روزه: خماسية تشيلسي درس قاسٍ لبورنموث

أعرب الألماني ماركو روزه، مدرب بورنموث الإنجليزي، عن أمله في أن تشكل الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي بنتيجة 1-5 نقطة تحول لفريقه، مطالباً لاعبيه بإظهار رد فعل قوي خلال المواجهة المرتقبة أمام شتورم غراتس النمساوي في الدوري الأوروبي.

ويستعد بورنموث لخوض أول مباراة أوروبية على أرضه في تاريخه، بعدما استهل مشاركته القارية بالفوز على ريال سوسيداد الإسباني 2-1، قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين محلياً، أمام ليفربول بهدف دون رد، ثم تشيلسي بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب «ستامفورد بريدج».

ويعاني بورنموث من بداية متعثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز الثامن عشر من دون تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الست الأولى، فيما يأمل روزه في استغلال المواجهة الأوروبية لاستعادة الثقة وتصحيح المسار.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحافي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء البريطانية»: «نريد أن نلعب ونُظهر رد فعلنا. بالنسبة إليَّ، الشيء الإيجابي الوحيد في مباراة تشيلسي هو أننا تلقينا صفعة قوية للاستفاقة».

وأضاف: «كانت مواجهة صعبة على ملعب ستامفورد بريدج، وعندما تبدأ المباراة بالطريقة التي بدأنا بها، تصبح المهمة أكثر صعوبة بكثير».

وتابع: «بعد المباراة، سادت حالة من خيبة الأمل العميقة بين الجميع. في المباريات السابقة كنا نتحدث دائماً عن أدائنا الجيد وعدم حصولنا على النقاط التي نستحقها، لكن هذه المرة تلقينا صفعة قوية، وعلينا إظهار رد فعل مناسب».

وشدد روزه على أهمية التماسك داخل الفريق خلال المرحلة الحالية، قائلاً: «نتحدث دائماً مع بعضنا بعضاً، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية. حتى في الأوقات الصعبة، علينا أن نبقى متحدين».

واختتم: «لسنا في وضع مريح من حيث النقاط في الدوري الإنجليزي، لكننا ندرك قدرتنا على تحقيق نتائج أفضل وحصد المزيد من النقاط، وعلينا أن نترجم ذلك إلى أداء داخل الملعب».