث معه كثيراً، لكن بمجرد أن تدرك أنك ستواجهه، تتوقف عن التواصل معه للحفاظ على مسافة معينة... وربما تكون هذه الفترة هي التي نتحدث فيها بأقل قدر ممكن».

وكان سبق لإيراولا أن سعى خلال إشرافه على بورنموث الإنجليزي عام 2023 إلى ضم مواطنه بيريز إلى جهازه الفني، غير أن الأخير لم يتمكن من الحصول على تصريح العمل اللازم في إنجلترا.

وعلّق مدرب «ريدز» على تلك الواقعة قائلاً: «لقد أعربت عن استيائي آنذاك (...) لكن ذلك تحول إلى فرصة بالنسبة إليه، إذ تمكن من تولي تدريب رايو فايكانو، حيث حقق نتائج جيدة للغاية، وهو الآن يقود فياريال في دوري أبطال أوروبا. أنا سعيد جداً من أجله».

وكان ليفربول قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بتحقيق انتصارين في أول مباراتين، على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني 2 - 1، ثم لانسك لينس النمساوي 6 - 3.

في المقابل، خسر فياريال الإسباني مباراته الأولى أمام بوروسيا دورتموند الألماني 3 - 2، قبل أن يستعيد توازنه بفوز على نابولي الإيطالي 3-1.

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الرياضة رياضة عالمية

أراوخو يرى من المبكر الحديث عن «انتقال دائم» إلى ليفربول

الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول المعار من برشلونة (أ.ف.ب)
الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول المعار من برشلونة (أ.ف.ب)
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أراوخو يرى من المبكر الحديث عن «انتقال دائم» إلى ليفربول

الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول المعار من برشلونة (أ.ف.ب)
الأوروغوياني رونالد أراوخو لاعب ليفربول المعار من برشلونة (أ.ف.ب)

قال الأوروغوياني رونالد أراوخو إن من «المبكر جداً» الحديث عن تحويل إعارته إلى ليفربول الإنجليزي إلى انتقال دائم، رغم بداية مميزة لفترته في ملعب أنفيلد.

وفرض قائد برشلونة الإسباني السابق نفسه ظهيراً أيمن أساسياً، رغم تفضيله اللعب في مركز قلب الدفاع.

ويملك ليفربول خيار الاستحواذ على خدمات اللاعب الذي سيبلغ 28 عاماً في مارس (آذار) بشكل نهائي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار).

وقال لاعب منتخب أوروغواي قبل مباراة الثلاثاء على أرضه أمام فياريال الإسباني في دوري الأبطال: «من المبكر جداً الحديث عن هذه الأمور».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا، وعائلتي أيضاً سعيدة جداً، لكن من المبكر قليلاً الحديث عن هذه الأمور».

ويحظى أراوخو الذي لعب 10 مباريات مع ليفربول، بشعبية كبيرة بين المشجعين، ويبدو أنه تأقلم سريعاً مع متطلبات الدوري الإنجليزي.

وقال: «القدوم إلى ليفربول ليس سهلاً. هناك هذه المتطلبات، وهذه المسؤولية. شخصياً، كنت قد عشت ذلك في برشلونة».

وتابع: «الأمر يعتمد على شخصية كل لاعب وكيف يواجه هذا التحدي. كنت أعرف أن القدوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحدٍّ جديد، لكن منذ لحظة وصولي لم يكن لديّ شك في أن عليّ بذل كل شيء هنا. وهكذا أعيشه».

وأضاف: «ليس سهلاً أن تكون في أندية كبيرة، لكن هذا ما جئنا لنفعله. هذا هو العمل الذي علينا القيام به».

ويحتل ليفربول بقيادة الإسباني أندوني إيراولا المركز الخامس في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، بفوزين من مباراتين، على أتلتيكو مدريد الإسباني ولاسك ليانس النمساوي.

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