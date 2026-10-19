سيمينيو يغيب عن مانشستر سيتي «نحو 8 أسابيع»

خسر مانشستر سيتي الإنجليزي جهود مهاجمه الغاني أنطوان سيمينيو الذي سيغيب «على الأرجح» عن الملاعب «نحو 8 أسابيع» بسبب إصابة في الساق تعرض لها السبت، وفق ما أفاد مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، عشية مواجهة أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي: «في البداية، كنا نتوقع إصابة أكثر خطورة. بعد الفحوص التي أجريت أمس، شعرنا بالارتياح. ستكون مدة الغياب 8 أسابيع، وبالتالي عندما يعود في حدود ديسمبر (كانون الأول) سيكون بمثابة صفقة جديدة من حيث الطاقة (التي سيمنحها للفريق)».

وأصيب الجناح الدولي الغاني البالغ 26 عاماً في ساقه خلال الفوز على إيبسويتش 3-2، السبت، في الدوري.

وأوضح مدربه أن الإصابة «ليست عضلية».

إنزو ماريسكا (رويترز)

وأثار المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند القلق أيضاً بعدما شوهد وهو يعرج في نهاية المباراة، ولكن ماريسكا بدا مطمئناً، قائلاً: «هناك احتمال أن يكون متاحاً» للمشاركة أمام الفريق اليوناني.

واستبعد المدرب الإيطالي اللجوء إلى تدوير واسع في التشكيلة الأساسية أمام منافس يُنظر إليه على أنه أضعف نسبياً، وذلك بعد أقل من أسبوع على الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل الموسمين الماضيين 2-4 على استاد «الاتحاد».

وقال: «إنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا غداً (الثلاثاء)، مباراة في دوري أبطال أوروبا. للأسف خسرنا المباراة الأخيرة، لذلك يتعين علينا الفوز. سنحاول الفوز بالاعتماد على أفضل اللاعبين المتاحين حالياً».

وفاز متصدر الدوري الممتاز في مباراته الأولى في دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم على بورتو البرتغالي 2-0، قبل أن يسقط بين جماهيره أمام سان جيرمان.