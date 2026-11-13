«كارثة مروعة»… الصحافة الفرنسية تقسو على زيدان وتمجّد إسبوزيتو

خرج الجميع تقريباً بتقييمات سلبية. فقد أعادت الهزيمة القاسية في ملعب سان سيرو المنتخب الفرنسي إلى أرض الواقع، وإلى وضع لم يعتد عليه منذ فترة طويلة.

ولم يكن السبب مجرد إخفاق خط الهجوم المدجج بالنجوم، رغم الغياب المؤثر لكل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بل لأن فرنسا، مع وجود زين الدين زيدان على مقاعد البدلاء، كانت تعتقد أنها في طريقها إلى أن تصبح منتخباً لا يُقهر.

لكن في النهاية، لم يصنع الفارق مايكل أوليسيه أو ديزيريه دويه أو برادلي باركولا، الذين دفع بهم زيدان، بل المهاجم الإيطالي بيو إسبوزيتو، الذي نال إشادة واسعة وتقييماً مرتفعاً من صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وتناولت الصحيفة الرياضية الفرنسية انهيار منتخب بلادها، ووصفت الهزيمة بأنها تتجاوز مسألة الغيابات ونقاط الضعف الدفاعية.

وكانت هذه الخسارة الأولى لزيدان، في مباراة منحته، بحسب وصف الصحيفة، «لمحة أولى عن مستقبل مشرق، ثم مشهداً من نهاية العالم».

وهكذا انتقل المدرب الجديد من «الحلم» إلى «الزوايا المظلمة لهزيمة مريرة».

وجاء ذلك بفعل المنتخب الإيطالي الذي نجح في محو كل ما قدمته فرنسا من إيجابيات، خلال شوط ثانٍ بدا فيه الفرنسيون كالأشباح.

لكن المسؤولية طالت زيدان أيضاً، الذي أطلقت عليه مجلة «سو فوت» لقب «زيزو المسيح»، في إشارة إلى الهالة الاستثنائية التي تحيط به في بلاده.

أما «ليكيب»، فمنحته أربع درجات في تقييمها، وهي تعادل خمس درجات وفق سلم التقييم الإيطالي.

وكتب الصحافي البارز فنسنت دولوك منتقداً قراراته: «نظرياً، عندما تصبح النتيجة 2-1، ينبغي للمدرب أن يغيّر شيئاً، وألا ينتظر حتى يتسع الفارق إلى هدفين. لكنه لم يفعل ذلك، لأنه لم يكن يؤمن بقدرته على قلب المباراة من خلال البدلاء».

وانتقدت أيضاً قراره منح ثلاثة لاعبين فرصة الظهور الأول، معتبرة ذلك «فكرة غير موفقة»، تعكس فوق ذلك «نهجاً انهزامياً مثيراً للدهشة».

ورأت أنه كان بإمكان زيدان الدفع بإدواردو كامافينغا في وقت مبكر، وربما الاستعانة بوارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن بدلاً من مالو غوستو.

وخلاصة التقييم أن زيدان «لم يجتز الاختبار».

والواقع أن عدداً قليلاً من لاعبيه نجح في الحصول على تقييمات مقبولة.

فقد نال دا كونيا سبع درجات، فيما حصل كل من أدريان رابيو وريان شرقي وبرادلي باركولا على خمس درجات.

مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان خلال مواجهة إيطاليا (أ.ف.ب)

أما مالو غوستو، فقد عاش ما وصفته الصحيفة بأنه «عذاب حقيقي»، واكتفت بمنحه درجتين.

وكانت صحيفة «لو باريزيان» أشد قسوة، إذ منحت الظهير الأيمن درجة ونصف درجة فقط.

وأصبح غوستو رمزاً لدفاع تحول إلى «ورشة بناء مفتوحة»، وفق توصيف صحيفتي «لوموند» و«لو فيغارو».

وشددت الأخيرة على أن «الأداء الجميل والإرادة لا يكفيان»، لأن الفرق الكبيرة مطالبة أيضاً بالتحلي بالحسم والواقعية أمام المرمى.

وهي الصفات التي أظهرها المنتخب الإيطالي، الذي وصفته «لو باريزيان» بأنه كان «شرساً».

وجاءت الإشادة الأكبر من نصيب بيو إسبوزيتو، الذي وصفته «ليكيب» بأنه «أحد أولئك المهاجمين الذين يبقون في ذاكرة المدافعين».

وأوضحت الصحيفة أسباب إعجابها بالمهاجم الإيطالي قائلة: «إنه يقاتل، ويحمي الكرة كما يفعل لاعب مخضرم، وفوق ذلك يسجل الأهداف».

وهذا تحديداً ما فعله أمام فرنسا، بعدما فرض على المدافعين دايو أوباميكانو وجاكيه أمسية شاقة.

ورسمت الصحيفة صورة لطريقة لعبه، مشيرة إلى أنه كان يقف في المقدمة، بينما يتمركز الآخرون خلفه، مع احتفاظه بتركيزه على تسجيل هدف التعادل بأسلوب يذكّر بالمهاجم الإيطالي السابق فيليبو إنزاغي.

لكن المقارنة الأكثر ملاءمة، بحسب الصحيفة، هي مع المهاجم الإيطالي السابق كريستيان فييري، بالنظر إلى بنيته الجسدية وحاسته التهديفية وأرقامه.

وأكدت أن إسبوزيتو أثبت امتلاكه الشجاعة اللازمة لتحمل المسؤولية الكبيرة التي تنتظره، بعدما أصبح المهاجم الذي تعوّل عليه إيطاليا بأكملها.

واختتمت إشادتها بمنحه ثماني درجات من عشر، في تقييم يعكس حجم تأثيره في المباراة، والتباين الكبير بين تألقه وإخفاق النجوم الفرنسيين.