ميسي يعزز صدارته ترتيب هدافي الدوري الأميركي بثنائية في 4 دقائق

سجَّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في غضون 4 دقائق وقاد إنتر ميامي للفوز على مستضيفه أتلانتا يونايتد 3 - 1، في الوقت الذي تكتسب فيه مساعي الفريق للدفاع عن لقبه في الدوري الأميركي لكرة القدم «إم إل إس» زخماً أكبر مع اقتراب الأدوار الإقصائية.

وعزَّز ميسي، البالغ 39 عاماً، صدارته ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفاً، متقدماً على كل من الكرواتي بيتار موسا مهاجم إف سي دالاس (20 هدفاً) وميلان إيلوسكي لاعب فيلادلفيا (19 هدفاً).

وعلى ملعب أتلانتا ذاته الذي شهد تألق ميسي في مونديال أميركا الشمالية، سجَّل النجم الأرجنتيني هدفين رائعين ليضمن إنتر ميامي انتصاره الثالث توالياً.

وصنع الأرجنتيني الأصل المكسيكي الجنسية جرمان بيرتيرامي، الذي منح التقدم للفريق الزائر (45)، الهدف الثاني إذ مرَّر الكرة إلى ميسي الذي تلاعب بدفاع أتلانتا قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من قلب منطقة الجزاء (56).

وبعد 4 دقائق، سجَّل المُتوَّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بعد انطلاقة من منتصف الملعب إثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني، المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، فتجاوز المدافع الباراغواياني جونيور ألونسو وسدَّد في شباك مواطنه الحارس لوكاس هويوس.

ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات خاضها منذ وداعه المؤثر مع المنتخب الأرجنتيني بعد إعلان اعتزاله دولياً.

وكان «البرغوث» الصغير قد اسهم في وضع إنتر ميامي في المقدمة قبيل نهاية الشوط الأول، حين مرَّر الكرة برأسه إلى سواريز داخل منطقة الجزاء، فأرسلها الأخير عرضية حولها بيرتيرامي برأسه إلى داخل المرمى.

رفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات خاضها منذ وداعه المؤثر مع الأرجنتين (أ.ب)

ومُنح ميسي تمريرة حاسمة، ليعادل رقم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (لوس أنجليس إف سي) في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

ويُعدُّ ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي ينجح في تمرير 15 كرة حاسمة على الأقل في 3 مواسم توالياً.

كما حقَّق إنتر ميامي، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية الأربعاء، فوزه الثالث توالياً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني كريستيان «كيلي» غونزاليز، الذي تولى مهامه الفنية الشهر الماضي.

وفي الدقيقة 89، سجَّل فافا بيكولت هدف تقليص الفارق لأتلانتا من ركلة جزاء، لكن فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو يعاني من ناحية النتائج؛ حيث يقبع في المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية.

وتوقفت سلسلة مباريات سانت لويس سيتي الخالية من الهزائم في الدوري عند 19 مباراة، بعد خسارته أمام مستضيفه مينيسوتا 2 - 3.

وأهدر سانت لويس سيتي، صاحب المركز الثاني في المنطقة الغربية والذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» للمرة الأولى منذ عام 2023، فرصة الانفراد بالرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات من دون هزيمة في الدوري والذي بات يتقاسمه مع أندية كولومبوس ودالاس وإنتر ميامي.

كما توقَّفت سلسلة سانت لويس سيتي القياسية والتي بلغت 21 مباراة توالياً من دون هزيمة في جميع المسابقات.

ولم يذق سانت لويس سيتي طعم الخسارة في الدوري منذ هزيمته أمام أوستن 0 - 2 في 3 مايو (أيار)، حيث حقَّق خلال تلك الفترة 13 انتصاراً و6 تعادلات.

وفي المقابل، واصل فيلادلفيا، سادس المنطقة الشرقية، سلسلة مبارياته من دون هزيمة لتصل إلى 15، بعد تعادله مع ضيفه شارلوت إف سي 2 - 2.

وحقَّق فيلادلفيا 8 انتصارات توالياً في الدوري قبل أن يكتفي بالتعادل.

ومنذ خسارته أمام إنتر ميامي 4 - 6 في 24 مايو، حقَّق فيلادلفيا 12 فوزاً مقابل 3 تعادلات، ليحصد 39 نقطة من أصل 45 ممكنة، وذلك منذ تولي رايان ريشتر مسؤولية تدريب الفريق مدرباً مؤقتاً خلال فترة التوقف التي تزامنت مع كأس العالم.

وفرض الفرنسي أنطوان غريزمان مجدداً نفسه نجم فريقه أورلاندو سيتي بتسجيله هدفين وتمريره كرة حاسمة، في الفوز على ضيفه دي سي يونايتد 4 - 1.

وبهذا الفوز الذي حمل رقم 12 في 30 مباراة هذا الموسم، حافظ أورلاندو على حظوظه في سباق التأهل لـ«البلاي أوف» باحتلاله المركز السابع في المنطقة الشرقية، علماً بأن الفرق الـ7 الأولى تتأهل مباشرة.