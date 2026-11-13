«كاف» يفتح باب الترشح لاستضافة 3 نسخ مقبلة من «أمم أفريقيا»

لم تعد المنافسة على استضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، مجرد سباق بين الملاعب والمنشآت الرياضية؛ بل تحولت إلى صراع نفوذ وتبادل رسائل مباشرة بين الأطراف الثلاثة المنظمة للبطولة؛ إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وفي خضم هذا التنافس، قرر نادي ريال مدريد الإسباني توصيل صوته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حاملاً رسالة تتسم بقدر كبير من الثقة والقوة، حيث كتب: «يمكنكم بناء ملعب ذهبي، لكن الأهم هو معرفة كيفية إدارة الفعاليات، ونحن الأفضل في ذلك».

ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة «آس» الإسبانية، جاءت هذه الرسالة خلال زيارة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، معقل النادي الملكي، ضمن جولة لتقييم المدن والملاعب المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030، التي ستنظمها إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك.

ورغم أن القرار النهائي بشأن أماكن إقامة لقاءات البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية، لن يتم اتخاذه قبل عام 2027، فإن ريال مدريد فضل الكشف عن أوراقه مبكراً، وأكد أن امتلاك الملعب وحده لا يكفي، وأن الخبرة التنظيمية هي العامل الحاسم.

ولم يكتفِ ممثلو الريال باستعراض الإمكانات الهائلة لملعب «سانتياغو برنابيو»؛ بل وجهوا رسالة واضحة حول أحقية العاصمة الإسبانية مدريد في استضافة الحدث الأبرز بالبطولة.

وأكد أحد المسؤولين، وهو يمتلك خبرة تمتد لنحو عقدين في تنظيم المباريات والفعاليات داخل الملعب، أن التفوق لا يقاس بجمال المنشآت فحسب؛ بل بالقدرة على إدارة الأحداث الكبرى بكفاءة وسلاسة.

وقال المسؤول أمام وفد «فيفا»: «يمكنكم بناء ملعب ذهبي، لكن عليكم أن تعرفوا كيف تديرون الفعاليات. أنتم بحاجة لفريق يضمن سير كل شيء بسلاسة، ونحن الأفضل في هذا المجال».

ولخصت هذه الكلمات موقف ريال مدريد، الذي يستند إلى سجل حافل في استضافة المباريات الكبرى والفعاليات العالمية، كان آخرها مباراة ضمن دوري كرة القدم الأميركية الأسبوع الماضي.

وغادر مبعوثو «فيفا» مدريد وهم على يقين تام بحجم الثقة التي يستند إليها الريال في مساعيه لاستضافة المباراة النهائية.

ويرى العملاق الإسباني أن خبرته التنظيمية، إلى جانب الإمكانات الاستثنائية لملعب «سانتياغو برنابيو» بعد إعادة تطويره، تمنحه أفضلية واضحة على منافسيه، حيث سبق أن طرح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، هذا الرأي على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، خلال اجتماعات سابقة.

ولم يكن نادي ريال مدريد الطرف الوحيد الذي استغل زيارة وفد «فيفا»؛ إذ تحرك الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضاً، بقيادة رئيسه رافاييل لوزان، الذي حرص على توصيل وجهة نظر بلاده بشأن كيفية توزيع مباريات البطولة، مع التركيز بشكل خاص على المباراة النهائية المقررة في 21 يوليو (تموز) عام 2030.

وخلال مأدبة عشاء مع مسؤولي «فيفا»، أوضح لوزان موقف اتحاد الكرة الإسباني بكل صراحة، حيث قال: «إسبانيا تريد استضافة المباراة النهائية على أرضها، ولن تتنازل عن هذا الحق».

وبدا لوزان مُصراً على الدفاع عن هذا المطلب، معتبراً أن استضافة الحدث الأبرز يجب أن تكون امتداداً طبيعياً لدور إسبانيا في تنظيم البطولة، لا سيما أنها ستستضيف العدد الأكبر من مباريات المونديال.

ورغم حدة المنافسة، فإنه وفقاً لصحيفة «ماركا»، لم يُشِر أحد إلى احتمال انسحاب إسبانيا، وهو سيناريو لا يبدو مطروحاً بجدية بين القائمين على ملف الترشح.

ومع ذلك، فقد أصبحت الرسائل السياسية والرياضية أكثر حدة، في ظل إدراك الجانب الإسباني أن المغرب ليس مجرد شريك في التنظيم؛ بل هو منافس حقيقي على استضافة المباراة النهائية.

ودخل الجانب السياسي على خط النقاش من خلال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي دافع عن ملف الترشح المشترك، مؤكداً أن بلاده ستحتفظ بالحصة الكبرى من مباريات كأس العالم 2030.

واستحضر سانشيز لحظة تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم في الولايات المتحدة، واصفاً مشهد تسلم منتخب «الماتادور» الكأس من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه كان «لحظة نشوة سياسية حقيقية».

وأوضح سانشيز أن فكرة استضافة البطولة بدأت بين إسبانيا والبرتغال قبل انضمام المغرب، مشيراً إلى أن أوروبا كانت تتطلع لاستضافة الحدث، وأن انضمام المغرب جاء في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

كما شدد على أن إسبانيا سوف تستضيف أكبر عدد من المباريات، في محاولة لطمأنة الرأي العام الإسباني، الذي بدأ يتخوف من إمكانية انتقال المباراة النهائية إلى الأراضي المغربية.

ولم يخفِ رئيس الوزراء طموحه في أن يرى منتخب بلاده يتوج باللقب على أرضه في عام 2030، وقد استرجع ذكريات انتصارات سابقة قبل أن يختتم حديثه قائلاً: «لقد توجنا بالمونديال في جنوب أفريقيا، وكذلك في نيويورك، والآن حان دورنا لنتوج في إسبانيا عام 2030، أليس كذلك؟».

وبين رسائل نادي ريال مدريد، وتحركات الاتحاد، وتصريحات سانشيز، بدأت مدريد بالفعل معركتها من أجل استضافة المباراة النهائية، غير أن الكلمة الفصل في هذا الشأن تظل بيد «فيفا».