مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

قُتل 37 مدنياً على الأقل، الخميس، في كمين نصبه مسلّحون مجهولون بالقرب من تيرا في غرب النيجر، بمحاذاة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفق ما أفادت مصادر محلية «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مسؤول منتخب سابق إن الهجوم استهدف سكان قرية تيليم في أثناء توجههم إلى السوق الأسبوعية في تيرا، وهي مدينة ومقاطعة تحمل الاسم نفسه في منطقة تيلابيري (غرب)، مشيراً إلى أنهم كانوا يتنقلون بمواكبة عناصر من قوات الدفاع الذاتي المحلية عندما «وقعوا في كمين نصبه مسلحون مجهولون».

وتابع أن «37 شخصاً قُتلوا على الفور، وفي صباح الجمعة، توفي شخص آخر متأثراً بجروحه، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 38».

وشهدت البلاد مدى العقد الماضي هجمات دامية شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقد أخفق المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يوليو (تموز) 2023 في احتواء العنف.

ومن بين القتلى، «11 عنصراً من مجموعة الدفاع الذاتي، و7 نساء، و20 رجلاً»، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، أفاد أحد سكان مدينة تيرا بأن الهجوم خلّف «37 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى في تيرا».

وغالباً ما تشهد منطقة تيلابيري الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، هجمات إرهابية دامية.

وفي عام 2025، أصبحت المنطقة «الأكثر دموية في منطقة الساحل»، بينما كان المدنيون «الأكثر عرضة للاستهداف»، بحسب منظمة «مشروع بيانات النزاعات المسلحة» (ACLED).