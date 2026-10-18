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الرياضة رياضة عالمية

ميسي يعزز صدارته ترتيب هدافي الدوري الأميركي بثنائية في 4 دقائق

ميسي يحتفل مع زملائه بالفوز (أ.ف.ب)
ميسي يحتفل مع زملائه بالفوز (أ.ف.ب)
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ميسي يعزز صدارته ترتيب هدافي الدوري الأميركي بثنائية في 4 دقائق

ميسي يحتفل مع زملائه بالفوز (أ.ف.ب)
ميسي يحتفل مع زملائه بالفوز (أ.ف.ب)

سجَّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في غضون 4 دقائق وقاد إنتر ميامي للفوز على مستضيفه أتلانتا يونايتد 3 - 1، في الوقت الذي تكتسب فيه مساعي الفريق للدفاع عن لقبه في الدوري الأميركي لكرة القدم «إم إل إس» زخماً أكبر مع اقتراب الأدوار الإقصائية.

وعزَّز ميسي، البالغ 39 عاماً، صدارته ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفاً، متقدماً على كل من الكرواتي بيتار موسا مهاجم إف سي دالاس (20 هدفاً) وميلان إيلوسكي لاعب فيلادلفيا (19 هدفاً).

وعلى ملعب أتلانتا ذاته الذي شهد تألق ميسي في مونديال أميركا الشمالية، سجَّل النجم الأرجنتيني هدفين رائعين ليضمن إنتر ميامي انتصاره الثالث توالياً.

وصنع الأرجنتيني الأصل المكسيكي الجنسية جرمان بيرتيرامي، الذي منح التقدم للفريق الزائر (45)، الهدف الثاني إذ مرَّر الكرة إلى ميسي الذي تلاعب بدفاع أتلانتا قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من قلب منطقة الجزاء (56).

وبعد 4 دقائق، سجَّل المُتوَّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بعد انطلاقة من منتصف الملعب إثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني، المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، فتجاوز المدافع الباراغواياني جونيور ألونسو وسدَّد في شباك مواطنه الحارس لوكاس هويوس.

ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات خاضها منذ وداعه المؤثر مع المنتخب الأرجنتيني بعد إعلان اعتزاله دولياً.

وكان «البرغوث» الصغير قد اسهم في وضع إنتر ميامي في المقدمة قبيل نهاية الشوط الأول، حين مرَّر الكرة برأسه إلى سواريز داخل منطقة الجزاء، فأرسلها الأخير عرضية حولها بيرتيرامي برأسه إلى داخل المرمى.

رفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات خاضها منذ وداعه المؤثر مع الأرجنتين (أ.ب)

ومُنح ميسي تمريرة حاسمة، ليعادل رقم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (لوس أنجليس إف سي) في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

ويُعدُّ ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي ينجح في تمرير 15 كرة حاسمة على الأقل في 3 مواسم توالياً.

كما حقَّق إنتر ميامي، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية الأربعاء، فوزه الثالث توالياً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني كريستيان «كيلي» غونزاليز، الذي تولى مهامه الفنية الشهر الماضي.

وفي الدقيقة 89، سجَّل فافا بيكولت هدف تقليص الفارق لأتلانتا من ركلة جزاء، لكن فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو يعاني من ناحية النتائج؛ حيث يقبع في المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية.

وتوقفت سلسلة مباريات سانت لويس سيتي الخالية من الهزائم في الدوري عند 19 مباراة، بعد خسارته أمام مستضيفه مينيسوتا 2 - 3.

وأهدر سانت لويس سيتي، صاحب المركز الثاني في المنطقة الغربية والذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» للمرة الأولى منذ عام 2023، فرصة الانفراد بالرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات من دون هزيمة في الدوري والذي بات يتقاسمه مع أندية كولومبوس ودالاس وإنتر ميامي.

كما توقَّفت سلسلة سانت لويس سيتي القياسية والتي بلغت 21 مباراة توالياً من دون هزيمة في جميع المسابقات.

ولم يذق سانت لويس سيتي طعم الخسارة في الدوري منذ هزيمته أمام أوستن 0 - 2 في 3 مايو (أيار)، حيث حقَّق خلال تلك الفترة 13 انتصاراً و6 تعادلات.

وفي المقابل، واصل فيلادلفيا، سادس المنطقة الشرقية، سلسلة مبارياته من دون هزيمة لتصل إلى 15، بعد تعادله مع ضيفه شارلوت إف سي 2 - 2.

وحقَّق فيلادلفيا 8 انتصارات توالياً في الدوري قبل أن يكتفي بالتعادل.

ومنذ خسارته أمام إنتر ميامي 4 - 6 في 24 مايو، حقَّق فيلادلفيا 12 فوزاً مقابل 3 تعادلات، ليحصد 39 نقطة من أصل 45 ممكنة، وذلك منذ تولي رايان ريشتر مسؤولية تدريب الفريق مدرباً مؤقتاً خلال فترة التوقف التي تزامنت مع كأس العالم.

وفرض الفرنسي أنطوان غريزمان مجدداً نفسه نجم فريقه أورلاندو سيتي بتسجيله هدفين وتمريره كرة حاسمة، في الفوز على ضيفه دي سي يونايتد 4 - 1.

وبهذا الفوز الذي حمل رقم 12 في 30 مباراة هذا الموسم، حافظ أورلاندو على حظوظه في سباق التأهل لـ«البلاي أوف» باحتلاله المركز السابع في المنطقة الشرقية، علماً بأن الفرق الـ7 الأولى تتأهل مباشرة.

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المغربي بوعدي سعيد بمشاركته الأولى أساسياً في الدوري الإنجليزي

بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)
بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)
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المغربي بوعدي سعيد بمشاركته الأولى أساسياً في الدوري الإنجليزي

بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)
بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)

أبدى المغربي الشاب، أيوب بوعدي، سعادته البالغة بالمشاركة أساسياً لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فوز فريقه مانشستر سيتي على إبسويتش تاون بنتيجة 3 / 2، السبت.

انتقل بوعدي لصفوف السيتي بصفقة ضخمة قادماً من ليل الفرنسي مقابل نحو 100 مليون يورو، ووقع عقداً مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2031.

قال بوعدي عقب اللقاء عبر القناة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز «قدمنا مباراة جيدة، وأنا سعيد للغاية بتحقيق الفوز في مواجهة صعبة أمام فريق قوي مثل إبسويتش».

وأضاف المغربي الشاب «لقد وضعنا المنافس في موقف صعب خلال الشوط الثاني، لكننا فزنا في النهاية، ونحن سعداء بذلك».

وتابع «بالطبع أنا سعيد للغاية بمشاركتي الأولى أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحب كرة القدم، وأريد المشاركة أساسيا في كل المباريات، لكنني أدرك أنني في مرحلة التطور، وسعيد بما قدمته في مباراة اليوم».

وأشار في ختام تصريحاته «اللعب بجوار نجوم مانشستر سيتي يجعل مهمتي أسهل، لأنه إذا مررت كرة خاطئة، فإنهم قادرون على تصحيح الأمور، ويجعلون كل شيء ناجحا، لذا فإن تجربة اللعب معهم رائعة».

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: فالنسيا يتعادل مع أتلتيك بلباو

من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
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الدوري الإسباني: فالنسيا يتعادل مع أتلتيك بلباو

من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)

تعادل فالنسيا مع ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة "سلبيا" مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولم تشهد المباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا أي أهداف، ليكتفي كل فريق بنقطة.

ويظل فالنسيا متعثرا إذ يحتل المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 5 نقاط، أما بلباو فلديه 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب بلباو الأربعاء مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري ضد ليفانتي، على ملعب الأخير، وفي الجولة العاشرة، يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، يستقبل ضيفه خيتافي.

أما فالنسيا فتنتظره مباراة أخرى صعبة على ملعبه السبت المقبل ضد فياريال.

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الدوري الإنجليزي إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإيطالي: روما يهزم جنوه بثنائية

لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
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الدوري الإيطالي: روما يهزم جنوه بثنائية

لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)

صعد روما إلى المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه جنوه 2/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر إنتر ميلان، وبفارق نقطة عن لاتسيو الذي قد يستعيد الوصافة في حال فوزه على يوفنتوس غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وسجل روما هدف التقدم عن طريق سانتياغو كاسترو في الدقيقة 50، قبل أن يضيف زميله إيمانويل لولي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

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