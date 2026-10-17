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الرياضة رياضة عالمية

إيراولا مدرب ليفربول: نعاني من ضغط المباريات

إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
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إيراولا مدرب ليفربول: نعاني من ضغط المباريات

إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)

شدد أندوني إيراولا مدرب ليفربول على أن فوز فريقه على برينتفورد بنتيجة 2/ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز تحقق بصعوبة بالغة.

وصرح إيراولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم السبت، قائلاً: «منافسة برينتفورد في ملعبه أشبه بمعركة؛ فهم يحققون نتائج جيدة على ملعبهم».

وأضاف المدرب الإسباني: «الشوط الأول كان متكافئاً، وفرصنا كانت أخطر، ولكن كان أمامنا 45 دقيقة لتعويض تأخرنا في النتيجة، وأرى أننا قدمنا أداء جيداً حتى تقدمنا بنتيجة 2/ 1، وبعدها لعبنا بتحفظ للحفاظ على الفوز».

وأشار إلى أنهم «سنحت لنا فرص كثيرة، وفي الدقائق الأخيرة كانت هجماتنا المرتدة بثلاثة لاعبين ضد مدافع واحد، وكان علينا استغلالها بشكل أفضل، وعندما تكون النتيجة 2/ 1 فإن كل رمية تماس أو ركلة حرة تشكل خطورة كبيرة».

وتطرق أندوني إيراولا إلى الحديث عن ضغط المباريات، قائلاً: «لقد سبق أن تحدثنا عن توالي المباريات، وخوض 4 مواجهات في غضون يومين، إنها مهمة شاقة للغاية».

وأضاف: «لقد عاد إلينا ألكسندر إيزاك، ولكننا فقدنا الثنائي دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج، والآن علينا الحصول على راحة استعداداً لمباراة مهمة تنتظرنا بعد يومين أمام فياريال».

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«البريميرليغ»: أستون فيلا يهزم نيوكاسل في الفوز رقم 100 لمدربه إيمري

الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)
الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)
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«البريميرليغ»: أستون فيلا يهزم نيوكاسل في الفوز رقم 100 لمدربه إيمري

الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)
الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)

احتفل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بتحقيق الفوز رقم 100 في مسيرته التدريبية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار ثمين في معقل نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/ صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

سجَّل يوهان مانزامبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 بضربة رأس رائعة بعد عرضية متقنة من زميله جواو غوميز.

وواصل أستون فيلا صحوته بعد فوزين وتعادل في آخر ثلاث جولات ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويرتقي للمركز الثاني عشر متخلفاً بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الحادي عشر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات أستون فيلا قبل مباراتين على أرضه أمام فايكنغ النرويجي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، ثم استضافة مانشستر سيتي السبت في الجولة الثامنة من البريمرليغ.

وحقق إيمري 100 انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 75 انتصاراً مع أستون فيلا مقابل 25 فوزاً أثناء عمله مديراً فنيا لآرسنال.

ووصل أوناي إيمري لهذا الرقم المميز بعد 197 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح تاسع أسرع مدرب يحقق هذا الإنجاز، أمامه كلاوديو رانييري 100 انتصار بعد 187 مباراة ثم رافاييل بينيتيز بعد 181 مباراة، وأرسين فينغر بعد 179 مباراة، وميكيل أرتيتا بعد 169 مباراة، والسير أليكس فيرغسون بعد 162 مباراة.

ويحل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الأسبق ثالثاً في هذه القائمة التاريخية بعد 159 مباراة أمامه جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد السابق بـ 100 انتصار بعد 142 مباراة، بينما وصل الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني الأسطوري لمانشستر سيتي لهذا الرقم المميز بعد 134 مباراة قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي.

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«البوندسليغا»: بايرن يخطف الصدارة بسداسية في لايبزيغ

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير أليانز أرينا بعد الفوز الكبير على لايبزيغ (د.ب.أ)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير أليانز أرينا بعد الفوز الكبير على لايبزيغ (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: بايرن يخطف الصدارة بسداسية في لايبزيغ

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير أليانز أرينا بعد الفوز الكبير على لايبزيغ (د.ب.أ)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير أليانز أرينا بعد الفوز الكبير على لايبزيغ (د.ب.أ)

بعد سقوط قاري غير متوقع في النرويج، وقبله تعثر أول منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، أهدر بوروسيا دورتموند النقاط مجدداً بتعادله السلبي مع مضيّفه هرتا برلين في المرحلة الـ6، ما سمح لبايرن ميونيخ بالتصدر بعد حسمه مواجهته مع لايبزيغ بفوز ساحق 6 - 1، بطلاه الكولومبي لويس دياز والإنجليزي هاري كين.

وبانتظار مباراة فرايبورغ (13 نقطة) مع مضيّفه باير ليفركوزن، الأحد، تقدم بايرن ميونيخ إلى الصدارة بـ14 نقطة وبفارق الأهداف أمام دورتموند، بفوزه الساحق على ضيفه القوي لايبزيغ 6 - 1 عقب تعادلين مخيبين في المرحلة الماضية مع أوغسبورغ 2 – 2، ثم في منتصف الأسبوع مع فايكينغ النرويجي 3 - 3 في دوري أبطال أوروبا.

في مواجهة بين فريقين يقارعان على الصدارة، ضرب بايرن باكراً عندما توغل جوشوا كيميش قبل أن يمرر الكرة بينية للويس دياز الذي أودعها الشباك (12).

ولم ينتظر بايرن طويلاً لإضافة الثاني عندما لعب كين تمريرة رائعة لدياز الذي توغل وسط دفاع الضيوف، قبل أن يمرر الكرة إلى ألكسندر بافلوفيتش الذي أطلقها قوية في الشباك (26).

وكاد الفرنسي مايكل أوليسيه يضيف الثالث لولا تدخل الحارس البلجيكي مارتن فاندرفوردت والقائم لحرمانه من الوصول إلى الشباك (30).

لكن النجم الفرنسي عوّض هذه الفرصة بعدما تسلم الكرة من بعيد قبل أن يمرر الكرة إلى كين الذي أعادها إليه، فأطلقها محكمة من مشارف منطقة الجزاء إلى الشباك (34)، مسجلاً هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وبتمريرة حاسمة ثالثة من كين الذي كان يخوض مباراته الـ100 في الدوري الألماني، سجل دياز الهدف الرابع لبايرن والثاني له مع بداية الشوط الثاني (47)، ثم كوفئ كين على جهوده بتسجيله الهدف الخامس في اللقاء والرابع هذا الموسم والـ102 في «بوندسليغا» بتمريرة من ناثانييل براون (53).

وأكمل دياز ثلاثيته في الدقيقة الـ69 بتمريرة من أوليسيه هذه المرة، قبل أن يجنب الصربي أندريا ماكسيموفيتش لايبزيغ أكبر هزيمة له في الدوري، بالتعادل مع الهزيمة 0 - 6 أيضاً أمام بايرن بالذات في أغسطس (آب) 2025، بتقليصه الفارق في الوقت بدلاً من الضائع بتسديدة قوية جداً عجز الحارس يوناس أوروبيغ الذي لعب أساسياً بسبب إصابة مانويل نوير، عن صدها (1+90).

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انسحاب البطلة الأولمبية هيزلي ريفيرا من بطولة العالم للجمباز

هيزلي ريفيرا خارج مونديال الجمباز للإصابة (أ.ب)
هيزلي ريفيرا خارج مونديال الجمباز للإصابة (أ.ب)
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انسحاب البطلة الأولمبية هيزلي ريفيرا من بطولة العالم للجمباز

هيزلي ريفيرا خارج مونديال الجمباز للإصابة (أ.ب)
هيزلي ريفيرا خارج مونديال الجمباز للإصابة (أ.ب)

سيضطر المنتخب الأميركي للسيدات للجمباز إلى خوض منافسات بطولة العالم دون مشاركة هيزلي ريفيرا.

وانسحبت ريفيرا (18 عاماً) وهي أصغر عضوة في الفريق الأميركي الذي تُوّج بالذهبية في أولمبياد باريس 2024، وسبق لها الفوز بلقب البطولة الوطنية في منافسات الفردي العام مرتين، من بطولة العالم السبت، وذلك بسبب إصابة في كاحلها الأيسر.

وكانت ريفيرا تعاني من آلام في الكاحل أثناء التدريبات، وصرحت للصحافيين الخميس بأن حالتها يتم تقييمها يوماً بيوم، وستحل اللاعبة البديلة دولسي كايلور محل ريفيرا في الفريق المكون من خمس لاعبات.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الأميركي للسيدات، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثامن على التوالي في منافسات الفرق ببطولة العالم، في التصفيات، الأحد.

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