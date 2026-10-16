تولوز يهزم لومان بثلاثية في الدوري الفرنسي

تغلب تولوز على مضيفه لومان 3 / صفر، الجمعة في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وأحرز الكندي جيسن رووي الهدف الأول في الدقيقة 46، ثم أضاف النرويجي آرون دونوم هدفا ثانيا في الدقيقة 59، وسجل الدنماركي كاسبر تنجستيد الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ورفع هذا الفوز رصيد تولوز إلى 9 نقاط في المركز السابع، وهو الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم، أما لومان فلديه 6 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف عن مارسيليا الرابع عشر، قبل نهاية الجولة.

ويستقبل تولوز في الجولة المقبلة فريق تروا في 24 أكتوبر(تشرين الأول)، أما لومان فيحل ضيفا على أوكسير في اليوم التالي.