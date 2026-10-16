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الدوري الإيطالي: فروزينوني يعود إلى سكة الانتصارات ويرتقي خامساً

رايموندو لاعب فروزينوني يحتفل بتسجيله الهدف الثالث في المباراة (إ.ب.أ)
رايموندو لاعب فروزينوني يحتفل بتسجيله الهدف الثالث في المباراة (إ.ب.أ)
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الدوري الإيطالي: فروزينوني يعود إلى سكة الانتصارات ويرتقي خامساً

رايموندو لاعب فروزينوني يحتفل بتسجيله الهدف الثالث في المباراة (إ.ب.أ)
رايموندو لاعب فروزينوني يحتفل بتسجيله الهدف الثالث في المباراة (إ.ب.أ)

عاد فروزينوني الصاعد حديثا الى دوري الأضواء إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ساسوولو 4-2 الجمعة، في المباراة الافتتاحية للمرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وفرض المهاجم المتألق الشاب أنتونيو رايموندو ابن الـ 22 عاما نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية لصالح فروزينوني الذي يلعب معه على سبيل الاعارة قادما من بولونيا (26 و30 و57)، بعدما كان زميله جاكومو كالو قد افتتح التسجيل (9).

ورفع رايموندو رصيده إلى 7 أهداف في نفس عدد المباريات في الدوري، ليتربع على صدارة الهدافين أمام الهولندي دولين مالين مهاجم روما (6)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس قائد إنتر الذي سيغيب عن الملاعب بسبب الاصابة، والبرتغالي غوستافو فاريلا لاعب فينيتسيا ودانييل مالديني من كالياري برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وسجل دومينيكو بيراردي (15) والنروجي كريستيان ثورستفيت (37) هدفي ساسوولو.

ورفع فروزينوني الذي كان خسر أمام نابولي 3-0 في المرحلة الماضية رصيده إلى 13 نقطة ليصعد للمركز الخامس موقتا، فيما تجمد رصيد ساسوولو الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الـ "سيري أ" (هزيمتان وتعادل) عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

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أتلتيكو «معجب» بأداء جوناثان... ويخطط لضمه من اليوفي

جوناثان خلال مشاركته في مباراة مانشستر يونايتد ضمن دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)
جوناثان خلال مشاركته في مباراة مانشستر يونايتد ضمن دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)
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أتلتيكو «معجب» بأداء جوناثان... ويخطط لضمه من اليوفي

جوناثان خلال مشاركته في مباراة مانشستر يونايتد ضمن دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)
جوناثان خلال مشاركته في مباراة مانشستر يونايتد ضمن دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

أفادت تقارير إسبانية بأن أتلتيكو مدريد قد أبدى إعجابه بأداء جوناثان ديفيد، المعار من يوفنتوس الإيطالي، خلال مشاركاته الأولى مع الفريق، وأن النادي يخطط بالفعل لضمه نهائيًا بنهاية موسم 2026 / 2027.

وانضم ديفيد إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اللاعب الكندي الدولي قد لعب موسمًا واحدًا فقط في الدوري الإيطالي، حيث انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليل الفرنسي، لكنه لم يوفق في تلبية التوقعات في الدوري الإيطالي رغم تسجيله ستة أهداف وصناعته أربعة أهداف.

وسُمح له بالرحيل على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، والذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو، ووفقًا لتقارير من صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فقد قرر أتلتيكو مدريد بالفعل رغبته في جعل بقاء ديفيد دائمًا.

وهناك احتمال أن يحاول أتلتيكو التفاوض مع يوفنتوس بشأن السعر، لكن "ريليفو" تزعم أن النادي الإسباني قد خصص بالفعل 25 مليون يورو من ميزانية العام المقبل للتعاقد الدائم مع ديفيد من يوفنتوس.

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الدوري الإسباني إسبانيا
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تولوز يهزم لومان بثلاثية في الدوري الفرنسي

لاعبو تولوز يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
لاعبو تولوز يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
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تولوز يهزم لومان بثلاثية في الدوري الفرنسي

لاعبو تولوز يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
لاعبو تولوز يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)

تغلب تولوز على مضيفه لومان 3 / صفر، الجمعة في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وأحرز الكندي جيسن رووي الهدف الأول في الدقيقة 46، ثم أضاف النرويجي آرون دونوم هدفا ثانيا في الدقيقة 59، وسجل الدنماركي كاسبر تنجستيد الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ورفع هذا الفوز رصيد تولوز إلى 9 نقاط في المركز السابع، وهو الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم، أما لومان فلديه 6 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف عن مارسيليا الرابع عشر، قبل نهاية الجولة.

ويستقبل تولوز في الجولة المقبلة فريق تروا في 24 أكتوبر(تشرين الأول)، أما لومان فيحل ضيفا على أوكسير في اليوم التالي.

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الدوري الفرنسي فرنسا
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ليفانتي يتعادل مع لاكورونيا في الدوري الإسباني

جانب من المواجهة (إ.ب.أ)
جانب من المواجهة (إ.ب.أ)
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ليفانتي يتعادل مع لاكورونيا في الدوري الإسباني

جانب من المواجهة (إ.ب.أ)
جانب من المواجهة (إ.ب.أ)

تعادل ليفانتي مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1/1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ورفع ليفانتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر، بفارق نقطة خلف كل من سيلتا فيغو وأتلتيك بلباو وفياريال وإسبانيول ورايو فاييكانو وخيتافي وراسينغ وأوساسونا.

على الجانب الآخر، رفع ديبورتيفو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز السابع.

وتقدم ديبورتيفو في الدقيقة 63 عن طريق بيل نسونجو، ثم أدرك ليفانتي التعادل في الدقيقة 82 عن طريق داني رينكوينا.

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