أستون فيلا يمطر شباك فنربخشة بسداسية في دوري الأبطال

واصل أستون فيلا الإنجليزي انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه فنربخشة التركي بستة أهداف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

وافتتح السويسري يوهانمانزامبي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، مستغلاً ارتباك دفو (39)، عبر تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، عجز الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس نيكولاس جاكسون تقدم أستون فيلا بهدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و39، عبر تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، عجز الحارس البرازيلي إيدرسون مورايسس، حارس مانشستر سيتي السابق، عن التصدي لهما، لينهي الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض تفوقهم، وأضاف روس باركلي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد أربع دقائق ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

أوغنين ميموفيتش لاعب فنربخشة في صراع على الكرة مع آرون وان بيساكا لاعب أستون فيلا (أ.ب).

واختتم تامي أبراهام مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، ليكمل أستون فيلا انتصاره العريض ويحافظ على سجله المثالي في البطولة.

ورفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط من انتصارين، بعدما استهل مشواره بالفوز خارج أرضه على كلوب بروج البلجيكي 3-2، فيما تجمد رصيد فنربخشة عند نقطة واحدة، حصدها من تعادله مع روما الإيطالي 1-1 في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثالثة، المقررة يومي 20 و21 أكتوبر (تشرين الأول)، يستضيف فنربخشة فريق سلافيا براغ التشيكي، فيما يستقبل أستون فيلا ضيفه فيكينغ النرويجي، سعياً إلى مواصلة انطلاقته المثالية في المسابقة القارية.