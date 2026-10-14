باريس سان جيرمان يضرب مانشستر سيتي برباعية في ليلة أوروبية مثيرة

عاد باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بانتصار ثمين من ملعب «الاتحاد»، بعدما تغلب على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 4-2، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، في أول ظهور أوروبي للفريق الإنجليزي منذ أزمته المتعلقة بمخالفات القواعد المالية.

وسجل أهداف الفريق الباريسي ديزيريه دويه (13)، وعثمان ديمبيليه (15)، والبرتغالي فيتينيا (32)، وماغنيس أكليوش (63)، فيما أحرز النرويجي إرلينغ هالاند هدفي مانشستر سيتي (53 و75)، رافعاً رصيده إلى 61 هدفاً في 60 مباراة بدوري الأبطال.

ماغنيس أكليوش يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الرابع لباريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

وواصل باريس سان جيرمان عروضه الهجومية القوية، بعدما استهل مشواره بفوز كبير على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن ثمانية فرق، أبرزها برشلونة وليفربول وريال مدريد.

في المقابل، تلقى مانشستر سيتي خسارته الأولى في البطولة، بعدما افتتح مشواره بالفوز على بورتو البرتغالي 2-0، وسط تداعيات إدانته بأكثر من 100 مخالفة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

أيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي في صراع على الكرة مع فيتينيا وديزيريه دويه لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)

وكان أصحاب الأرض قريبين من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12، عندما ارتطمت محاولة الغاني أنطوان سيمينيو بالعارضة، إثر ارتباك الحارس الروسي ماتفي سافونوف في التعامل مع ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني إنزو فرنانديز.

لكن الرد الباريسي جاء سريعاً، إذ افتتح دويه التسجيل بعد دقيقة واحدة، مستغلاً هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة أرضية متقنة عجز الإيطالي جانلويجي دوناروما، الحارس السابق لباريس سان جيرمان، عن التصدي لها.

ولم تمضِ سوى دقيقتين حتى ضاعف ديمبيليه تقدم الضيوف، بعدما تابع من مسافة قريبة عرضية دويه، ليضع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي في موقع مريح.

وكاد المغربي أشرف حكيمي أن يضيف الهدف الثالث، لكن القائم الأيسر رد تسديدته في الدقيقة 31، قبل أن ينجح فيتينيا في تعزيز التقدم بعد دقيقة واحدة، بتسديدة مقوسة رائعة إثر تمريرة من وارن زاير إيمري.

وقبل نهاية الشوط الأول، تصدى سافونوف لمحاولة خطيرة من البلجيكي جيريمي دوكو، ليحافظ على تقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

حسرة النرويجي إرلينغ هالاند بعد تسجيل ماغنيس أكليوش الهدف الرابع لباريس سان جيرمان (أ.ب)

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى مدرب سيتي إنزو ماريسكا ثلاثة تبديلات، في محاولة لتغيير مسار المباراة، وبدأ الفريق الإنجليزي بفرض ضغط هجومي أسفر عن تقليص الفارق عبر هالاند في الدقيقة 53، بضربة رأس إثر عرضية من السنغالي إيليمان نداي.

غير أن باريس سان جيرمان أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 63، عندما أطلق أكليوش تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من ديمبيليه.

ورفض سيتي الاستسلام، وكثف محاولاته الهجومية، إذ أبعد البرتغالي نونو مينديش كرة الكرواتي يوشكو غفارديول من على خط المرمى في الدقيقة 70، قبل أن يحرم القائم إنزو فرنانديز من التسجيل، ثم تتصدى العارضة لمحاولة رأسية من هالاند.

ونجح المهاجم النرويجي أخيراً في إضافة هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75، مستفيداً من تمريرة المغربي أيوب بوعدي داخل منطقة الجزاء، ليقلص الفارق إلى هدفين.

وفي الدقيقة الأخيرة، أهدر الإسباني فيران توريس فرصة إضافة هدف خامس للفريق الباريسي، بعدما تصدى دوناروما لركلة جزاء، لتنتهي المواجهة بفوز باريس سان جيرمان 4-2، مؤكداً تفوقه في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية.