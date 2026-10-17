إيراولا مدرب ليفربول: نعاني من ضغط المباريات

شدد أندوني إيراولا مدرب ليفربول على أن فوز فريقه على برينتفورد بنتيجة 2/ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز تحقق بصعوبة بالغة.

وصرح إيراولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم السبت، قائلاً: «منافسة برينتفورد في ملعبه أشبه بمعركة؛ فهم يحققون نتائج جيدة على ملعبهم».

وأضاف المدرب الإسباني: «الشوط الأول كان متكافئاً، وفرصنا كانت أخطر، ولكن كان أمامنا 45 دقيقة لتعويض تأخرنا في النتيجة، وأرى أننا قدمنا أداء جيداً حتى تقدمنا بنتيجة 2/ 1، وبعدها لعبنا بتحفظ للحفاظ على الفوز».

وأشار إلى أنهم «سنحت لنا فرص كثيرة، وفي الدقائق الأخيرة كانت هجماتنا المرتدة بثلاثة لاعبين ضد مدافع واحد، وكان علينا استغلالها بشكل أفضل، وعندما تكون النتيجة 2/ 1 فإن كل رمية تماس أو ركلة حرة تشكل خطورة كبيرة».

وتطرق أندوني إيراولا إلى الحديث عن ضغط المباريات، قائلاً: «لقد سبق أن تحدثنا عن توالي المباريات، وخوض 4 مواجهات في غضون يومين، إنها مهمة شاقة للغاية».

وأضاف: «لقد عاد إلينا ألكسندر إيزاك، ولكننا فقدنا الثنائي دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج، والآن علينا الحصول على راحة استعداداً لمباراة مهمة تنتظرنا بعد يومين أمام فياريال».