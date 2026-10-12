كاريك واثق من تجاوز عثرة يونايتد قبل موقعة أتلتيكو

أكد مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، أن نتائج فريقه جاءت دون مستوى التطلعات منذ بداية الموسم، لكنه أبدى ثقته بقدرة لاعبيه على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعيش يونايتد بداية متعثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما جمع 6 نقاط فقط من أول 6 مباريات، في أسوأ انطلاقة له بالمسابقة منذ موسم 1986-1987. ورغم ذلك، ظهر الفريق بصورة مختلفة قارياً عندما استهل مشواره في دوري الأبطال بفوز عريض على صباح الأذربيجاني برباعية دون رد، بينما بدأ أتلتيكو مدريد حملته بخسارة أمام ليفربول.

وقال كاريك، الذي تولى قيادة الفريق في يناير (كانون الثاني) خلفاً لروبن أموريم: «كنا ننتظر أكثر من ذلك بكثير، لكنني كنت أعلم أن الطريق لن يكون سهلاً دائماً. هذه المراحل الصعبة جزء طبيعي من أي مشروع، وعلينا أن نتعامل معها بالشكل الصحيح».

وأضاف: «حتى الفرق الناجحة تمر بفترات لا تسير فيها الأمور كما خطط لها. أتلتيكو نفسه مر بمثل هذه الظروف. قد يرى البعض ما نمر به كارثة، لكننا لا ننظر إليه بهذه الطريقة، بل نعده تحدياً علينا تجاوزه».

وتابع: «في المباريات الأخيرة كانت هناك تفاصيل صغيرة صنعت الفارق، وكان بإمكاننا التعامل بصورة أفضل مع بعض الأهداف التي استقبلناها. جماهيرنا تستحق الأفضل، وواجبنا أن نمنحها أسباباً للثقة. أنا مقتنع بأننا سنخرج أقوى من هذه الفترة».

وتلقى يونايتد دفعة معنوية قبل الثلاثاء بعودة المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت إلى قائمة الفريق بعد غياب طويل بسبب إصابة في الظهر، غير أن القلق لا يزال يحيط بملف الإصابات بعدما تعرض كل من كوبي ماينو ولوك شو للإصابة خلال التعادل 1 - 1 أمام توتنهام هوتسبير.