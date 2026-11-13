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العالم أفريقيا

مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
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مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)

قُتل 37 مدنياً على الأقل، الخميس، في كمين نصبه مسلّحون مجهولون بالقرب من تيرا في غرب النيجر، بمحاذاة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفق ما أفادت مصادر محلية «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مسؤول منتخب سابق إن الهجوم استهدف سكان قرية تيليم في أثناء توجههم إلى السوق الأسبوعية في تيرا، وهي مدينة ومقاطعة تحمل الاسم نفسه في منطقة تيلابيري (غرب)، مشيراً إلى أنهم كانوا يتنقلون بمواكبة عناصر من قوات الدفاع الذاتي المحلية عندما «وقعوا في كمين نصبه مسلحون مجهولون».

وتابع أن «37 شخصاً قُتلوا على الفور، وفي صباح الجمعة، توفي شخص آخر متأثراً بجروحه، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 38».

وشهدت البلاد مدى العقد الماضي هجمات دامية شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقد أخفق المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يوليو (تموز) 2023 في احتواء العنف.

ومن بين القتلى، «11 عنصراً من مجموعة الدفاع الذاتي، و7 نساء، و20 رجلاً»، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، أفاد أحد سكان مدينة تيرا بأن الهجوم خلّف «37 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى في تيرا».

وغالباً ما تشهد منطقة تيلابيري الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، هجمات إرهابية دامية.

وفي عام 2025، أصبحت المنطقة «الأكثر دموية في منطقة الساحل»، بينما كان المدنيون «الأكثر عرضة للاستهداف»، بحسب منظمة «مشروع بيانات النزاعات المسلحة» (ACLED).

مواضيع
الإرهاب القاعدة داعش النيجر أفريقيا

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العالم أفريقيا

مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)

قُتل 37 مدنياً على الأقل، الخميس، في كمين نصبه مسلّحون مجهولون بالقرب من تيرا في غرب النيجر، بمحاذاة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفق ما أفادت مصادر محلية «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مسؤول منتخب سابق إن الهجوم استهدف سكان قرية تيليم في أثناء توجههم إلى السوق الأسبوعية في تيرا، وهي مدينة ومقاطعة تحمل الاسم نفسه في منطقة تيلابيري (غرب)، مشيراً إلى أنهم كانوا يتنقلون بمواكبة عناصر من قوات الدفاع الذاتي المحلية عندما «وقعوا في كمين نصبه مسلحون مجهولون».

وتابع أن «37 شخصاً قُتلوا على الفور، وفي صباح الجمعة، توفي شخص آخر متأثراً بجروحه، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 38».

وشهدت البلاد مدى العقد الماضي هجمات دامية شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقد أخفق المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يوليو (تموز) 2023 في احتواء العنف.

ومن بين القتلى، «11 عنصراً من مجموعة الدفاع الذاتي، و7 نساء، و20 رجلاً»، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، أفاد أحد سكان مدينة تيرا بأن الهجوم خلّف «37 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى في تيرا».

وغالباً ما تشهد منطقة تيلابيري الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، هجمات إرهابية دامية.

وفي عام 2025، أصبحت المنطقة «الأكثر دموية في منطقة الساحل»، بينما كان المدنيون «الأكثر عرضة للاستهداف»، بحسب منظمة «مشروع بيانات النزاعات المسلحة» (ACLED).

مواضيع
الإرهاب القاعدة داعش النيجر أفريقيا
العالم أفريقيا

«الصحة العالمية» تحذر من تفشّي فيروس «إيبولا» الفتاك في ريف الكونغو الديمقراطية

أحد العاملين في المجال الصحي يرتدي ملابس واقية ويحمل رضيعاً مصاباً بفيروس «إيبولا» في الكونغو (أ.ب)
أحد العاملين في المجال الصحي يرتدي ملابس واقية ويحمل رضيعاً مصاباً بفيروس «إيبولا» في الكونغو (أ.ب)
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«الصحة العالمية» تحذر من تفشّي فيروس «إيبولا» الفتاك في ريف الكونغو الديمقراطية

أحد العاملين في المجال الصحي يرتدي ملابس واقية ويحمل رضيعاً مصاباً بفيروس «إيبولا» في الكونغو (أ.ب)
أحد العاملين في المجال الصحي يرتدي ملابس واقية ويحمل رضيعاً مصاباً بفيروس «إيبولا» في الكونغو (أ.ب)

رصدت منظمة الصحة العالمية انتشاراً مقلقاً لفيروس «إيبولا» الفتاك في المناطق الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال تشيكوي إيهيكويزو، منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة في جنيف، إن عدد الإصابات تراجع في المناطق التي شهدت ظهور الحالات الأولى، بعد مرور ستة أشهر على بدء تفشي المرض. وأشار إلى أن بعض مراكز العلاج في مدينة بونيا لم تعد تشغل سوى نصف أسرتها. لكنه أوضح أن أعداد الإصابات ترتفع في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. وقال إيهيكويزو: «التقدم المحرز هش وغير كافٍ».

وأضاف أن الوصول إلى هذه المناطق كان صعباً بالفعل، حتى قبل اندلاع الاشتباكات بين الميليشيات المختلفة، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية. وأشار إلى صعوبة إنشاء مراكز علاج جديدة في تلك المناطق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تحاول تعزيز قدرتها على التحرك بمرونة وسرعة أكبر، حتى تتمكن من مساعدة السكان في وقت أقصر.

وقال جوليان هارنيه، منسق مكافحة «إيبولا» بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بونيا، إن التحدي الأكبر يتمثل في الأوضاع الأمنية الهشة.

وأضاف خلال حديثه في جنيف: «خلال الأيام القليلة الماضية، سقط عدد أكبر من القتلى جراء أعمال العنف التي ترتكبها (القوات الديمقراطية المتحالفة) مقارنة بعدد الوفيات بسبب (إيبولا)».

وطالب هارنيه بالتعامل بجدية أكبر مع التهديد الذي تشكله «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وباتخاذ إجراءات حازمة ضدها.

وكان 66 مدنياً، بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الصحي، قد قُتلوا الأسبوع الماضي في هجوم شنته هذه الجماعة. كما تعرضت ثلاث منشآت صحية للنهب والإحراق، وفقاً لـ«المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها».

وكانت أحدث بيانات لوزارة الصحة، الأربعاء، قد ذكرت أن 11 ألفاً و42 شخصاً أصيبوا بالفيروس المميت، الذي أودى حتى الآن بحياة 5387 شخصاً.

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إيبولا الصحة العالمية الكونغو
العالم أفريقيا

مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في غينيا

غينيا واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في أفريقيا (إكس)
غينيا واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في أفريقيا (إكس)
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مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في غينيا

غينيا واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في أفريقيا (إكس)
غينيا واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في أفريقيا (إكس)

أدى اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعيين في شمال شرق غينيا إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا الخميس.

وذكر بيان حكومي أن الاشتباكات وقعت الأربعاء في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، في أعقاب صدور قرار في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) بحظر التعدين «غير المنظم وغير القانوني»، وما تلاه من نشر قوات عسكرية في المنطقة.

وأوضحت الحكومة أن تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة مواطنين أجانب.

وأضافت الحكومة أن 13 شخصاً، من بينهم عناصر من قوات الأمن، أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة «للكشف عن ملابساتها بالكامل».

ومنذ بدء سريان حظر أنشطة التعدين غير الشرعية، وما يدخل فيها من استخدام للمواد الكيميائية المضرة بالبيئة، قامت قوات الأمن الغينية بطرد عشرات الآلاف من الأجانب الذين كانوا يعملون في مناجم المنطقة.

وأفادت الحكومة بأن محتجين أقاموا حواجز أثناء قيام قوات الأمن بدورية في المنطقة، وذكرت أن «الموقف تطور إلى اشتباكات»، مشيرة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار دون تحديد مصدره الأولي.

وأدت العملية الموجهة ضد التنقيب غير الشرعي عن الذهب إلى تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص نحو دولة مالي المجاورة.

وأعلنت حكومة مالي السبت أنها استقبلت نحو 160 ألف شخص ممن طُردوا من غينيا، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«حالة طوارئ إنسانية».

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غينيا