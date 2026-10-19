هندرسون: تشيلسي يسير في الاتجاه الصحيح

قال جوردان هندرسون لاعب وسط تشيلسي، إن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بعدما ارتقى للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وخسر تشيلسي أمام برنتفورد بثلاثية دون رد في آخر جولة للدوري قبل فترة التوقف الدولي، ثم استعاد توازنه بعد التوقف بفوزين متتاليين أمام بورنموث وإيفرتون.

وسجل هندرسون (36 عاماً) هدفين في الفوز 5-1 على بورنموث، قبل أن يشارك في مباراة كاملة انتهت بالفوز 3-صفر على إيفرتون.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أستمتع كثيراً بلعب كرة القدم في الفترة الحالية».

وأضاف: «لقد تعافيت من الإصابة منذ شهر، وأتشرف باللعب بجوار هذه المجموعة المميزة من اللاعبين».

وتابع: «أستمتع بكل لحظة مع الفريق؛ سواء في التدريبات اليومية أو المباريات. تشيلسي يضم مجموعة من المواهب المميزة، ويكتسب هويته تدريجياً بانسجام الفريق وتماسكه».

وأوضح: «لقد طرأت على الفريق تغييرات كثيرة في الصيف، مع وصول مدرب جديد ولاعبين جدد. وأشعر بأن روح الفريق بدأت تظهر داخل الملعب وخارجه، وهذا أمر مهم للفترة القادمة، وأنا مستمتع بهذه الأجواء».

وختم هندرسون: «أعلم أن أمامنا الكثير لتحسينه، ولكنني أشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح خلال الأسبوعين الماضيين، وعلينا مواصلة العمل بجدية في التدريبات».

ويستعد تشيلسي لاستضافة توتنهام على ملعب «ستامفورد بريدج» السبت المقبل، قبل أن يخرج لمواجهة خارج أرضه أمام ليفربول، في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويغيب عن تشيلسي حارس مرماه الأساسي إيميليانو مارتينيز الذي أصيب بكسر في الفك خلال المباراة الأخيرة، وقال الحارس الأرجنتيني الدولي إنه سيعود إلى الملاعب بعد أسابيع قليلة.