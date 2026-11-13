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الرياضة رياضة عالمية

«كارثة مروعة»… الصحافة الفرنسية تقسو على زيدان وتمجّد إسبوزيتو

انتقدت قرارات المدرب ومنحت المهاجم الإيطالي ثماني درجات بعد سقوط فرنسا في سان سيرو

لاعب وسط منتخب إيطاليا دافيدي فراتيسي يحتفل بتسجيل هدف أمام فرنسا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
لاعب وسط منتخب إيطاليا دافيدي فراتيسي يحتفل بتسجيل هدف أمام فرنسا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
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«كارثة مروعة»… الصحافة الفرنسية تقسو على زيدان وتمجّد إسبوزيتو

لاعب وسط منتخب إيطاليا دافيدي فراتيسي يحتفل بتسجيل هدف أمام فرنسا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
لاعب وسط منتخب إيطاليا دافيدي فراتيسي يحتفل بتسجيل هدف أمام فرنسا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

خرج الجميع تقريباً بتقييمات سلبية. فقد أعادت الهزيمة القاسية في ملعب سان سيرو المنتخب الفرنسي إلى أرض الواقع، وإلى وضع لم يعتد عليه منذ فترة طويلة.

ولم يكن السبب مجرد إخفاق خط الهجوم المدجج بالنجوم، رغم الغياب المؤثر لكل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بل لأن فرنسا، مع وجود زين الدين زيدان على مقاعد البدلاء، كانت تعتقد أنها في طريقها إلى أن تصبح منتخباً لا يُقهر.

لكن في النهاية، لم يصنع الفارق مايكل أوليسيه أو ديزيريه دويه أو برادلي باركولا، الذين دفع بهم زيدان، بل المهاجم الإيطالي بيو إسبوزيتو، الذي نال إشادة واسعة وتقييماً مرتفعاً من صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وتناولت الصحيفة الرياضية الفرنسية انهيار منتخب بلادها، ووصفت الهزيمة بأنها تتجاوز مسألة الغيابات ونقاط الضعف الدفاعية.

وكانت هذه الخسارة الأولى لزيدان، في مباراة منحته، بحسب وصف الصحيفة، «لمحة أولى عن مستقبل مشرق، ثم مشهداً من نهاية العالم».

وهكذا انتقل المدرب الجديد من «الحلم» إلى «الزوايا المظلمة لهزيمة مريرة».

وجاء ذلك بفعل المنتخب الإيطالي الذي نجح في محو كل ما قدمته فرنسا من إيجابيات، خلال شوط ثانٍ بدا فيه الفرنسيون كالأشباح.

لكن المسؤولية طالت زيدان أيضاً، الذي أطلقت عليه مجلة «سو فوت» لقب «زيزو المسيح»، في إشارة إلى الهالة الاستثنائية التي تحيط به في بلاده.

أما «ليكيب»، فمنحته أربع درجات في تقييمها، وهي تعادل خمس درجات وفق سلم التقييم الإيطالي.

وكتب الصحافي البارز فنسنت دولوك منتقداً قراراته: «نظرياً، عندما تصبح النتيجة 2-1، ينبغي للمدرب أن يغيّر شيئاً، وألا ينتظر حتى يتسع الفارق إلى هدفين. لكنه لم يفعل ذلك، لأنه لم يكن يؤمن بقدرته على قلب المباراة من خلال البدلاء».

وانتقدت أيضاً قراره منح ثلاثة لاعبين فرصة الظهور الأول، معتبرة ذلك «فكرة غير موفقة»، تعكس فوق ذلك «نهجاً انهزامياً مثيراً للدهشة».

ورأت أنه كان بإمكان زيدان الدفع بإدواردو كامافينغا في وقت مبكر، وربما الاستعانة بوارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن بدلاً من مالو غوستو.

وخلاصة التقييم أن زيدان «لم يجتز الاختبار».

والواقع أن عدداً قليلاً من لاعبيه نجح في الحصول على تقييمات مقبولة.

فقد نال دا كونيا سبع درجات، فيما حصل كل من أدريان رابيو وريان شرقي وبرادلي باركولا على خمس درجات.

مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان خلال مواجهة إيطاليا (أ.ف.ب)

أما مالو غوستو، فقد عاش ما وصفته الصحيفة بأنه «عذاب حقيقي»، واكتفت بمنحه درجتين.

وكانت صحيفة «لو باريزيان» أشد قسوة، إذ منحت الظهير الأيمن درجة ونصف درجة فقط.

وأصبح غوستو رمزاً لدفاع تحول إلى «ورشة بناء مفتوحة»، وفق توصيف صحيفتي «لوموند» و«لو فيغارو».

وشددت الأخيرة على أن «الأداء الجميل والإرادة لا يكفيان»، لأن الفرق الكبيرة مطالبة أيضاً بالتحلي بالحسم والواقعية أمام المرمى.

وهي الصفات التي أظهرها المنتخب الإيطالي، الذي وصفته «لو باريزيان» بأنه كان «شرساً».

وجاءت الإشادة الأكبر من نصيب بيو إسبوزيتو، الذي وصفته «ليكيب» بأنه «أحد أولئك المهاجمين الذين يبقون في ذاكرة المدافعين».

وأوضحت الصحيفة أسباب إعجابها بالمهاجم الإيطالي قائلة: «إنه يقاتل، ويحمي الكرة كما يفعل لاعب مخضرم، وفوق ذلك يسجل الأهداف».

وهذا تحديداً ما فعله أمام فرنسا، بعدما فرض على المدافعين دايو أوباميكانو وجاكيه أمسية شاقة.

ورسمت الصحيفة صورة لطريقة لعبه، مشيرة إلى أنه كان يقف في المقدمة، بينما يتمركز الآخرون خلفه، مع احتفاظه بتركيزه على تسجيل هدف التعادل بأسلوب يذكّر بالمهاجم الإيطالي السابق فيليبو إنزاغي.

لكن المقارنة الأكثر ملاءمة، بحسب الصحيفة، هي مع المهاجم الإيطالي السابق كريستيان فييري، بالنظر إلى بنيته الجسدية وحاسته التهديفية وأرقامه.

وأكدت أن إسبوزيتو أثبت امتلاكه الشجاعة اللازمة لتحمل المسؤولية الكبيرة التي تنتظره، بعدما أصبح المهاجم الذي تعوّل عليه إيطاليا بأكملها.

واختتمت إشادتها بمنحه ثماني درجات من عشر، في تقييم يعكس حجم تأثيره في المباراة، والتباين الكبير بين تألقه وإخفاق النجوم الفرنسيين.

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دوري الأمم الأوروبية فرنسا إيطاليا

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«كارثة مروعة»… الصحافة الفرنسية تقسو على زيدان وتمجّد إسبوزيتو

لاعب وسط منتخب إيطاليا دافيدي فراتيسي يحتفل بتسجيل هدف أمام فرنسا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
لاعب وسط منتخب إيطاليا دافيدي فراتيسي يحتفل بتسجيل هدف أمام فرنسا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
TT
TT

«كارثة مروعة»… الصحافة الفرنسية تقسو على زيدان وتمجّد إسبوزيتو

لاعب وسط منتخب إيطاليا دافيدي فراتيسي يحتفل بتسجيل هدف أمام فرنسا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
لاعب وسط منتخب إيطاليا دافيدي فراتيسي يحتفل بتسجيل هدف أمام فرنسا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

خرج الجميع تقريباً بتقييمات سلبية. فقد أعادت الهزيمة القاسية في ملعب سان سيرو المنتخب الفرنسي إلى أرض الواقع، وإلى وضع لم يعتد عليه منذ فترة طويلة.

ولم يكن السبب مجرد إخفاق خط الهجوم المدجج بالنجوم، رغم الغياب المؤثر لكل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بل لأن فرنسا، مع وجود زين الدين زيدان على مقاعد البدلاء، كانت تعتقد أنها في طريقها إلى أن تصبح منتخباً لا يُقهر.

لكن في النهاية، لم يصنع الفارق مايكل أوليسيه أو ديزيريه دويه أو برادلي باركولا، الذين دفع بهم زيدان، بل المهاجم الإيطالي بيو إسبوزيتو، الذي نال إشادة واسعة وتقييماً مرتفعاً من صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وتناولت الصحيفة الرياضية الفرنسية انهيار منتخب بلادها، ووصفت الهزيمة بأنها تتجاوز مسألة الغيابات ونقاط الضعف الدفاعية.

وكانت هذه الخسارة الأولى لزيدان، في مباراة منحته، بحسب وصف الصحيفة، «لمحة أولى عن مستقبل مشرق، ثم مشهداً من نهاية العالم».

وهكذا انتقل المدرب الجديد من «الحلم» إلى «الزوايا المظلمة لهزيمة مريرة».

وجاء ذلك بفعل المنتخب الإيطالي الذي نجح في محو كل ما قدمته فرنسا من إيجابيات، خلال شوط ثانٍ بدا فيه الفرنسيون كالأشباح.

لكن المسؤولية طالت زيدان أيضاً، الذي أطلقت عليه مجلة «سو فوت» لقب «زيزو المسيح»، في إشارة إلى الهالة الاستثنائية التي تحيط به في بلاده.

أما «ليكيب»، فمنحته أربع درجات في تقييمها، وهي تعادل خمس درجات وفق سلم التقييم الإيطالي.

وكتب الصحافي البارز فنسنت دولوك منتقداً قراراته: «نظرياً، عندما تصبح النتيجة 2-1، ينبغي للمدرب أن يغيّر شيئاً، وألا ينتظر حتى يتسع الفارق إلى هدفين. لكنه لم يفعل ذلك، لأنه لم يكن يؤمن بقدرته على قلب المباراة من خلال البدلاء».

وانتقدت أيضاً قراره منح ثلاثة لاعبين فرصة الظهور الأول، معتبرة ذلك «فكرة غير موفقة»، تعكس فوق ذلك «نهجاً انهزامياً مثيراً للدهشة».

ورأت أنه كان بإمكان زيدان الدفع بإدواردو كامافينغا في وقت مبكر، وربما الاستعانة بوارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن بدلاً من مالو غوستو.

وخلاصة التقييم أن زيدان «لم يجتز الاختبار».

والواقع أن عدداً قليلاً من لاعبيه نجح في الحصول على تقييمات مقبولة.

فقد نال دا كونيا سبع درجات، فيما حصل كل من أدريان رابيو وريان شرقي وبرادلي باركولا على خمس درجات.

مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان خلال مواجهة إيطاليا (أ.ف.ب)

أما مالو غوستو، فقد عاش ما وصفته الصحيفة بأنه «عذاب حقيقي»، واكتفت بمنحه درجتين.

وكانت صحيفة «لو باريزيان» أشد قسوة، إذ منحت الظهير الأيمن درجة ونصف درجة فقط.

وأصبح غوستو رمزاً لدفاع تحول إلى «ورشة بناء مفتوحة»، وفق توصيف صحيفتي «لوموند» و«لو فيغارو».

وشددت الأخيرة على أن «الأداء الجميل والإرادة لا يكفيان»، لأن الفرق الكبيرة مطالبة أيضاً بالتحلي بالحسم والواقعية أمام المرمى.

وهي الصفات التي أظهرها المنتخب الإيطالي، الذي وصفته «لو باريزيان» بأنه كان «شرساً».

وجاءت الإشادة الأكبر من نصيب بيو إسبوزيتو، الذي وصفته «ليكيب» بأنه «أحد أولئك المهاجمين الذين يبقون في ذاكرة المدافعين».

وأوضحت الصحيفة أسباب إعجابها بالمهاجم الإيطالي قائلة: «إنه يقاتل، ويحمي الكرة كما يفعل لاعب مخضرم، وفوق ذلك يسجل الأهداف».

وهذا تحديداً ما فعله أمام فرنسا، بعدما فرض على المدافعين دايو أوباميكانو وجاكيه أمسية شاقة.

ورسمت الصحيفة صورة لطريقة لعبه، مشيرة إلى أنه كان يقف في المقدمة، بينما يتمركز الآخرون خلفه، مع احتفاظه بتركيزه على تسجيل هدف التعادل بأسلوب يذكّر بالمهاجم الإيطالي السابق فيليبو إنزاغي.

لكن المقارنة الأكثر ملاءمة، بحسب الصحيفة، هي مع المهاجم الإيطالي السابق كريستيان فييري، بالنظر إلى بنيته الجسدية وحاسته التهديفية وأرقامه.

وأكدت أن إسبوزيتو أثبت امتلاكه الشجاعة اللازمة لتحمل المسؤولية الكبيرة التي تنتظره، بعدما أصبح المهاجم الذي تعوّل عليه إيطاليا بأكملها.

واختتمت إشادتها بمنحه ثماني درجات من عشر، في تقييم يعكس حجم تأثيره في المباراة، والتباين الكبير بين تألقه وإخفاق النجوم الفرنسيين.

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دوري الأمم الأوروبية فرنسا إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

لوف: لا تتوقعوا معجزات من كلوب!

يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (رويترز)
يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (رويترز)
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لوف: لا تتوقعوا معجزات من كلوب!

يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (رويترز)
يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني (رويترز)

لاحظ يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، تغيراً في الأجواء منذ تولي يورغن كلوب مسؤولية تدريب المنتخب.

وصرح لوف، الذي قاد ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014، لمجلة «كيكر» الرياضية قائلاً: «لقد أرادت الأمة بأسرها يورغن كلوب مدرباً. البداية الجديدة ملموسة، فهناك لاعبون جدد يشاركون، ونحن نشهد انطلاقة نحو حقبة مختلفة، كما أن الأجواء أصبحت إيجابية مجدداً».

وحل كلوب بديلاً ليوليان ناغلسمان، الذي قاد ألمانيا خلال مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، لم يُحقق كلوب سوى فوز واحد في مبارياته الأربع الأولى، والتي كانت ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

لكن لوف أكد أنه لا ينبغي لأحد توقع معجزات من المدرب الجديد، مشيراً إلى أنه «يحتاج إلى الوقت، كما يجب على فريقه أن يجد هويته».

ويمتد عقد كلوب حتى ما بعد كأس العالم 2030، علماً بأن بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) تسبق هذا الموعد.

وقال لوف: «الحكم النهائي يصدر دائماً عند العودة إلى الوطن بعد ختام أي بطولة؛ ففي البطولات الكبرى يتعين عليك إثبات جدارتك».

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الرياضة رياضة عالمية

البرتغال تصطدم بالدنمارك لحسم صدارة المجموعة الرابعة

يكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة (إ.ب.أ)
يكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة (إ.ب.أ)
TT
TT

البرتغال تصطدم بالدنمارك لحسم صدارة المجموعة الرابعة

يكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة (إ.ب.أ)
يكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان صدارة المجموعة الرابعة (إ.ب.أ)

تسعى البرتغال، السبت، إلى حسم صدارة المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك في أول مباراة لها في حقبة ما بعد نجمها كريستيانو رونالدو، حيث تطمح إلى الفوز على ضيفتها الدنمارك الساعية إلى تعزيز حظوظها للحاق بها إلى ربع النهائي. وحجزت البرتغال البطاقة الأولى عن المجموعة بالعلامة الكاملة منذ الجولة الرابعة، حيث جمعت 12 نقطة، وتتقدم بفارق 3 نقاط عن الدنمارك الثانية، و6 نقاط أمام ويلز والنرويج، اللتين لا تزال حظوظهما قائمة في التأهل، وستحاولان الإبقاء عليها عندما يلتقيان بأوسلو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة. وأكد رونالدو اعتزاله اللعب دولياً في وقت سابق من هذا الشهر، مسدلاً الستار على مسيرة حافلة خاض خلالها 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفاً (رقمان قياسيان عالميان)، وقاد منتخب بلاده إلى 3 ألقاب كبيرة: كأس أوروبا (2016) ودوري الأمم الأوروبية (2019 و2025).

ويبدو أن البرتغال كانت مستعدة لطيّ صفحة رونالدو، الذي غاب عن مبارياتها الثلاث الأخيرة بسبب عدم إشراكه في المباراة ضد النرويج (2 - 1) بالجولة الثانية في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث ترك المعسكر التدريبي وغاب عن المباراتين التاليتين ضد الدنمارك (4 - 2) والنرويج (2 - 1) في 1 و4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع ذلك، جاءت 3 من الانتصارات الأربعة للبرتغال في نسخة هذا العام بفارق هدف واحد فقط، ما يعني أن كتيبة المدرب خورخي جيسوس اضطرت إلى بذل جهود مضنية لحصد نقاطها الـ12. ويكفي البرتغال تجنب الهزيمة لضمان الصدارة والحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في 14 مباراة رسمية دولية على أرضها، وهي سلسلة بدأت قبل مونديال 2022 (13 فوزاً، وتعادل واحد).

محمد دارمي من أوراق الدنمارك الهجومية الرابحة (إ.ب.أ)

أما الدنمارك فاستهلت مشوارها في المسابقة بشكل متعثر بخسارتها أمام النرويج (2 - 3)، لكنها استعادت توازنها بفوزين في مبارياتها الثلاث التالية (مقابل هزيمة واحدة)، فأصبحت بذلك المطارد الأبرز للبرتغال. ومع ذلك، لا يزال فريق المدرب برايان ريمر يفتقر إلى الاستقرار الدفاعي؛ إذ استقبلت شباكه 7 أهداف في هذه المجموعة رغم نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين. وتسعى الدنمارك إلى حصد النقاط الثلاث من هذه المواجهة قبل خوض مباراة قد تكون حاسمة أمام النرويج الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن خطر الهبوط إلى المستوى الثاني لا يزال قائماً.

وكسبت البرتغال 5 من المواجهات الـ6 الأخيرة ضد الدنمارك (مقابل هزيمة واحدة)، بينها الفوز 4 - 2 بكوبنهاغن في أكتوبر. وتفتقد البرتغال خدمات جواو كانسيلو وفرنسيسكو كونسيساو بسبب الإيقاف، وتوماس أراوجو ونونو تافاريش ورافايل لياو بسبب الإصابة، فيما يغيب قطب دفاع برشلونة أندرياس كريستنسن عن تشكيلة الدنمارك، لأنه عاد مؤخراً فقط للمشاركة في المنافسات مع ناديه الإسباني عقب تعافيه من الإصابة.قمة مصيرية بين ويلز والنرويج

في ظل تساويهما برصيد 3 نقاط في المركز الأخير، قد تلعب المواجهة بين النرويج وويلز دوراً حاسماً في تحديد مصير كل منهما بالمسابقة. كانت المشاركة الأولى للنرويج في المستوى الأول صعبة جداً؛ فبعد فوزها في المباراة الافتتاحية أمام الدنمارك، تعرضت لـ3 هزائم متتالية، مما جعلها تدخل الجولة الرابعة وهي تقبع في المركز الأخير. وتُعدّ هذه الهزائم الثلاث أسوأ حصيلة للنرويج في نسخة واحدة من دوري الأمم الأوروبية. وفي حال تعرضها لهزيمة أخرى، بالتزامن مع تحقيق الدنمارك نتيجة إيجابية (فوز أو تعادل) في المباراة الأخرى ضمن المجموعة، فإن ذلك سيؤكد بقاء كتيبة المدرب ستالي سولباكن في المركز الأخير. ومع ذلك، يمكن للنرويج خوض اللقاء بشيء من الثقة، لا سيما أن خسارتها أمام البرتغال في الجولة الثانية كانت الأولى لها على أرضها منذ مارس (آذار) 2024 (حيث حققت قبلها 11 فوزاً و3 تعادلات).

أما ويلز، فتتفوق على النرويج بفضل فوزها في المواجهة المباشرة الشهر الماضي (2 - 1)، التي قلبت فيها تأخرها إلى انتصار، لكنها خسرت بعد ذلك أمام الدنمارك 0 - 1. وكانت تلك الهزيمة الثامنة لها في 10 مباريات خاضتها ضمن المستوى الأول لهذه البطولة (مقابل فوز واحد وتعادل واحد). وأي تعثر جديد في هذه المباراة سيضعها أمام حتمية الفوز على البرتغال في الجولة السادسة لتجنب المركز الأخير وخطر الهبوط المباشر إلى المستوى الثاني. وتعوّل ويلز على عودة عدد من اللاعبين المؤثرين، وعلى رأسهم هاري ويلسون الذي تعافى من الإصابة. ويأمل المدرب كريغ بيلامي في تصحيح مسار ويلز التي لم تحقق سوى فوز واحد في مبارياتها الثماني الأخيرة (تعادلان و5 هزائم).

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