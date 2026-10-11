«البريميرليغ»: مان سيتي يُسكت جماهير «أنفيلد» المعادية ويُسقط ليفربول بالثلاثة

أسكت مانشستر سيتي صخب جماهير «أنفيلد» المعادية؛ حيث ضمنت أهداف الشوط الثاني التي سجلها إرلينغ هالاند وجيريمي دوكو وريان شرقي الفوز بنتيجة 3-صفر على ليفربول الذي لعب بعشرة لاعبين، الأحد. وحافظ متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على بدايته المثالية للموسم.

وكان مانشستر سيتي يخوض مباراته الأولى منذ أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب 114 مخالفة لقواعد الدوري المالية، واستقبلته الجماهير بصيحات استهجان مدوية وهتافات غاضبة.

لكن فريق المدرب إنزو ماريسكا صمد أمام الضغط المبكر من ليفربول والأجواء المحمومة، قبل أن يسيطر على المباراة بعد طرد ريان خرافنبرخ في الدقيقة 62، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية عقب ارتكابه خطأ ضد دوكو.

وسجل هالاند هدفاً بعدها بثلاث دقائق؛ حيث سدد كرة قوية بقدمه اليسرى تجاوزت الحارس أليسون، بعد أن مرر دوكو الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ليتغير مسار تسديدته وتصل إلى النرويجي العملاق الذي أسكنها الشباك.

وضاعف دوكو النتيجة في الدقيقة 68 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، غيرت مسارها لتسكن الزاوية العليا البعيدة. وأكمل شرقي الهزيمة الساحقة لليفربول في الدقيقة 78، عندما ترك الكرة تتهادى لتصل إلى يوسكو جفارديول، قبل أن يستدير داخل منطقة الجزاء لاستقبال تمريرة زميله ويسدد الكرة في الشباك.

جماهير ليفربول رفعت لافتة «غشاش» في مواجهة لاعبي مان سيتي (أ.ب)

وبهذا الفوز، حقق مانشستر سيتي 6 انتصارات من 6 مباريات، وابتعد بثلاث نقاط عن آرسنال برصيد 18 نقطة، ليقدم رداً قوياً على أرض الملعب، بعد أسبوع مضطرب خارجه. أما ليفربول، فقد تراجع إلى المركز التاسع بعد أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.