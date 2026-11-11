سان جيرمان يتطلع لضم جريجور كوبيل حارس دورتموند

أشارت تقارير إخبارية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يخطط للتعاقد مع جريجور كوبيل، حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني.
ويأتي ذلك في إطار سعي سان جيرمان، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، لتعزيز صفوفه قبل فترات الانتقالات المقبلة، حيث بدأ فريق العاصمة الفرنسية بالفعل في التواصل مع الحارس الدولي السويسري لبحث إمكانية انتقاله إلى صفوفه.
ويستكشف سان جيرمان السوق الألمانية بحثاً عن مواهب من الطراز الأول، بهدف تدعيم مركز حراسة المرمى بشكل شامل.
وفي ظل استمرار الغموض حول مستقبل لوكاس شيفالييه في الفريق، وجد سان جيرمان نفسه مضطراً لتحديد أهداف بديلة في مختلف أنحاء أوروبا، إذ يضع المسؤولون الرياضيون في النادي تأمين حارس مرمى يمكن الاعتماد عليه كأولوية قصوى.
ووفقاً لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية، يراقب سان جيرمان من كثب حارس مرمى دورتموند، جريجور كوبيل، حيث لفت الحارس 28 عاماً أنظار الإدارة الباريسية بفضل أدائه القوي في بداية الموسم الحالي، حيث شارك في تسع مباريات ضمن الدوري الألماني (بوندسليغا).
ويبدو أن اهتمام النادي الباريسي يتجاوز كونه مجرد تكهنات أو إشاعات عابرة، إذ تشير مصادر إلى أن الإدارة العليا للنادي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لدراسة الجوانب المالية واللوجستية لإتمام هذه الصفقة الكبرى، في خطوة استباقية استعداداً لفترات الانتقالات القادمة.
وتفيد التقارير بأن ممثلي سان جيرمان أجروا عدة جولات من المفاوضات مع كوبيل وفريقه المقرب خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تعكس هذه الاتصالات الأولية جدية النادي في إقناع الحارس السويسري، الذي يحظى بتقدير كبير، بالرحيل عن ألمانيا والانضمام لصفوف فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ومنذ وصوله إلى منطقة الرور في عام 2021، أثبت كوبيل باستمرار أنه حارس من طراز رفيع، فبعد انتقاله الناجح من نادي شتوتغارت، رسخ الحارس السويسري مكانته بوصفه واحداً من أكثر الحراس موثوقية وحضوراً في الدوري الألماني، وهو ما لفت أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى.
ورغم الاهتمام المتزايد والواضح من جانب باريس، فإن الحصول على خدمات كوبيل ربما يكون عملية معقدة، حيث يبدي بوروسيا دورتموند إصراراً على الاحتفاظ بحارسه المتألق، ويعمل بجدية لضمان استمراره مع الفريق على المدى الطويل.
وفي الوقت الراهن، يتعين على النادي الباريسي الانتظار لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيقرر تمديد عقده أم سيسعى لخوض تجربة جديدة خارج ألمانيا.
ويخوض دورتموند حالياً مفاوضات متقدمة مع كوبيل بشأن تمديد عقده بشروط مالية مجزية، رغم أن عقده الحالي يمتد بالفعل حتى صيف عام 2028.
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«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
مانشستر سيتي بين الضغوط النفسية والارتباك التكتيكي... أين تكمن المشكلة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340145-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9%D8%9F
مانشستر سيتي بين الضغوط النفسية والارتباك التكتيكي... أين تكمن المشكلة؟
تتابع الهزائم قد يؤدي إلى تراجع الكفاءة الجماعية (رويترز)
يواجه المدرب إنزو ماريسكا تحدياً كبيراً لإعادة مانشستر سيتي إلى المسار الصحيح، بعدما تحولت البداية المثالية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى سلسلة من النتائج السلبية، أثارت تساؤلات بشأن تأثير الضغوط النفسية والقضايا القانونية على اللاعبين، إلى جانب مشكلات تكتيكية بدأت تظهر بوضوح داخل الملعب.
ومنحت فترة التوقف الدولي الحالية المدرب الإيطالي فرصة لالتقاط الأنفاس والعمل على معالجة الاختلالات التي ظهرت في فريقه، بعدما استهل مهمته خلفاً للإسباني بيب غوارديولا بتحقيق سبعة انتصارات متتالية، في أفضل بداية للنادي على الإطلاق في المسابقة، قبل أن يتلقى ثلاث هزائم متتالية أبعدته بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر، الذي يقدم مستويات قوية في سعيه إلى الاحتفاظ باللقب.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه سيتي على الجانب الفني، إذ تأتي النتائج المتراجعة في ظل استمرار تداعيات القضية المتعلقة بمخالفات القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي عن إدانة النادي بخرق تلك القواعد، في انتظار نتيجة الاستئناف والعقوبات المحتملة.
ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، يرى اختصاصي علم النفس الرياضي الدكتور بول مكارثي أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل النادي يمكن أن تنعكس على تركيز اللاعبين وأدائهم، موضحاً أن اللاعبين، مثل غيرهم، يتحدثون عما يدور في حياتهم والأحداث التي تشغل الرأي العام، وهو ما يفتح المجال أمام تداول الأخبار والشائعات داخل المجموعة.
وقال مكارثي، الذي يمتلك خبرة تمتد إلى 25 عاماً في العمل مع أندية كبرى في إنجلترا واسكوتلندا وألمانيا وفرنسا، إن تتابع الهزائم قد يؤدي إلى تراجع ما وصفه بـ«الكفاءة الجماعية»، أي إيمان أفراد الفريق بقدرتهم المشتركة على تحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن النجاحات السابقة لا تمنع اهتزاز هذه الثقة عندما تتوالى النتائج السلبية.
وأضاف أن عدم معرفة ما سيحدث مستقبلاً قد يكون أكثر إثارة للضغط النفسي من تلقي أخبار سيئة بشكل مباشر، لأن حالة الانتظار تحرم الأشخاص من الشعور بالسيطرة على أوضاعهم. وأوضح أن اللاعبين يذهبون إلى التدريبات ويخوضون المباريات، بينما تبقى القضية القانونية خارج نطاق مسؤوليتهم، لكنها قد تظل حاضرة في أذهانهم.
وعلى أرض الملعب، تبدو المؤشرات أكثر وضوحاً، بعدما استقبل سيتي 13 هدفاً في أول عشر مباريات بالدوري، وهي الحصيلة الأسوأ له في هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 2008 - 2009، عندما اهتزت شباكه 16 مرة. كما ارتفعت الأخطاء الفردية بصورة لافتة، بعدما خاض الفريق مبارياته السبع الأولى من دون أن يتسبب أي خطأ فردي في استقبال هدف، قبل أن تسهم أربعة أخطاء من اللاعبين في أهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة.
وكان سيتي قد فاز على ليفربول، رغم النقص العددي في صفوف الأخير، عقب فترة التوقف الدولي السابقة، ثم تجاوز إيبسويتش بصعوبة، لكنه خسر بعد ذلك أمام أستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست، في سلسلة كشفت هشاشة دفاعية ومشكلات في التعامل مع التحولات الهجومية للمنافسين.
وتبرز في الجانب التكتيكي طريقة اللعب التي يعتمدها ماريسكا، إذ يتجه إلى استخدام شكل هجومي متقدم يتحول خلال الاستحواذ إلى 3 - 1 - 6، بدلاً من الاعتماد على لاعبي ارتكاز في وسط الملعب، مع الدفع بعدد أكبر من اللاعبين في الثلث الأخير. ورغم أن هذا التوجه يمنح الفريق خيارات هجومية واسعة وقدرة أكبر على الضغط، فإن نجاحه يرتبط بمدى ملاءمة خصائص اللاعبين للأدوار المطلوبة منهم.
ويأتي إليوت أندرسون في مقدمة الأسماء التي تثير التساؤلات، بعدما انتقل من نوتنغهام فورست مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، مع إنزو فرنانديز، في صفقة تعكس حجم استثمارات النادي خلال الصيف. فالأول اعتاد اللعب بحرية أكبر في وسط الملعب، مستفيداً من قوته البدنية وقدرته على الضغط والتقدم، لكنه بات مطالباً بأداء دور لاعب الارتكاز المتأخر لتعويض رحيل رودري.
ورغم المستويات الجيدة التي قدمها أندرسون في فترات من الموسم، فإن التكيف مع هذا الدور يحتاج إلى وقت، كما حدث مع رودري عندما انضم إلى سيتي. وتظهر المشكلة عندما يندفع أندرسون لملاحقة لاعبي المنافس أو محاولة افتكاك الكرة، تاركاً مساحة في عمق الوسط يستغلها الخصوم من خلال سحب اللاعب بعيداً عن موقعه، ثم تمرير الكرة إلى المساحة التي أخلاها.
وتزداد صعوبة المهمة مع اعتماد سيتي على الضغط المتقدم والرقابة الفردية في كثير من الأحيان، وهو ما يفرض على أندرسون تغطية مساحات واسعة، في وقت لا يحصل فيه دائماً على الدعم البدني الكافي من زملائه في خط الوسط.
أما فرنانديز، الذي يشغل أحد مراكز الوسط الثلاثة، فيميل إلى التقدم المتكرر من دون كرة نحو المناطق الهجومية، وهو ما قد يترك الفريق في بعض الأحيان بعدد محدود من اللاعبين خلف الكرة. وعندما ينجح المنافس في تجاوز الضغط الأول، يجد مساحات مناسبة لتنفيذ هجمات مرتدة، خصوصاً في ظل ابتعاد أندرسون عن موقعه المركزي.
وكان ماريسكا قد أشار، عقب الخسارة أمام نوتنغهام فورست، إلى أن الفريق يستقبل الهجمات المرتدة عندما يفقد الكرة ولا ينجح في الفوز بالالتحامات، في إشارة إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بشكل الفريق، وإنما أيضاً بطريقة تعامله مع فقدان الاستحواذ.
وتشمل المخاوف كذلك بناء الهجمات من الخلف، إذ لا يُعرف الحارس جيانلويجي دوناروما بقدرته الاستثنائية على التعامل مع الكرة بقدميه، كما ارتكب بعض المدافعين أخطاء مكلفة تحت ضغط المنافسين أثناء محاولة إخراج الكرة من المناطق الدفاعية.
وكان غوارديولا قد اعتمد في الموسم الماضي على منح لاعبي الوسط مسؤوليات أكبر في بناء اللعب لتجاوز مثل هذه الصعوبات، لكن رحيل رودري وبرناردو سيلفا، ترك فراغاً واضحاً، خصوصاً أن الأخير كان يتراجع إلى الخلف لاستلام الكرة ونقلها من منطقة الدفاع إلى وسط الملعب، مستفيداً من قدرته على تجاوز ضغط المنافسين.
وفي هذا السياق، لا يبدو أندرسون قادراً بمفرده على تعويض الدور الذي كان يؤديه برناردو سيلفا في بناء الهجمات، رغم جودته وإمكاناته، فيما قد يمثل أيوب بوعدي خياراً إضافياً لماريسكا، بعدما أظهر قدرة على التعامل مع الضغط خلال مواجهة البرازيل في كأس العالم.
وبين الضغوط النفسية المرتبطة بمستقبل القضية المالية، والتراجع في الثقة بعد سلسلة الهزائم، والاختلالات التي ظهرت في وسط الملعب وبناء اللعب، تبدو مهمة ماريسكا أكبر من مجرد استعادة النتائج. فالمدرب الإيطالي مطالب بإيجاد توازن بين طموحه الهجومي وتأمين المناطق الدفاعية، في وقت لا يملك فيه سيتي رفاهية إهدار مزيد من النقاط إذا أراد البقاء قريباً من سباق اللقب.
مانشستر يونايتد «يتوصل إلى اتفاق شفهي» مع بوكتينيو لخلافة كاريكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340144-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83
مانشستر يونايتد «يتوصل إلى اتفاق شفهي» مع بوكتينيو لخلافة كاريك
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
توصّل مانشستر يونايتد إلى «اتفاق شفهي مبدئي» مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو لخلافة مايكل كاريك في منصب المدرب؛ في محاولة لإنقاذ موسم العملاق الإنجليزي المتعثر.
وأصبح مستقبل كاريك في «أولد ترافورد» موضع تكهنات واسعة بعد أسوأ بداية موسم ليونايتد منذ 40 عاماً، إذ يقبع الفريق في منطقة الهبوط، عقب سلسلة من 8 مباريات دون أي فوز.
ورغم استمرار كاريك في منصبه حتى الآن، يُعتقد أن مصيره سيُحسَم خلال اجتماع يُعقَد الأربعاء في موناكو بحضور المساهم النافذ جيم راتكليف، والرئيس التنفيذي عمر برادة، ومدير كرة القدم جايسون ويلكوكس.
وتشير التقارير إلى أن برادة وويلكوكس يميلان إلى إقالة كاريك.
ويملك بوكتينيو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي، بعدما أشرف سابقاً على تدريب ساوثمبتون وتوتنهام وتشيلسي.
لكن المدرب، البالغ 54 عاماً، كان قد وقّع، قبل 3 أشهر فقط، عقداً جديداً مع الاتحاد الأميركي يمتد حتى «مونديال 2030». وسيكون الأخير مستحقاً لتعويض مالي في حال انتقاله إلى مانشستر، إذ تتضمن شروط عقده بنداً جزائياً تبلغ قيمته 10 ملايين دولار.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، الأربعاء، أن يونايتد توصّل إلى اتفاق شفهي مبدئي مع بوكتينيو، الذي ارتبط اسمه مراراً بتدريب النادي في مناسبات سابقة.
وشوهد كاريك، الأربعاء، في مركز تدريبات كارينغتون، لكن المؤشرات توحي بأن رحيله بات مسألة وقت.
وكان كاريك (45 عاماً) قد نجا من الإقالة، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد الخسارة على أرضه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة، لكنه تلقّى بعد ذلك هزيمة أمام تشيلسي 0-2، قبل أن ينجو فريقه بفوز مثير على روما الإيطالي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان متأخراً بهدفين.
وبدا كاريك في طريقه إلى الرحيل عندما تأخر فريقه مرتين بفارق هدفين أمام أستون فيلا، الأحد، غير أن تسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع وانتزاع تعادل مثير 4-4 عُدَّا مؤشراً على استمرار دعم اللاعبين له.
ومع ذلك، يبدو التغيير وشيكاً، في ظل ربط أسماء عدة بمنصب المدرب، من بينها المدرب السابق لنيوكاسل إيدي هاو، والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، والمدرب الألماني يوليان ناغلسمان.
وسيستغلّ يونايتد فترة التوقف الدولي الممتدة لأسبوعين لحسم ملف المدرب قبل العودة إلى المنافسات بمواجهة غريمه التقليدي ليفربول في 22 من الشهر الحالي.
ويقبع يونايتد في المركز الثامن عشر، وهو أسوأ ترتيب له بعد 10 مباريات من موسم في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 1986-1987، حين كان في المركز العشرين.
وكان كاريك قد عُيّن مدرباً دائماً، خلال الصيف، بعد قيادته الفريق إلى المركز الثالث في الدوري خلال فترة تولِّيه المهمة بشكل مؤقت، ونال آنذاك إشادة واسعة لإعادة الاستقرار إلى الفريق عقب إقالة البرتغالي روبن أموريم في يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن أداء الفريق تراجع، بشكل ملحوظ، في هذا الموسم، وسط انتقادات لسياسة التعاقدات، إذ اقتصر نشاط يونايتد الصيفي على ضم لاعبي الوسط البلجيكي يوري تيليمانس والكاميروني كارلوس باليبا والبرازيلي أندريه سانتوس، رغم الحاجة الواضحة لتعزيز الخط الهجومي.
كما واجه كاريك صعوبات في ضبط غرفة الملابس، إذ استبعد القائد البرتغالي برونو فرنانديش بعد انتقاده أساليب مدربه عقب الخسارة أمام كومو الإيطالي 1-4 في دوري الأبطال، كما أبعد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس بعد انتقاده إدارة النادي بسبب ضعف التعاقدات.
ورغم النتائج السلبية، حافظت جماهير يونايتد، إلى حد كبير، على دعمها لكاريك، موجهة غضبها نحو مُلاك النادي من عائلة غلايزر، إضافة إلى راتكليف واللاعبين الذين أخفقوا في تلبية التوقعات.
تصفيات أمم أفريقيا: حقبة جديدة لمصر... والمغرب لحسم التأهل... وقمة عربية
يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر بعد إقالة حسام حسن عندما يواجه ملاوي (منتخب مصر)
يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر بعد إقالة حسام حسن عندما يواجه ملاوي، كما يسعى المغرب لحسم التأهل، ويصطدم منتخب تونس، المتعثر، بليبيا، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا 2027 لكرة القدم.
وتسعى منتخبات المغرب وساحل العاج وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، التي حصدت العلامة الكاملة في الجولتين السابقتين، إلى ضمان بطاقة التأهل للنسخة المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.
ويتطلع المنتخب المصري إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية، عندما يواجه ملاوي الجمعة على استاد «القاهرة»، ثم الثلاثاء المقبل على ملعب «بينغو» في ليلونغوي في الجولتين الثالثة والرابعة، طمعاً في حسم التأهل مبكراً.
وكان الاتحاد المصري قد عيّن ماهر مديراً فنياً للمنتخب، السبت، عقب إقالة حسام حسن، بعد جدل كبير حول أمور انضباطية منذ نهاية «مونديال 2026».
وأعاد ماهر، في تشكيلته الأولى للمنتخب، لاعبين من أصحاب الخبرة، لا سيما حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، وثنائي الزمالك محمود حمدي «الونش» ومحمد شحاتة، ومحمود حسن «تريزيجيه»، جناح الرياض السعودي، وناصر ماهر، لاعب وسط بيراميدز، كما ضم مهاجم مودرن محمود ممدوح للمرة الأولى.
ويلتقي في المجموعة نفسها مرتين أنغولا وجنوب السودان.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا بالقاهرة، وفوز على جنوب السودان 5-0 في جوبا.
ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر، الجمعة، على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء، ثم الثلاثاء بالرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ويتصدر «أسود الأطلس» الترتيب بـ6 نقاط من مباراتين أمام الغابون والنيجر، ولكل منهما 3 نقاط، وليسوتو بلا نقاط في المركز الأخير.
وعرفت تشكيلة مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي غيابات مؤثرة، في مقدمتها إسماعيل صيباري وعز الدين أوناحي.
وأعاد وهبي مهاجم الاتحاد السعودي يوسف النصيري ولاعب لاتسيو الإيطالي رضا بلحيان إلى الفريق، كما استدعى الموهبة الشابة أيوب أوفقير للمرة الأولى.
وأكد أوفقير رغبته في تقديم الإضافة على المستوى الهجومي، والإسهام في إسعاد الجماهير المغربية، وأضاف لموقع «الاتحاد المغربي»: «أريد تسجيل كثير من الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، ومساعدة زملائي والمدرب والمغرب والجماهير، حتى نكون جميعاً سعداء».
في المقابل، أقر مدرب النيجر الجزائري نبيل نغيز بصعوبة المواجهتين، مشدداً في الوقت ذاته على أن حظوظ فريقه قائمة رغم قوة المنافس.
وتلتقي في المجموعة نفسها الغابون مع ليسوتو.
ويأمل المنتخب الجزائري في تصحيح مساره وحصد النقاط الكاملة والاقتراب من النهائيات، عندما يواجه نظيره التوغولي، السبت، على ملعب «حسين آيت أحمد» في تيزي وزو، ثم الثلاثاء في لومي، ضمن المجموعة التاسعة.
وفقد منتخب «محاربي الصحراء» 3 لاعبين في اليومين السابقين للإصابة، ويتعلق الأمر بكل من بشير بلومي مهاجم هال سيتي الإنجليزي وجوان حجام لاعب وسط برايتون الإنجليزي وهشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي.
وكان المدرب إبراهيم حمداني قد استبعد الحارس لوكا زيدان وريان آيت نوري ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي.
وفتحت الغيابات الباب أمام أسماء جديدة للانضمام للمنتخب، ولا سيما فاهم بن عيسى يحيى (24 عاماً) مدافع مانتوفا الإيطالي.
وتملك الجزائر 4 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة أمام كل من زامبيا وتوغو، ولكل منهما 3 نقاط وبورندي أخيرة بنقطة.
وتتجه الأنظار إلى القمة بين منتخبي تونس وليبيا، ضمن المجموعة الثامنة، الجمعة، على ملعب «الطيب المهيري» في صفاقس، ثم الثلاثاء في طرابلس الغرب.
ويدخل المنتخبان المباراتين بظروف مشابهة بعد إخفاقهما في الفوز في الجولتين السابقتين، وتتصدر أوغندا الترتيب بـ4 نقاط أمام بوتسوانا الثانية بنقطتين، وبفارق الأهداف عن تونس الثالثة، وليبيا الرابعة بنقطة وحيدة.
ويعي معين الشعباني مدرب «نسور قرطاج» خطورة الموقف، وأن المنتخب لا يتحمل أي إهدار للنقاط مجدداً.
وسيفتقد للمهاجم حازم مستوري بسبب الإصابة، ليحل بدلاً منه الصادق قديدة لاعب نادي الأفريقي.
وقرر عدم استدعاء مجموعة من اللاعبين، أبرزهم إلياس العاشوري لاعب سان دييغو الأميركي لأسباب انضباطية، وكذلك يان فاليري وحمزة رفيعة، ويغيب حنبعل المجبري نجم الفريق ولاعب بيرنلي الإنجليزي للإصابة.
من جهته، يدخل منتخب «فرسان المتوسط» المواجهتين على وقع ضغوط كبيرة، لكونه مطالباً بعدم التفريط بأي نقطة، في ظل الحسابات المعقدة في المجموعة.
ويعوّل المنتخب الليبي على معرفة عدد من عناصره بالكرة التونسية نتيجة احتراف عدد كبير منهم في الفرق التونسية، وفي مقدمهم حمدو الهوني لاعب الترجي السابق، وعلي يوسف لاعب الأفريقي قبل الانتقال إلى نانت الفرنسي، وأسامة الشريمي.
وقال السنغالي يوسف دابو، مدرب منتخب ليبيا في تصريحات صحافية: «لدينا فريق جيد جداً، ويجب أن نؤمن بأنفسنا وبفرصنا، ولكن يجب ألا نتعامل مع منتخب تونس على أنه فريق ضعيف لأنه ليس كذلك. إنه فريق كبير في القارة الأفريقية».
وتلتقي السبت أوغندا مع بوتسوانا.
وتتطلع السنغال إلى مواصلة انتصاراتها، بعد تعثرها في أول مباراة بالتعادل؛ حيث تضرب موعداً قوياً مع السودان، الخميس، في دكار ضمن المجموعة العاشرة.
وتتألف تشكيلة «صقور الجديان»، بقيادة المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه، بغالبيتها المطلقة من لاعبين يلعبون في الدوري المحلي، ولا سيما في ناديي الهلال والمريخ.
وفي المجموعة الثالثة، تأمل ساحل العاج في الاقتراب من النهائيات عندما تواجه غامبيا ولكل منهما 6 نقاط، في حين تسعى غانا إلى استعادة توازنها وحظوظها عندما تواجه الصومال.